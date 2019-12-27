Живая песочница, кошка-враг и микрофон с рисом: в Туле библиотекарь создает детские мультики

Мастерит, как дышит

Галия встретила нас на пороге своего дома, приветливая, милая и улыбчивая. Ее комната совсем не похожа на настоящую мультстудию: всего лишь компьютер, небольшая инсталляция на письменном столе, фотоаппарат на штативе, настольная лампа. Здесь рождается история любимой героини мультипликатора — Песочницы.

Как только Галия начинает говорить, понимаешь — энергия и позитив из нее просто бьют ключом, не помещаются внутри.

– Это как дышать. Люди ведь не могут не дышать? Так и у меня с лепкой и другим творчеством. Я просто не могу этого не делать!

Галия — не тулячка, родилась в небольшом калужским поселке рядом с Боровском. Родители девушки тоже люди творческие, так что жизненная необходимость творить-мастерить явно передалась по наследству.

А еще — характер, конечно.

Какой ребенок не просит у родителей купить ему понравившуюся игрушку? Этот редкий случай — как раз Галия. И причина-то необычная:

– В «покупных» игрушках всегда что-то не нравится. Обязательно найдется что-то не по мне. Мириться с этим мне не хотелось с самого раннего возраста, поэтому я делала игрушки сама. В них точно было всё так, как хотелось. Вот я и лепила, рисовала, мастерила. Понравился какой-то герой мультфильма — слепила и играю.

В сознательном возрасте увлечение никуда не делось. Лепила не на продажу (хотя игрушки великолепные!), только для себя, друзей и родных — в подарок. Делала авторские куклы: домовых, травников, огородников, целые серии.

Как-то раз в интернете начиталась о том, как сделать пластилиновый мультик. Загорелась было, но потом поняла, что это долго и трудоемко.

Но через несколько лет к идее вернулась и уже не смогла от нее отказаться: начала снимать мультик про Песочницу. Про кого про кого?! Про Песочницу, говорю же. Она в мультике главная героиня. Смотрите, какая красавица:

– Она вообще на меня похожа — мимикой, ну и голос мой тоже, только в несколько раз ускоренный, — замечает Галия.

Но о процессе — позже.

– Почему Песочница-то?

– Я тогда работала в магазине игрушек и там же покупала себе пластилин. А еще — кинетический песок, он мне ужасно нравился. Так вот, однажды я проснулась с мыслью, что буду делать мультик. Вот прямо сейчас. Достала песок и стала прикидывать, что можно сделать из него. И решила, что это будет Песочница.

Казалось бы, песочница – нечто бесформенное, бесхребетное… Но это стереотип. Галия вдохнула в песочницу душу, наделила ее характером, любознательностью и, конечно, улыбкой.

Песочница добродушная и открытая всему новому, щедрая на позитивные эмоции.

Главный антигерой мультфильма — черная кошка. Почему она враг Песочнице, с ходу понимают только взрослые. Детям приходится объяснять.))

– Первая серия была снята меньше года назад. Я выложила ее в ВК, кинула в Подслушку и на Пикабу. Отклики были бурные. Много технических вопросов: почему дергается кадр и т. д. Кадров гораздо меньше, чем хотелось бы, потому что кинетический песок течет и героиня быстро теряет форму. Я физически не успеваю сделать много кадров. Но в целом людям понравилась идея, мультик ведь добрый и милый — это то, чего нам сейчас так не хватает. Так что отклики были разные, но о самой идее — позитивные. И я решила продолжать.

Сейчас снято пять серий, первая серия – из двух частей.

Детский смех, мяу и капуста

Самое трудоемкое — сама анимация стоп-моушен. Я делаю кадр, немного меняю положение героев и обстановки, снова делаю кадр. На 4-минутную серию автор делает около 500 кадров. Должно быть, конечно, раза в три больше, чтобы движения были более плавными, чтобы кадр «не прыгал».

– Но совершенствоваться можно до бесконечности, а пока мне просто нравится Песочница такой, какая она есть.

Фотоаппарат у Галии совсем простой, освещение — обычная настольная лампа с листочком — для рассеивания света. Пластилин, песок. В общем и целом, никакого бюджета этот мультфильм не требует. Только фантазия и терпение автора. Мультик про Песочницу — это вечный поиск решений и идей прямо на месте, пробы и ошибки.

Летящие предметы Галия для съемок подвешивает на нитку, которую потом стирает в фоторедакторе.

Когда все кадры отсняты, Галия загоняет их в компьютер, обрабатывает и в специальной программе Vegas Pro склеивает в единый моушен. Затем настает черед озвучки. Для Песочницы актрисой озвучания стала сама Галия, мяуканье кошки, детский смех и прочее автор берет из интернета. Но есть звуки непростые, которые приходится «генерить» самой. Например, звук пересыпаемого песка лучше всего удается, если… размешивать рис микрофоном. А лепить снежок Песочнице «помог» кочан капусты — очень морозно хрустит!

Когда озвучка наложена, видеоряд и звук сводятся – вуаля! — мульт готов. На создание одной серии уходит около недели.

Библиотека — это не скучно!

Так получилось, что ссылку на самую первую серию кто-то прислал гендиректору Регионального библиотечно-информационного комплекса Тульской области Юлии Ивановой. Ей мультик понравился, и она пригласила Галию на работу в новый мультимедийный отдел областной детской библиотеки. Галия согласилась.

Теперь Галия — библиотекарь. К слову, современный библиотекарь давно уже не выглядит, как скучающая среди пыльных книг дева. Кроме обычных функций — выдать книжку, заполнить формуляр – есть еще множество совсем нескучных дел.

– Это вечная «движуха», постоянные проекты, детские кружки, — говорит Галия. — Я, например, фанат настольных игр. Ко мне в библиотеку приходят дети от 4 до 12 лет, мы увлеченно «рубимся» в стратегию или еще во что-то. Дети удивляют: они меня обыгрывают! Потом в библиотеке появилась мультстудия, я веду занятия.

Сюжеты для детских мультфильмов Галия придумывает сама. Они совсем простые: из головастика вырастает лягушка; рыбки играют с улиткой, а потом на них нападает щука… В планах — создание рисованных мультиков водными маркерами на досках. Будем ждать!

приключения песочницы

Ну а теперь смотрим мультики: