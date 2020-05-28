Делаем ремонт в доме или квартире: обои, электропроводка, натяжные потолки, двери

В обзоре Myslo – магазины и компании, где можно купить качественные материалы для ремонта, вызвать специалистов на дом и доверить всё профессионалам.

«Свет будет»

Магазин «Обои»

Студия натяжных потолков Valenti

Салон «Ваши двери»

«Практика», мягкие окна и ПВХ

С чего начать ремонт в квартире или доме? Конечно, с замены старой электропроводки. Не экономьте на электромонтажных услугах, ведь от этого зависит не только сохранность вашего жилья, но и ваша собственная безопасность.

Доверьте это дело экспертам. Компания «Свет будет» более десяти лет занимает прочные и лидирующие позиции на строительном рынке. Сотни благодарных клиентов — показатель высокого качества оказываемых услуг.

Специалисты выполняют замену электрической проводки, установку щитков, фрагментарную замену проводки, монтаж выключателей и розеток, установку любых электрических приборов вне зависимости от конструктивных особенностей, устанавливают счетчики и участвуют в разработках электроснабжения в помещении.

Электромонтажные работы — не просто дело, это работа, требующая специальных знаний и максимальной отдачи. Почему клиенты доверяют компании «Свет будет»?

Здесь работают только профессионалы, мастера берутся даже за самые сложные виды монтажа;

оперативность — компания ценит время клиентов, поэтому выполняет работы максимально быстро;

в процессе работы мастера используют только высококачественные материалы от производителя, что существенно удешевляет стоимость услуг;

приемлемые цены на выполняемые услуги.

Так, монтаж проводки в однокомнатной квартире будет стоить от 12 000 рублей за работу, в двухкомнатной — от 16 000 рублей*.

Клиенты всецело могут положиться на специалистов компании — доверить закупку материала по дилерской цене и строго высокого качества (по ГОСТам). Закупка происходит прозрачно, специалисты предоставят все чеки, которые можно проверить через сайт налоговой.

Специалисты также занимаются установкой слаботочных систем: монтажом магистральной или распределительной кабельной сети, спутникового телевидения, вычислительной локальной сети, охранно-пожарной сигнализации, системами доступа к сети Интернет и телефонии.

– Мы ценим каждого нашего клиента и создаем оптимальные условия для продуктивного и долгосрочного сотрудничества, индивидуально подходим к каждому заказчику, помогаем подобрать материалы, исходя из бюджета, оказываем консультационную поддержку и сопровождение после выполнения работ. Гарантия на наши работы — бессрочная (при закупке материала нами и выполнении наших рекомендаций), — говорит владелец компании, по совместительству электромонтажник с высшим образованием и 5-й группой допуска.

Доверяйте электромонтажные работы, ремонт и замену электропроводки только профессионалам. Добро пожаловать в компанию «Свет будет»!

Тула, Ханинский проезд, 12.

Телефоны: (4872) 58−52−98,

+7 (953) 427-67-95 (по вопросам электромонтажных работ).

Сайт

Electrika71@yandex.ru

ОГРНИП: 316715400060628

*Цена указана за черновые работы без учета материала.

Магазин «Обои» на ул. Металлургов предлагает своим покупателям богатый выбор обоев отечественных и зарубежных производителей. Здесь можно выбрать обои на любой вкус и достаток, от самых доступных, бумажных, до эксклюзивных.

Кроме обоев здесь продаются и другие материалы для обустройства жилья:

люстры,

ковры,

потолочная плитка,

сантехника,

электрика,

инструменты,

краски,

грунтовка,

шпаклевки,

штукатурки,

карнизы,

плинтуса,

панели ПВХ,

стремянки,

хозяйственные товары.

Цены на всю продукцию в этом магазине вас приятно порадуют.

Сейчас действует распродажа —

минус 30% на определенные виды обоев. Спешите воспользоваться предложением!

Кроме того, по вторникам покупателям предоставляется скидка 5% на люстры, ковры, потолочную плитку, обои; по средам — такое же предложение действует на остальные виды продукции.

Обратите внимание, что вход в магазин только в масках. Покупатели могут воспользоваться дезинфектором.

Делаете ремонт? Приходите за всем необходимым в магазин «Обои»!

Тула, ул. Металлургов, 80.

Телефоны: 8 (4872) 45-35-02 ,

8 (4872) 45-16-55 .

Натяжные потолки в последние десятилетия приобрели огромную популярность, и это неудивительно — их монтаж занимает пару часов, а служат они более 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностей дизайна натяжным потолкам нет равных.

Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти

в компании Valenti.

На тульском рынке она работает одиннадцатый год, за это время накопила большой опыт и зарекомендовала себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно.

За что туляки ценят компанию Valenti?

Работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля;

специалисты компании Valenti делают всю работу «под ключ». К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера;

потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие;

доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем;

заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.

на все виды работ предоставляется гарантия.

Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.

Рассчитать примерную стоимость работ можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас при заказе потолков компания дарит клиенту светильник или гардины.

Здесь же можно сделать бесплатный вызов замерщика, который при необходимости расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков. Замерщик приедет к вам домой в необходимой защите — в перчатках и маске. Договор на работы можно будет заключить без посещения офиса.

Студия натяжных потолков Valenti воплотит все ваши желания, обращайтесь!

Тула, ул. Марата, 100.

Тел. 8 (4872) 58-58-58 .

valenti71.ru

Решили заменить входную или межкомнатную дверь? Добро пожаловать в салон «Ваши двери»! Здесь вы найдете широкий ассортимент продукции от ведущих производителей. Компания является дистрибьютором завода-производителя «Сударь» и фабрики ProfilDoors.

Как выбрать межкомнатные двери?

В первую очередь нужно знать, чем двери одного производителя отличаются от дверей другого, не так ли? И почему одни стоят дороже других? Расскажем о межкомнатных дверях ProfilDoors. Вы можете быть уверены в высоком качестве исполнения межкомнатных дверей данного производителя. Они отличаются оригинальной основой и конструкцией, а также привлекательной отделкой. Большим преимуществом дверей данного изготовителя является стабильность отделки. Это значит, что в случае необходимости даже спустя пару лет вы сможете купить дополнительную дверь, которая будет идеально совпадать по цвету с уже установленными. В погоне за эстетикой мы нередко забываем о том, что даже самая красивая дверь может принести огромный вред здоровью, выделяя в воздух токсичные вещества. Двери ProfilDoors абсолютно безвредны для человека, их пропитывают специальным антибактериальным составом, поэтому даже склонные к аллергии люди будут себя комфортно чувствовать в помещении. Еще одной отличительной чертой является оригинальная конструкция межкомнатных дверей серии ХN, L и U, в любой момент можно заменить испорченный элемент двери, так как они являются сборно разборными, а это не маловажный фактор. Как выбрать входные двери? В салоне пополнился ассортимент по входным дверям производителя «Сударь». Это редкий пример предприятия, выпускающего металлические двери на роботизированном производстве. Современная техническая база, высокая квалификация сотрудников и строгий контроль процессов позволяют компании производить действительно качественный продукт. В чем преимущество дверей «Сударь»? Толщина металла не в допусках 1,5 мм, а реально выдерживается без учета покрытия — в замковой части вваривается «карман», толщина стали достигает 3 мм!

количество ребер жесткости не менее шести — за счет этого повышается прочность и жесткость всей конструкции,

цельногнутая конструкция и минимум сварных швов, что также положительно влияет на прочность и жесткость конструкции, более эстетичный внешний вид,

замки повышенного класса взломостойкости (4-й класс защиты),

уникальный двойной утеплитель в двери, благодаря чему повышается акустический комфорт, а еще в доме становится теплее. Салон «Ваши двери» осуществляет доставку и установку конструкций по Туле и области. При обнаружении производственного брака и если брак несущественный, его можно исправить прямо на месте с помощью материалов и умений сотрудников. Выбрать и заказать дверь можно на сайте салона. Клиенты получат профессиональную консультацию, качественный продукт от ведущих производителей, возможность оформить рассрочку без участия банков. Галерея показать все фотографии 18 Сайт Телефон службы поддержки клиентов 38−40−60. ул. Ложевая, 130, тел. +7 (4872) 42-03-32 , ул. Оборонная, 36, тел. +7 (4872) 55-03-20, ул. Мосина, 2-б, тел. +7 (950) 903-08-81, ул. Мосина, 2/4, ТЦ «Медведь», место 7-а, тел. +7 (4872) 250−-185.

Всё больше людей предпочитают проводить свободное время за городом. Сезон встреч на верандах и террасах уже начался, а сделать комфортным пребывание на свежем воздухе помогают мягкие окна. При их помощи можно защититься от ветра, дождя и насекомых. Также мягкие окна являются бюджетным вариантом консервации приусадебных строений на зиму.

Компания «Практика» осуществляет полный спектр работ по производству мягких окон и других изделий из ПВХ для обустройства дверных и оконных проемов беседок, веранд, террас, лоджий, шатров, летних кафе и любых других построек.

У предприятия есть собственный производственный цех в Туле с современным и надежным оборудованием фирм LEISTER (Швейцария), Juki (Япония), Zemat (Польша).

В чем преимущества компании? Профессиональное оборудование, квалифицированный персонал, честная политика формирования цен и высокие стандарты качества — «Практика» ориентируется исключительно на интересы клиентов.

Заказ можно сделать по телефону — менеджеры принимают звонки с 9.00 до 20.00 каждый день.

При заказе с сайта для клиентов действует скидка 20% на монтаж окон.

Не обязательно ехать в офис, чтобы заказать окна. Замерщик сам к вам приедет! Привезет все образцы, сделает замеры, проконсультирует по материалам и фурнитуре. Сразу можно заключить договор.

Как только окна изготовят (на это уходит не более 14 дней после оплаты), сотрудники компании доставят ваш заказ по адресу монтажа. Материалы не пострадают при перевозке, а изделие будет установлено качественно и быстро.

Где используют мягкие окна? Их устанавливают в загородных домах, в уличных летних кафе и ресторанах.

В чем преимущества такой продукции?

Защита от внешних воздействий. ПВХ защищает внутреннее пространство террас, беседок и веранд от уличной грязи, пыли, сильного ветра и осадков. К тому же приятное времяпрепровождение в помещении, «застекленном» подобным образом, не испортят даже мошкара и надоедливые комары. Практичность. ПВХ отличается своей прочностью и гибкостью, такие окна невозможно разбить. Длительный срок эксплуатации. При правильной эксплуатации и регулярном уходе срок службы мягких окон может достигать 15-20 лет. Экономичность. Мягкие окна – это вариант, не требующий особых временных и финансовых затрат. Цены на них в 2-3 раза ниже обычного остекления. Вариативность. По желанию заказчика мягкие окна могут быть не только прозрачными, но и с тонировкой, которая позволит скрыть внутренние помещения от посторонних глаз.

За мягкими окнами нужен специальный уход. Публикуем памятку:

За мягкими окнами — в компанию «Практика»!

Тула, ул. Перекопская, 1-а, офис 168.

Телефоны: 38-47-44, 8 (903) 840-47-44.