На конкурсе «Мисс Россия — 2025» Тульскую область представит Анна Жуликова

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Мисс Россия».

Девушка прошла кастинг и теперь будет бороться за корону и денежный приз.

В этом году на конкурс поступило более 90 тысяч заявок от девушек со всей страны. Некоторые из них уже покорили сердца публики благодаря участию в региональных отборочных турах, а кто-то пришел на Большой открытый кастинг в Москве.

Финал конкурса красоты состоится 4 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Московской области. «Мисс Россия» получит корону, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

За корону вместе с тулячкой будут бороться красотки в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России. Тульскую область представит 23-летняя Анна Жуликова. Рост девушки 175 см, параметры модельные: 83×58×88!

Сейчас девушки активно готовятся к финальному шоу под руководством профессионалов: педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства и актерского мастерства, фитнес-тренеров, нутрициологов и экспертов в сфере красоты. Myslo взял эксклюзивное интервью у нашей красавицы.

— Аня, расскажите о себе, чем вы занимаетесь?

— Я сама шью платья. Начала заниматься этим в январе 2025 года и мне очень понравилось. Сначала я шила платья подругам, а потом начала шить на заказ. На данный момент я считаю, что нашла себя в этом деле. Дохода мне это особого не приносит, но я получаю кайф от самого процесса, от реализации и от эмоций моих заказчиков.

— Почему решили принять участие в конкурсе Мисс Россия?

— Потому что это новый опыт, знакомства и эмоции. И, конечно же, это хорошая реклама. Для меня участие в конкурсе — это шанс раскрыть свой потенциал, лучше понять свои сильные и слабые стороны, также научиться справляться с волнением и страхом неудачи. Приобрести ценный опыт, расширить кругозор и познакомиться с новыми интересными людьми.

— Как вы готовились к кастингу на конкурс? Были ли какие-то особенные тренировки, диеты?

— Можно сказать, я не готовилась. Я всегда занималась каким-либо спортом и была в хорошей форме, поэтому подготовка мне была не нужна.

— Какие эмоции вы испытывали, узнав, что прошли в финал?

— Когда мне написали, что я в финале, я была безмерно счастлива. Я всегда понимала, что я красивая, но среди такой большой конкуренции, попасть в топ-50 девушек 2025 года — это звучит как мечта.

— Какая атмосфера царит сейчас среди девушек? Вы с кем-то подружились?

— Сейчас мы только узнаем друг друга, с некоторыми девочками я уже успела пообщаться, все дружелюбные, активные и добрые. Подружилась я со своей соседкой по комнате, с ней мы познакомились ещё на кастинге. Я рада, что мы прошли вместе, так как огромное значение для меня влияет поддержка, мы помогаем друг другу и хорошо проводим время вместе.

— Какие личные качества вы считаете своими главными сильными сторонами?

— Дисциплина, позитивное мышление и пунктуальность.

— Что для вас значит быть современной женщиной?

— Современная женщина для меня — это та, которая не смотря на стереотипы, двигается вперед, придерживается своих целей и уверена в себе.

— Есть ли у вас вдохновляющие примеры — люди, которые мотивируют вас двигаться вперед?

— Меня вдохновляет Марго Робби (австралийская актриса и продюсер, одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes, — Прим. авт.), так как она многого достигла за свою жизнь. Например, к 30 годам она уже стала одной из значительных актрис Голливуда, получила множество наград и номинаций, также она активно отстаивает права человека, гендерное равенство и продвигает женские истории через свою компанию.

— Какие планы у вас на ближайшее будущее, если вы станете обладательницей титула «Мисс Россия»? На что потратите миллион?

— Я бы хотела вложить эти деньги в развитие своего дела. Реклама, материалы и оборудование. А еще я бы хотела помогать бездомным животным.

— Какую роль в вашей жизни играет родной город Тула?

— Я прожила в Тульской области до 17 лет и для меня сейчас мой город играет большую роль. Когда я там жила, я хотела поскорее вырваться и уехать в Москву. Но, прожив в Москве пару лет, я поняла, что после этой суеты хочется в родные края, на природу. Тульская область богата лесами, полями и водоёмами, где можно провести время с семьёй и друзьями. Поэтому я стараюсь хотя бы раз в месяц приезжать и проводить там время.

— Чем вы любите заниматься в свободное время? Есть ли у вас хобби?

— Я очень активный человек и просто не могу сидеть на месте, поэтому в свободное время я занимаюсь видами спорта по сезону. Например, летом — это ролики, плавание на сап-бордах, велосипед, зимой — сноуборд, коньки. Благодаря этому моё тело всегда в спортивной форме. Даже настроение себе я поднимаю своей активностью: чем насыщеннее у меня программа на день, тем лучше настроение!

— Что пожелаете себе и всем участницам конкурса?

— Ценить время. Мы уже все победительницы, так как смогли пройти в финал и сейчас нам остаётся только довериться опытным преподавателям, быть дисциплинированными и ценить каждую минуту, которую мы здесь проводим.