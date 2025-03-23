Фронтмен «Гудтаймс» Артем Шаров о туре, длиною в жизнь, альтер эго и самом идеальном дне

Рок-группа «Гудтаймс» в Туле даст аж два концерта. Один состоялся в субботу, второй ждет вечером воскресенья. Вокалист Артем Шаров пообщался с Myslo и рассказал о презентации новой песни и работе над новым альбомом.

Вечером субботы на танцполе клуба Mini by ConcertHall не было ни одного свободного места. Короли фитнес-рока группа «Гудтаймс» не заставили зрителей томиться в ожидании и вышли на сцену под восторженные крики поклонников.

Участники группы называют себя повелителями дудок и властелинами танцпола, а еще они знают, как раскачать любую толпу и заставить танцевать каждого! А все потому что «Гудтаймс» — это провокация, ирония и драйв духовых инструментов.

Два часа в компании «Гудтаймс» пролетели просто незаметно. Ребята устроили лишь одну передышку для себя и для зрителей, предоставив сцену влюбленным парам. В итоге две девушки получили предложение руки и сердца. И конечно же они ответили: «Да» — своим кавалерам!

Перед концертом Myslo пообщался с фронтмен «Гудтаймс» Артемом Шаровым.

— Прошлый концертный тур плавно перетек в следующий. График выступлений плотный. Но 2 марта состоялась премьера песни «Я устал». Как успеваете между концертами заниматься ещё и созданием новых песен?

— Не знаю, как у нас это получается. График действительно плотный, но иногда есть перерывы по две недели. Мы приезжаем домой. Но и в это время мы не дома лежим и не проводим, к сожалению, время с семьей. А собираемся на базе, ездим на студии и пишем песни. Потому что понимаем, что иначе никак. Если давать себе возможность отдыхать и ничего не делать, то альбомы не будут выпускаться.

Именно так и строилась работа над новым альбомом, который выйдет в этом году. Начали писать его в августе прошлого года. В сентябре были перерывы, в ноябре — перед московским концертом. За это время мы и написали весь альбом, который выйдет в этом году.

— Название альбома пока не анонсируете?

— А его нет пока. Первый раз такое. Обычно у нас сначала начала название появляется. Еще песен нет, а оно уже есть. А в этот раз всё наоборот.

— Песня «Я устал» отличается от многих других. Как она создавалась?

— Она была написана в прошлом году во время осеннего тура и стала полным отражением моего состояния на момент ее написания. Я тогда поймал себя на мысли, что сильно устал. Безостановочные гастроли, студии, записи, интервью, а дома — маленький ребенок… То ли это мои возрастные изменения, то ли в целом группы. Раньше не было таких мыслей. Вроде же занимаешься любимым делом, даешь концерты, сначала это было просто хобби, теперь за него еще и деньги платят. Казалось бы, от чего уставать? Грех жаловаться. Но в том году я понял, что и это может вызывать усталость. Это было временное состояние, минутное. Конечно же, в целом я не хочу никуда уходить.

— Это вторая песня, записанная с Александром Чачей Ивановым…

— А с Чачей мы поняли, что «Я устал» станет некой реинкарнацией песни «Пора смириться». Поэтому спустя шесть лет решили вернуться к совместному творчеству. Кстати, после записи песни решили, что вернемся вместе в студию и третий раз. Это будет некая трилогия. Так что еще через альбома два вы услышите еще одну песню с «Наивом».

— «Я устал» получилась в некотором смысле про тебя. А остальные песни тоже про тебя? Какой Артем Шаров на самом деле?

— Нет, все наши песни — это приколы и выдумка. Даже песня «Я устал». На самом деле в момент ее написания я испытывал лишь легкую усталость и конечно же не хотел поступить в реальности, как ее лирический герой — всё бросить и уйти.

В целом же люди часто нас — меня и лирического героя песен «Гудтаймс» — путают. Особенно это стало очевидно, когда вышла песня «Спасибо, Артем». Я на самом деле не знаю, для чего в тексте использовал свое имя. Любое другое можно было. «Спасибо, Антон» спели бы, и также все замечательно было.

