100 фотографий улыбок: ищи себя и знакомых на фото и заряжайся позитивом!
Мы собрали для вас «антипаническую» фотоподборку.
Открытые и сдержанные, извиняющиеся и кокетливые, по-детски чистые и мечтательно волшебные! Они обезоруживают и примиряют, успокаивают и веселят, дарят добро и заставляют влюбиться. Они способны погасить конфликт и настроить на позитив. Это всё про них, про улыбки.
Говорят, что жизнь – как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься.
А вы знаете, что улыбки на самом деле обладают магическим свойством? Это чистая правда. Мы смотрели эту подборку и улыбались сами. Чего и вам желаем!
А напоследок — бессмертные цитаты барона Мюнхгаузена:
— Всё шутите?
— Давно бросил. Врачи запрещают.
— С каких это пор вы стали ходить по врачам?
— Сразу после смерти…
— Говорят ведь, юмор — он полезный, шутка, мол, жизнь продлевает.
— Не всем. Тем, кто смеется, — продлевает. Тому, кто острит, — укорачивает. Вот так вот.
— Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
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22 марта, в 18:19, 115 5693 22
19 марта, в 17:19, 203 5457 20
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