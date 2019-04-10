Мода тульских улиц

Фото Дмитрия Дзюбина и Яны Горячевой.

С приходом весны на тульских улицах всё больше интересно одетых людей и ярких нарядов.

В объектив нашего фотографа попали несколько крутых модников, которые рассказали нам о своих вкусах, любимой одежде и главных вещах сезона.

Анна Тимофеева, скрипачка



— Мода для меня — это когда всё гармонично и приятно глазу. В одежде главное — комфорт. Стиль, бесспорно, важен, но он, скорее, на втором месте.

На Анне: пальто Dreamocean, джинсы Terranova, футболка NewYorker, ботильоны — просто крутые и удобные, очки Ray Ban и серьги — подарок подруги.

Не гонюсь за брендами. Считаю это бессмысленной тратой денег. Предпочитаю яркий и индивидуальный стиль.

Must have этого сезона для меня — это бесспорно платья и кожаная куртка.

Никогда не надену брючный костюм и вещи, которые мне не нравятся внешне, даже если они супермодные.

Любимые вещи в гардеробе: концертные костюмы (все сшиты на заказ специально для меня, дорожу каждым из них), повседневная одежда (несметное количество платьев, джинсы, юбки, блузы и т. д. К каждой вещи отношусь очень бережно), верхняя одежда.

Мой фаворит — пальто Dreamocean (на фото).

Анастасия Юрьева, преподаватель английского

- Главное в одежде для меня — соответствие моему настроению. Даже если комплект мне нравится, но именно сегодня он мне не по душе, — не надену. И еще очень важен комфорт, поэтому я не ношу каблуки.

На Анастасии: пальто Max Mara Weekend, ботинки Armani Exchange, сумка Econica, пиджак Lime, шорты и футболка no name, колготки Calzedonia, серьги Swarovski, часы Hauer, цепочку с кулоном делала на заказ.



Покупаю вещи чаще всего в интернете: нет времени на магазины.

Must have сезона для меня — массивные кроссовки.

Любимые вещи: жакеты.

Любимый аксессуар: часы.

Никогда не надену: велосипедки.

Дарья Долгова, студентка

- Модные тенденции практически не влияют на мой стиль. Я за ними даже не слежу: ношу только те вещи, которые мне нравятся, сочетаются между собой по цветам и стилю и подходят к ситуации, в которой я планирую их носить.

На Дарье: куртка Bershka, рубашка Reserved, юбка Bershka, ботинки no name, сумка Stradivarius.



Главное в гардеробе: юбки и блузки.

Самая любимая вещь — джинсы из Bershka: очень хорошо сидят.

Любимые аксессуары: цепочки.

Must have сезона для меня — куртка-косуха.

Никогда не надену: платье с глубоким декольте.

Аня Прохорова и Паша Сафронов, студенты

- За модой мы не следим, какого-то одного стиля не придерживаемся. Главное, чтобы было удобно, всё остальное — мимо.

На Ане: пальто, брюки, рубашка, кроссовки — всё Stradivarius, брошка с Aliexpress.

На Паше: пальто Bershka, брошку подарили, брюки Zara, кеды Vans из секонд-хенда.



Любимые вещи: у Ани — пальто и джинсовка, у Паши — кеды.

Никогда не наденут: Аня — платье, Паша — строгий костюм.

Елена Мелешко, профессор, доктор наук, завкафедрой

- Слежу за модой, чтобы быть в тренде. Люблю одежду стильную, удобную, яркую и ту, которая позволяет мне выглядеть моложе. Мой любимый стиль — спортивный casual.

На Елене: обувь из магазина Rendez-Vous, куртку, жилетку, кепи и брюки покупала в разных магазинах в Туле и Москве.



Must have сезона для меня — черная джинсовка с цветной вышивкой во всю спину и куртка-бомбер.

Никогда не надену: вещи в «бабском» стиле, пиджаки с поднятыми плечами.

Любимая вещь: шикарное кожаное пальто тигровой расцветки. Длинное, «профессорское», сшито на заказ.

Комментарий стилиста

Гаянэ Петросян, стилист:

Гаяне Петросян - Люди, одетые интересно, нестандартно, всегда привлекают внимание, а их луки становятся источником вдохновения. Вот что будет в тренде этой весной и летом: