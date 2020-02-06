Какие выбрать семена и как правильно ухаживать за рассадой

Хотите узнать все секреты хорошего урожая? Тогда вам в «Леруа Мерлен»!

Конец зимы, а значит, пора подготовиться к дачному сезону. Если хотите, чтобы урожай оправдал ожидания, сейчас самое время для покупки семян и посадки рассады. Многие туляки на своем опыте уже убедились, что купить всё необходимое для дачи можно в «Леруа Мерлен».

И вот почему...

1. Семена

Хороший урожай начинается с качественных семян от проверенных временем производителей. В отделе «Сад и огород» в «Леруа Мерлен» имеется около 2,5 тысяч видов семян для открытого и закрытого грунта. В наличии как привычные многим сорта овощей, корнеплодов, ягод и зелени, цветов, так и экзотические.

Все семена адаптированы к нашим климатическим условиям и при соблюдении технологии выращивания обязательно дадут прекрасный урожай.

2. Грунт для рассады

Как вырастить хорошую рассаду, которая не только взойдет и приживется в горшочках на подоконнике, но и порадует хорошими сочными плодами, когда превратится в крепкие взрослые растения? Ответ прост – позаботьтесь о правильной почве, в которую будете сажать семена.

В «Леруа Мерлен» вы найдете как грунт и удобрения для рассады, так и готовые субстраты для посадки и торфяные таблетки. На последних очень удобно проращивать семена. Во-первых, они сами являются питательной средой для молодых всходов, а во-вторых, на них точно виден результат – проросло семечко или нет.

3. Горшки для рассады

Любой опытный огородник скажет, что качество рассады напрямую зависит от емкости, в которой ее выращивают. В наличии вы найдете многообразие ячеек для посадки:

Ящички. Ухаживать за рассадой в них удобно: растения находятся в одной емкости, ее легко повернуть нужной стороной к солнцу или перенести в другое место.

Кассеты и ячейки. Между рассадными лотками и кассетами принципиальной разницы нет. Главный плюс кассет – из-за ограниченности пространства рассада в них не перерастает.

Бумажные горшки. Доступные по цене, легкие. Растения из них не нужно извлекать, так что при пересадке в грунт корни не будут повреждены, а сам горшок растворится в земле.

Торфяные горшочки. Это и удобство выращивания, и дополнительное питание для юных растений. А еще их удобство в том, что рассаду в этом случае вообще не нужно извлекать из горшка. Пересадка займет значительно меньше времени.

4. Инструменты для посадки

Правильные инструменты под рукой способны значительно облегчить процесс посадки семян на рассаду. Лопаточка, пинцет, маленькие грабельки, что же еще может пригодиться? Например, пульверизатор – до появления всходов поливать рассаду нужно исключительно из него, иначе напором воды можно размыть или заглубить семена, из-за этого всхожесть может резко снизиться. Садовая бирка — это удобный инструмент, который упрощает уход за сеянцами. Если сразу воткнуть шпажку с подписанной биркой в емкость с посеянными семенами, то можно избежать путаницы в будущем.

Боксы для рассады в «Леруа Мерлен» вы найдете как для подоконника, так и напольные. Удобство их не только в компактности размещения рассады, но и в том, что боксы – это мини-парники, которые хорошо сохраняют влагу, поддерживают температурный режим и при этом легко пропускают свет. Вы будете всегда видеть, как идет процесс всхода и роста. Для этого не нужно открывать каждый горшок.

5. Подсветка для растений

Поскольку световой день еще короткий, опытные садоводы советуют использовать дополнительную подсветку для рассады. Ее использование в вечернее время суток позволяет молодым всходам равномерно расти, не допуская чрезмерного увеличения междоузлия.

При применении дополнительного освещения растениям не придется тянуться к свету, а значит, они будут крепкие и нужной высоты.

В отделе «Сад и огород» в «Леруа Мерлен» вы найдете большое количество люминесцентных и светодиодных ламп: настольные, навесные, встраиваемые в боксы для рассады. Также имеются комплектующие для них и крепежные системы.

6. Удобрения

Одно из самых важных условий развития здоровой, крепкой рассады – правильное питание и удобрение. Год за годом производители подкормок, удобрений и стимуляторов роста предлагают садоводам и огородникам всё новые и новые разработки.

В «Леруа Мерлен» богатый выбор современных средств, позволяющих повысить всхожесть семян, защитить растения от болезней и вредителей, укрепить корневую систему. Есть даже средства, замедляющие рост рассады на тот случай, если ее пора пересаживать в грунт, но погода преподнесла сюрприз и с работами на грядках пришлось повременить.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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