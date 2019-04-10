Мода тульских улиц
С приходом весны на тульских улицах всё больше интересно одетых людей и ярких нарядов.
В объектив нашего фотографа попали несколько крутых модников, которые рассказали нам о своих вкусах, любимой одежде и главных вещах сезона.
Анна Тимофеева, скрипачка
— Мода для меня — это когда всё гармонично и приятно глазу. В одежде главное — комфорт. Стиль, бесспорно, важен, но он, скорее, на втором месте.
На Анне: пальто Dreamocean, джинсы Terranova, футболка NewYorker, ботильоны — просто крутые и удобные, очки Ray Ban и серьги — подарок подруги.
Не гонюсь за брендами. Считаю это бессмысленной тратой денег. Предпочитаю яркий и индивидуальный стиль.
Must have этого сезона для меня — это бесспорно платья и кожаная куртка.
Никогда не надену брючный костюм и вещи, которые мне не нравятся внешне, даже если они супермодные.
Любимые вещи в гардеробе: концертные костюмы (все сшиты на заказ специально для меня, дорожу каждым из них), повседневная одежда (несметное количество платьев, джинсы, юбки, блузы
Мой фаворит — пальто Dreamocean (на фото).
Анастасия Юрьева, преподаватель английского
- Главное в одежде для меня — соответствие моему настроению. Даже если комплект мне нравится, но именно сегодня он мне не по душе, — не надену. И еще очень важен комфорт, поэтому я не ношу каблуки.
На Анастасии: пальто Max Mara Weekend, ботинки Armani Exchange, сумка Econica, пиджак Lime, шорты и футболка no name, колготки Calzedonia, серьги Swarovski, часы Hauer, цепочку с кулоном делала на заказ.
Покупаю вещи чаще всего в интернете: нет времени на магазины.
Must have сезона для меня — массивные кроссовки.
Любимые вещи: жакеты.
Любимый аксессуар: часы.
Никогда не надену: велосипедки.
Дарья Долгова, студентка
- Модные тенденции практически не влияют на мой стиль. Я за ними даже не слежу: ношу только те вещи, которые мне нравятся, сочетаются между собой по цветам и стилю и подходят к ситуации, в которой я планирую их носить.
На Дарье: куртка Bershka, рубашка Reserved, юбка Bershka, ботинки no name, сумка Stradivarius.
Главное в гардеробе: юбки и блузки.
Самая любимая вещь — джинсы из Bershka: очень хорошо сидят.
Любимые аксессуары: цепочки.
Must have сезона для меня — куртка-косуха.
Никогда не надену: платье с глубоким декольте.
Аня Прохорова и Паша Сафронов, студенты
- За модой мы не следим, какого-то одного стиля не придерживаемся. Главное, чтобы было удобно, всё остальное — мимо.
На Ане: пальто, брюки, рубашка, кроссовки — всё Stradivarius, брошка с Aliexpress.
На Паше: пальто Bershka, брошку подарили, брюки Zara, кеды Vans из секонд-хенда.
Любимые вещи: у Ани — пальто и джинсовка, у Паши — кеды.
Никогда не наденут: Аня — платье, Паша — строгий костюм.
Елена Мелешко, профессор, доктор наук, завкафедрой
- Слежу за модой, чтобы быть в тренде. Люблю одежду стильную, удобную, яркую и ту, которая позволяет мне выглядеть моложе. Мой любимый стиль — спортивный casual.
На Елене: обувь из магазина Rendez-Vous, куртку, жилетку, кепи и брюки покупала в разных магазинах в Туле и Москве.
Must have сезона для меня — черная джинсовка с цветной вышивкой во всю спину и куртка-бомбер.
Никогда не надену: вещи в «бабском» стиле, пиджаки с поднятыми плечами.
Любимая вещь: шикарное кожаное пальто тигровой расцветки. Длинное, «профессорское», сшито на заказ.
Гаянэ Петросян, стилист:
Гаяне Петросян
- Люди, одетые интересно, нестандартно, всегда привлекают внимание, а их луки становятся источником вдохновения. Вот что будет в тренде этой весной и летом:
- Экокожа всех цветов — от белого до бежевых, ярких и даже черных тонов.
- Деним, а еще лучше — вареный деним.
- Викторианская эпоха: оборки, банты, воланы.
- Этнические и арабские мотивы в одежде.
- Объемные плечи, силуэт power woman и, как вариант, пышные рукава.
- Цвета: белые монохромные луки, мята, коралл, все оттенки бежевого.
- Принты: горох, «платочный», тай-дай, цветы.
- Обувь со змеиным принтом; неоновых и мятных оттенков; со жгутами, полосками. Главный хит — сандалии в стиле Teva.
- Тренд сезона — шарфики и платки, повязанные на голову, кисть, шею.