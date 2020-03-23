100 фотографий улыбок: ищи себя и знакомых на фото и заряжайся позитивом!

Мы собрали для вас «антипаническую» фотоподборку.

Открытые и сдержанные, извиняющиеся и кокетливые, по-детски чистые и мечтательно волшебные! Они обезоруживают и примиряют, успокаивают и веселят, дарят добро и заставляют влюбиться. Они способны погасить конфликт и настроить на позитив. Это всё про них, про улыбки.

Говорят, что жизнь – как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься.

А вы знаете, что улыбки на самом деле обладают магическим свойством? Это чистая правда. Мы смотрели эту подборку и улыбались сами. Чего и вам желаем!

А напоследок — бессмертные цитаты барона Мюнхгаузена:

— Всё шутите?

— Давно бросил. Врачи запрещают.

— С каких это пор вы стали ходить по врачам?

— Сразу после смерти…

— Говорят ведь, юмор — он полезный, шутка, мол, жизнь продлевает.

— Не всем. Тем, кто смеется, — продлевает. Тому, кто острит, — укорачивает. Вот так вот.

— Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!