С тем, что путают лирического героя песен и меня самого, бороться сложно. Но ничего не поделаешь — заложник образа. Но это только с одной стороны. С другой, это все же часть меня, я же сам это создал.

Я раньше открещивался от того образа, который вокруг меня создают песни, говорил, что это все выдумка. Но как-то эту темы мы обсуждали с мои другом из Питера, а он по профессии психолог. И вот он сказал, что все же лирический герой — это мое альтер эго. Потому что невозможно просто из ниоткуда все это придумать. Наверное да, он прав. Где-то в глубине души — это мое. Возможно, в одной из множества параллельных вселенных, где я мог жить, или возможных сценариев, по которому могла развиваться моя судьба, я мог быть таким, как герой моих песен.

— Есть свои любимые песни, которые хотелось бы петь на концертах, но вот слушателю они не зашли?

— У музыкантов это больная тема. Мы часто делаем ставки на другие песни, смотрим на них под другим углом. Как правило, хитами становятся песни просто сложенные и музыкально, и поэтически, и аранжировочно.

При этом есть и другие, где ты знаешь, насколько четко была сложена в них гармония, слова, как это все совпало. Когда такую напишешь, то думаешь: «Даа, вот это по-взрослому сделано». А люди: «Давайте лучше пять раз споем „Спасибо, Артем“». На альбоме «Хиромантия» у меня любимая песня «Натальные карты». В этом году мы ее стали хотя бы играть на концертах, и люди не против ее слушать. Потому что, когда мы ее только презентовали, зрители такие: «Ну че там, отцы? „Видение“ уже играйте, а эту песню мы пропускаем». В этом концертном сезоне вроде бы все по-другому.

Но в целом к несовпадению нашего выбора и слушателей мы привыкли. Если раньше меня это волновало, хотелось у всех спрашивать: «Как вы не понимаете? Вот эта песня самая лучшая!». То теперь я не переживаю: «Ладно, вам виднее».

— В афишах указано просто: большой тур. Чему он посвящён? Есть какая-то общая тематика?

— На самом деле нет ничего такого. Мы поэтому его и назвали «Тур, длинною в жизнь». У «Гудтаймс» скопилось очень много материала. Настолько много, что даже новые альбомы можно не выпускать в ближайшие пять лет. Если брать концертный сет в 22-25 песен, мы в одном городе можем играть три разных сета три дня подряд. У нас девять альбомов, и благо в каждом из них много удачных песен. Поэтому каждый тур просто ротируем материал.

На мой взгляд, это лучше. Нам не нужно врать людям, что это не просто очередной тур, а в честь десятилетия песни с третьего альбома или посвящен юбилею барабанщика, или собаки барабанщика. Я считаю, что эти новостные поводы, высосанные из пальца. А люди умудряются так целый тур откатать. Мы могли бы выпустить песню «Я устал» и сказать, что мы едем в тур с новым синглом. Так куча групп делает. Но на мой взгляд, это позорище. 50-летний мужики выпустили одну песню раз в пять лет и едут в тур — грандиозное событие, сейчас всю Россию объездим. Нет, мы просто ездим с концертами.

— В Туле проведёте два дня. Какие планы на воскресенье?

— Решение провести два концерта связано с тем, что прошлая площадка закрылась, а вместимость этой меньше. Желающих было столько, что решили не останавливать продажи на 500 билетах, а дать возможность всем попасть.

Благодаря этому воскресенье станет нашим идеальным днем. Мы даже инструменты оставим на сцене после субботы и просто приедем к восьми вечера в воскресенье.

В планах у нас: с утра тренировка, потом отправимся, а «Октаву» на экскурсию и интервью, далее — просто прогулка по городу. Культурно проведем время. Нам это редко удается в городах. Обычно все это наскоками. Саундчек, концерт, ужин, спать и в восемь утра уже собираемся уезжать. Городов не видишь. Но в этот раз все по-другому.