Центр кадастра и оценки: «Выполняем все виды работ в сфере кадастровых услуг»

фото Дмитрия Дзюбина.

С начала 2018 года для продажи или передачи по наследству дачи или садового участка необходимо иметь межевой план. Без этих данных Росреестр не зарегистрирует право собственности. Собственно так же и с другими земельными участками.

История компании ООО «Центр кадастра и оценки» началась в 2013 году в статусе ИП Скребунов, но в 2017 году она окрепла, расширилась и изменила статус на ООО. За эти годы специалисты выполнили тысячи работ в сфере кадастровых услуг. Какие виды работ проводит Центр и в каких случаях надо обращаться к ним за помощью Myslo узнал у директора компании Сергея Скребунова.

Центр кадастра и оценки оказывает большой спектр различных услуг:

кадастровые (межевой и технический план) и геодезические работы (геодезические работы в строительстве, инженерно-геодезические изыскания, топографическая съемка и вынос границ в натуру);

оценочная деятельность (недвижимости, транспортных средств, оборудования, а также снижение кадастровой стоимости и оценка ущерба);

услуги в области гидрогеологии (разработка технических проектов месторождений; разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов подземных вод; подготовка документов для получения лицензии на право пользования недрами и подача их в министерство экологи и природопользования или департамент по недропользованию; составление гидрогеологических заключений на проектирование скважин (к лицензии); подготовка ситуационного плана с нанесением участков недр с нанесением географических координат угловых точек, скважин (к лицензии); восстановление паспортов водозаборных скважин, составление учетных карточек);

выписки из государственного реестра прав, получение справки кадастровой стоимости объекта недвижимости и земельного участка, изготовление технического паспорта объекта недвижимости, экспертиза строения для признания его объектом недвижимости жилого фонда, получение разрешения на строительство, изготовление градостроительного плана и схемы планировочной организации участка, архитектурно-строительное проектирование, подготовка проектов жилых и нежилых объектов, полный комплекс услуг по оформлению земли.

– Оценка движимого и недвижимого имущества: что представляет из себя эта процедура? Что делать, если не согласен кадастровой стоимостью? Сергей Скребунов Оценка имущества, это процесс определения рыночной стоимости конкретного имущества на конкретную дату. Данная услуга очень востребована, определение стоимости требуется при вступлении в наследство, при получении кредита в банке, при оценке ущерба автомобилю и, например, жилой квартире при затоплении соседями сверху и во многих других случаях. Одним из вариантов, когда может потребоваться определение рыночной стоимости это в случае несогласия с кадастровой стоимостью. В настоящее время налог на имущество как физические лица, так и юридические платят исходя из кадастровой стоимости объекта земельного участка, жилого дома, квартиры, здания и прочие. Ставка налога составляет от 0,1% для физических лиц, до 2% для юридических лиц. Таким образом, налог, например, на средний жилой дом в Туле (с учётом льготы в 50 кв.м., которые не облагаются налогом) в 200 кв.м. и кадастровой стоимостью около 7 млн рублей, составит примерно 5 тысяч в год, плюсом к этому еще будет налог и на землю. При этом кадастровая стоимость не учитывает реальное состояние объекта, его год постройки, местоположения и многих других факторов, которые просто невозможно учесть при процедуре массовой оценки. В результате возникают перекосы, когда, два соседних жилых дома, один новый, другому уже больше 50 лет, и он на половину изношен, оцениваются одинаково. Что касается коммерческих объектов, то там налоговая ставка составляет 2%, что во многих случаях становится непосильной ношей для предпринимателей, когда за здание магазина, построенного в 1960-е годы, каком-нибудь в малонаселённом пункте, приходится платить несколько сотен тысяч рублей ежегодно. Многие предприниматели, я не говорю сейчас о крупных производствах, заводах и прочее, а о небольшом магазине в деревне, говорят, что им проще вообще закрыться, так как одних налогов на имущество приходится платить достаточно большую сумму – не всегда посильную. При этом, если бы кадастровая стоимость отражала реальную рыночную, то, наверное, желающих пересматривать было значительно меньше. Вот именно для этого, чтобы привести кадастровую стоимость к реальной, с которой собственник будет платить налоги, и при желании сможет продать, мы и проводим работу по оспариванию кадастровой стоимости. Все эти услуги наша организация оказывает уже более 5 лет, сначала работали в качестве индивидуального предпринимателя, но со временем переросли в ООО. В штате трудятся сотрудники с большим стажем по кадастровым и оценочным работам. У нас в штате трудятся бывшие сотрудники кадастровой палаты, которые помогают разобраться в некоторых сложных случаях. В области оспаривания кадастровой стоимости мы также работаем с самого начала данной процедуры, основными потребителями данной услуги являются коммерческие структуры, но бывают и физические лица. Также мы можем оказать и юридическое сопровождение на всех этапах и при любых работах по оспариванию кадастровой стоимости, признание прав на собственность, узакониванию строений и др. – Что такое межевание земельного участка и когда оно необходимо?

