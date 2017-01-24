Дом, который построил папа

Анастасия, Илья, Елена, Сергей и Анна Алдокимовы. Фото Алексея Пирязева.

На экскурсию в необычное жилище часто приходят соседи. Заглянули в этот гостеприимный дом и мы — посмотреть, что же удивительного придумал Сергей Алдокимов?

Просторный дом стоит в центре Алексина. На одной стороне улицы — дома, магазины, жизнь бьет ключом. А на другом — чисто поле и всего несколько частных домов. Алдокимовы построились здесь одними из первых. В 2012 году им, как многодетной семье, бесплатно выделили землю под застройку — 12 соток.

- Проект будущего дома мы начали готовить еще в 2010 году, когда только узнали об обещании Президента выделить многодетным семьям участки, — рассказывает Сергей Алдокимов. — Мы заранее планировали дом так, чтобы не ждать ничего от государства — ни газа, ни воды, ни электричества. Да и в долговременные кредиты влезать не хотели. У нас была квартира в деревянном бараке в Алексине, и мы могли рассчитывать только на сумму от ее продажи — примерно 1 600 000 рублей. Взяли кредит, построили дом, продали квартиру и сразу же расплатились с долгом.

Солнечный коллектор. Нагревает воду с апреля по октябрь. Сделан своими руками, обошелся в 2000 руб. (рыночная цена 25 тысяч рублей).

В доме Алдокимовых все очень нестандартно. По словам главы семейства, люди зачастую боятся смотреть на вещи под другим углом. А зря!

- Строительство подобного дома под черновую отделку — 3,5 миллиона рублей, в два раза дороже, чем обошлось нам. К тому же мы здесь всё придумали так, что на «коммуналку» в среднем тратим летом около 300 рублей в месяц, зимой — около 4−5 тысяч. В доме нет традиционного фундамента, вместо него — свайно-винтовой фундамент, который в разы дешевле.

Но основная фишка дома — он энергосберегающий.

Когда на улице мороз, солнце светит ярко. Важна не температура, а солнечная инсоляция: чем больше солнечный поток, тем теплее в доме. В солнечный день за час дом накапливает 30 киловатт тепла.

На случай несолнечных дней есть система пленочных инфракрасных обогревателей. При очень низком потреблении энергии они дают большой тепловой поток.

Пленочные инфракрасные обогреватели. Излучают мягкое тепло, под ними, как под солнышком. Не сушат воздух, обеспечивают эффект «теплых полов». Высокий КПД — 98% (у электрических котлов — 50−60%).

В каждой комнате свои датчики температуры — можно выставить любую. Вся система обошлась в 30 тысяч рублей (если устанавливать котел и делать разводку по дому, сумма выросла бы до 200 тысяч).

Освещение в доме светодиодное, берет в 10 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания. Готовят Алдокимовы на баллонном газе. Одного баллона стоимостью 700 рублей хватает на 4−5 месяцев. Воду берут из колодца, который вырыли на участке.

Горячая вода летом бесплатная: на крыше стоит коллектор солнечного нагрева, а 3-киловаттный нагреватель доводит температуру до комфортной, так что 200 литров горячей воды для ванной и кухни в доме есть всегда.

Инфракрасная сауна. Стоимость подобной сауны — от 80 тысяч рублей. Алдокимовым она обошлась в 500 рублей, так как сделана из подручных материалов. Достаточно 15 минут, чтобы полностью в ней прогреться. Энерго­потребление - 500 ватт.

А еще Алдокимовы сделали из дома выход в теплицу и крольчатник из сотового поликарбоната. Кролики — это на данный момент главное дело старшей дочери Насти. Разбили сад, посадили розы, виноград, ягоды. Пробуют выращивать ананасы и финики. Кстати, клубника прекрасно чувствует себя под специальным освещением — ею в семье лакомятся круглый год.



- Работы еще очень много, — говорит Сергей Алдокимов. — Но мы всей семьей уже живем в своем доме и без долгов. Так что ничего не бойтесь и стройте дома!