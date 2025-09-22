Внесудебное банкротство через МФЦ в Туле: законный способ списать долги по кредитам

erid: F7NfYUJCUneTSxQjiqDH

Представьте, что вы можете перестать бояться звонка из банка, а долговая яма, в которую вы попали из-за потери работы, болезни или просто стечения тяжелых обстоятельств, больше не управляет вашей жизнью.

Для многих жителей Тулы это не несбыточная мечта, а реальная перспектива, которую дает внесудебное банкротство физического лица через Многофункциональный центр (МФЦ). Это упрощенная процедура, созданная специально для тех, кто оказался в сложной ситуации и не имеет возможности оспаривать долги в суде.

О том, как правильно пройти этот путь, вам расскажет юрист компании «Большое дело» Николай Симутин.



Николай Симутин, юрист компании «Большое дело».

Сейчас за плечами юристов компании «Большое дело» несколько тысяч успешно завершенных дел по банкротству физических лиц, а надежная репутация компании позволила ей войти в число рекомендованных юридических фирм по банкротству в авторитетном региональном рейтинге «Право 300».

«Большое дело» выигрывает практически все дела по банкротству, потому что с самого начала дает честный и прозрачный прогноз на бесплатной консультации.

Давайте вместе разберемся, как все устроено, простыми словами, без сложных юридических терминов.

Что скрывается за словами «банкротство через МФЦ»?

Это законный способ списать долги без обращения в арбитражный суд и без участия финансового управляющего. МФЦ в этом процессе выступает вашим помощником и проводником: принимает заявление и документы, проверяет их полноту и направляет всё в единый реестр Центрального банка РФ.

Вся процедура регулируется Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, который предусматривает такой упрощенный формат для граждан, не имеющих имущества и средств для сложной судебной процедуры. Это идеальный вариант для тех, кто хочет начать с чистого листа без долгих и затратных процессов.

Кто может подать на банкротство и какие условия нужно соблюсти?

Закон устанавливает четкие и достаточно строгие критерии для этой упрощенной процедуры. Подать заявление через МФЦ могут только те граждане, чьи долги являются бесспорными и которые соответствуют следующим условиям.

Во-первых, речь идет о сумме ваших обязательств. Закон устанавливает четкие финансовые рамки: общий размер вашей просроченной задолженности должен быть не менее 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона рублей.

Второе важное условие связано с исполнительным производством. Прежде чем подавать заявление, нужно убедиться, что все возбужденные в отношении вас исполнительные производства официально закрыты.

Третий и, пожалуй, самый главный критерий — это отсутствие у вас ценного имущества. Если у вас в собственности есть какое-либо имущество, которое можно конфисковать и реализовать (например: квартира, не являющаяся вашим единственным жильем, машина, земельный участок, гараж или дорогостоящее оборудование), в списании долгов вам будет отказано.

Не знаете, подходите ли вы под эти условия? Не гадайте. Запишитесь на бесплатную консультацию к нашему юристу по банкротству в Туле, и мы дадим вам четкий и честный ответ.

Какие долги можно списать, а какие — нет?

Процедура банкротства — мощный инструмент, но и у него есть свои границы. Через нее можно списать подавляющее большинство долгов: кредиты в банках, займы в микрофинансовых организациях (МФО), долги по распискам перед знакомыми, задолженность за коммунальные услуги.

Однако закон защищает и интересы других людей. Поэтому вас не освободят от обязанности выплачивать алименты, возмещать вред здоровью или жизни, причиненный другому лицу, а также от требований кредиторов, появившихся уже после подачи заявления о банкротстве. Кроме того, если вы взяли кредит обманным путем или намеренно скрыли имущество, в списании долгов будет отказано.

Что ждет после завершения банкротства: последствия

Спустя шесть месяцев с момента подачи заявления через МФЦ, при успешном прохождении всех этапов, ваши долги считаются погашенными. Коллекторы и банки теряют право вас беспокоить. Однако есть и определенные последствия, о которых нужно знать:

в течение пяти лет при получении нового кредита вы обязаны сообщать о своем банкротстве;

вы не сможете повторно пройти процедуру банкротства в течение следующих пяти лет.

Важно помнить: ваше единственное жилье, если оно не находится в ипотеке, неприкосновенно. Его не заберут за долги.

Может ли индивидуальный предприниматель (ИП) подать на банкротство через МФЦ?

Этот вопрос требует особого внимания. Процедура банкротства ИП хотя и регулируется тем же законом о банкротстве физических лиц, но имеет свои серьезные особенности.

Если вы являетесь ИП и накопили долги, в том числе и в рамках предпринимательской деятельности, для вас возможна только полноценная судебная процедура банкротства. Разобраться во всех нюансах, чтобы защитить свои интересы, предпринимателю поможет только опытный юрист.

Вы ИП и не можете расплатиться с долгами? Не рискуйте своим бизнесом и имуществом. Запишитесь на консультацию к нашему специалисту по банкротству ИП в Туле.

Какие документы нужны для начала процесса?

Подготовка документов — основа всего дела. Их полнота и правильность напрямую влияют на решение суда. Вам потребуется:

паспорт гражданина РФ;

документы, подтверждающие ваши долги (кредитные договоры, выписки со счетов, судебные решения);

сведения о вашем имуществе (квартира, машина, гараж, дача);

справки о доходах и составе семьи;

выписка из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Список может меняться в зависимости от конкретной ситуации. Ошибка в одном документе может привести к затягиванию процесса или отказу.

Как происходит сама процедура банкротства при обращении в МФЦ?

Вы приходите в удобный для вас МФЦ в Туле. Специалист центра помогает вам заполнить заявление, проверяет собранные вами документы и принимает весь пакет. МФЦ направляет ваши данные в реестр Центрального банка РФ.

В течение шести месяцев проводится проверка вашего финансового положения. Если за это время кредиторы не оспорили ваше банкротство и не было выявлено скрытое имущество, по истечении этого срока вы получаете статус банкрота и все ваши долги считаются списанными.

Сколько стоит банкротство через МФЦ?

Главное преимущество этой процедуры — ее доступность. Услуга подачи заявления и документов через МФЦ является абсолютно бесплатной. С вас не потребуют ни госпошлины, ни вознаграждения финансового управляющего, так как его участие не предусмотрено. Это делает внесудебное банкротство через МФЦ идеальным решением для граждан с крайне ограниченными финансовыми возможностями.

Банкротство — это реальный шанс списать долги, но, несмотря на доступность, механизм этой процедуры довольно сложный, и чтобы не запутаться в законах, лучше обратиться к экспертам.

Юристы компании «Большое дело» возьмут все хлопоты на себя: бесплатно проконсультируют, подготовят документы и полностью сопроводят процедуру банкротства. Сделайте первый шаг к свободе от долгов — запишитесь на консультацию к юристу в Туле прямо сейчас.

Тула, Красноармейский проспект, 34.

Тел. 8 (800) 222-57-05.

tula.bolshoedelo.com

Реклама. ИП Симутин Николай Анатольевич.