– Межевание земельного участка представляет собой процесс определения его границ на горизонтальной плоскости. Центр кадастра и оценки для выполнения этой работы использует современное спутниковое геодезическое оборудование, которое, определяет границы участка и его площадь. Клиенту на руки выдается межевой план, который как раз и содержит все сведения, необходимые для точного определения местоположения и площади земельного участка.

Межевание проводится при формировании нового земельного участка, а также при уточнении границ уже существующего, находящегося в собственности, но невнесенного в ЕГРН. Наш Центр кадастра и оценки при межевании земельных может оказать следующие услуги: объединение, раздел или образование земельных участков, перераспределение земельных участков, уточнение границ земельного участка.

Наши цены вполне доступные. Но при проведении комплексного межевания, то есть целыми садовыми товариществами и сельскими населенными пунктами, то делаем дополнительные скидки.

Также мы можем подготовить документы для исправления кадастровой ошибки.

– Почему возникают реестровые ошибки и как их устранить?

– Межевание земельных участков началось еще в начале 2000-х годов. В то время не было точного спутникового геодезического оборудования, рынок землеустроительных услуг был еще не развит, а это приводило к тому, что в районах работала одна-две землеустроительных (межевых) организаций. Не было единой базы всех объектов недвижимости, то есть кадастровый учет велся на местах. Все эти факторы приводили к возникновению кадастровых, в настоящее время реестровых, ошибок. Результатом таких ошибок, чаще всего является неверное определение границ земельного участка, когда земельный участок, фактически огороженный забором и используемый собственниками уже много лет, по сведениям ЕГРН, может находится совершенно в другом месте, он может быть смещен на соседний участок или вообще перенесён в другой населенный пункт.

Хочу отметить основной момент, который зачастую вызывает непонимание со стороны собственников земельных участков, столкнувшихся с такой проблемой: несоответствие фактических границ земельного участка со сведениями, которые имеются в ЕГРН, и ни в коем случае не означает, что вам необходимо переезжать или переносить забор. Совершено нет! Это именно ОШИБКА. Понятие «реестровая ошибка» есть и в законодательстве, а ошибки нужно устранять.

Устранение данной ошибки возлагается на собственника земельного участка, независимо от того, когда и как он приобрел данный участок и в какой период данная ошибка была осуществлена, исправлять данную ошибку должен тот, кто владеет данным участком на момент выявления данной ошибки.

– Какие советы можете дать покупателю земельного участка?

– При покупке земельного участка надо проверять отмежеван он или нет, если отмежеван, то можно на общедоступном ресурсе в Интернет, на публичной кадастровой карте, посмотреть его местоположение, конфигурацию. При явных реестровых ошибках сразу будет видно, что участок имеет либо неверную конфигурацию, либо развернут относительно других участков рядом не так, либо вообще находится в другом месте. Если же участок не отмежеван, то есть его границы не внесены в ЕГРН, то здесь дело уже личное проводить межевание или нет.

На сегодняшний день стоимость кадастровых работ не особо велика и при покупке или продажи участка, эта стоимость вполне может быть приравнена к скидке при торге.

Проведя кадастровые работы до покупки земли, вы в большинстве случаев, устраните возможные проблемы с границами участка.

Часто у неразмежеванного участка площадью может не совпадать с той, которую называет продавец: по факту может быть меньше, чем указано в документах или наоборот, больше, а это в свою очередь может явиться основанием для проверки земельным контролем границ участка и вынесения решения об освобождение незаконно занимаемой территории с наложением административного штрафа от 5000 рублей.

Также могут возникнуть сложности при проведении межевания земельного участка, его границы могут пересекаться с границами смежных земель, что как раз и является той самой реестровой ошибкой.

– Что делать, если дом построен или реконструирован без разрешительных документов? За какими документами в этом случае необходимо обратиться к кадастровой организации?

– Выдавать разрешения на строительство начали с 1992 года, однако, регистрирующие органы стали его требовать только с 2016-го, то есть до этого собственник земельного участка мог возвести жилой дом или произвести его реконструкцию без получения соответствующего разрешения. Если данные действия были произведены после 1992 года и не зарегистрированы до 2016-го, то в большинстве случаев узаконивание данного объекта будет возможным только через суд. К заявлению необходимо будет прикрепить технический план, экспертизу объекта и определение его рыночной стоимости.

В данном случае Центр кадастра и оценки может подготовить технический план и определить рыночную стоимость. Судебный процесс обычно занимает много времени, мы это понимаем и ценим время клиентов, поэтому готовим документы в максимально сжатые сроки.

– Какие услуги в области гидрогеологии оказывает Центр кадастра и оценки и в каких случаях они нужны?

– Основные задачи гидрогеолога: поиск источников воды, оценка их объемов, промышленной значимости, глубины залегания водоносных слоев, исследование химического состава воды, определение уровня подземных вод, защита месторождений от загрязнения и истощения.

Наша организация выполняет полный комплекс работ на подземные воды в сфере недропользования в пределах Центрального федерального округа. Все работы выполняются в строгом соответствии с ФЗ «О недрах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.

Оказываем услуги по лицензированию, проектированию любой сложности, а также выдаем практические рекомендации государственным и некоммерческим структурам по вопросам в сфере недропользования.

Специалисты нашей компании принимают активное участие в экспертизе и согласовании материалов по геологическому изучению подземных вод в Государственной комиссии по запасам РФ, в Департаменте по недропользованию по центральному федеральному округу (Центрнедра) и в Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области.

Среди наших заказчиков владельцы водозаборов любого масштаба: администрации муниципальных образований, коммунальные хозяйства, крупные предприятия различного профиля, садоводческие товарищества, некоммерческие структуры.

Виды оказываемых гидрогеологических услуг:

лицензирование (оформление лицензи на геологическое изучение с целью поиска и оценки запасов подземных вод, на добычу подземных вод, совмещенной лицензии на геологическое изучение с целью поиска и оценки запасов подземных вод и их добычи);

санитарно-эпидемиологические согласования (разработка проекта зон санитарной охраны и составление карты-плана охранных зон; оформление санитарно-эпидемиологического заключения на проект зон санитарной охраны; разработка рабочей программы контроля качества питьевой воды; оформление санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие использования водного объекта в целях хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения санитарным нормам);

проектно-изыскательские работы (разработка баланса водопотребления и водоотведения; разработка гидрогеологического заключения, разработка проекта геологического изучения недр (поиск и оценка запасов подземных вод) и его экспертиза; разработка проекта на бурение скважины; химический анализ воды; составление паспорта скважины; составление учетной карточки на скважину и постановка на государственный учет; выполнение оценки запасов подземных вод и их экспертизы; разработка программы мониторинга подземных вод; подготовка проекта разработки месторождения подземных вод и его согласование).

Если у вас возникли вопросы, то можно задать их специалистам по телефонам (4872) 711-610 и (920) 744-26-70, а также обратится по электронной почте info@cko71.ru, через форму запроса на сайте www.cko71.ru или при личном обращение по адресу:

г.Тула, ул.Макаренко, д9б, оф.8.