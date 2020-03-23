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100 фотографий улыбок: ищи себя и знакомых на фото и заряжайся позитивом!

100 фотографий улыбок: ищи себя и знакомых на фото и заряжайся позитивом!

Мы собрали для вас «антипаническую» фотоподборку.   

Открытые и сдержанные, извиняющиеся и кокетливые, по-детски чистые и мечтательно волшебные! Они обезоруживают и примиряют, успокаивают и веселят, дарят добро и заставляют влюбиться. Они способны погасить конфликт и настроить на позитив. Это всё про них, про улыбки. 
 
Говорят, что жизнь – как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься.
 
А вы знаете, что улыбки на самом деле обладают магическим свойством? Это чистая правда. Мы смотрели эту подборку и улыбались сами. Чего и вам желаем!
 
 
  
А напоследок — бессмертные цитаты барона Мюнхгаузена:
 
— Всё шутите?
— Давно бросил. Врачи запрещают.
— С каких это пор вы стали ходить по врачам?
— Сразу после смерти…
— Говорят ведь, юмор — он полезный, шутка, мол, жизнь продлевает.
— Не всем. Тем, кто смеется, — продлевает. Тому, кто острит, — укорачивает. Вот так вот.
 
— Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

 

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Улыбки по-тульски, Фото: 1
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Улыбки по-тульски, Фото: 4
Улыбки по-тульски, Фото: 5
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Улыбки по-тульски, Фото: 7
Улыбки по-тульски, Фото: 8
Улыбки по-тульски, Фото: 9
Улыбки по-тульски, Фото: 10
Улыбки по-тульски, Фото: 11
Улыбки по-тульски, Фото: 12
Улыбки по-тульски, Фото: 13
Улыбки по-тульски, Фото: 14
Улыбки по-тульски, Фото: 15
Улыбки по-тульски, Фото: 16
Улыбки по-тульски, Фото: 17
Улыбки по-тульски, Фото: 18
Улыбки по-тульски, Фото: 19
Улыбки по-тульски, Фото: 20
Улыбки по-тульски, Фото: 21
Улыбки по-тульски, Фото: 22
Улыбки по-тульски, Фото: 23
Улыбки по-тульски, Фото: 24
Улыбки по-тульски, Фото: 25
Улыбки по-тульски, Фото: 26
Улыбки по-тульски, Фото: 27
Улыбки по-тульски, Фото: 28
Улыбки по-тульски, Фото: 29
Улыбки по-тульски, Фото: 30
Улыбки по-тульски, Фото: 31
Улыбки по-тульски, Фото: 32
Улыбки по-тульски, Фото: 33
Улыбки по-тульски, Фото: 34
Улыбки по-тульски, Фото: 35
Улыбки по-тульски, Фото: 36
Улыбки по-тульски, Фото: 37
Улыбки по-тульски, Фото: 38
Улыбки по-тульски, Фото: 39
Улыбки по-тульски, Фото: 40
Улыбки по-тульски, Фото: 41
Улыбки по-тульски, Фото: 42
Улыбки по-тульски, Фото: 43
Улыбки по-тульски, Фото: 44
Улыбки по-тульски, Фото: 45
Улыбки по-тульски, Фото: 46
Улыбки по-тульски, Фото: 47
Улыбки по-тульски, Фото: 48
Улыбки по-тульски, Фото: 49
Улыбки по-тульски, Фото: 50
Улыбки по-тульски, Фото: 51
Улыбки по-тульски, Фото: 52
Улыбки по-тульски, Фото: 53
Улыбки по-тульски, Фото: 54
Улыбки по-тульски, Фото: 55
Улыбки по-тульски, Фото: 56
Улыбки по-тульски, Фото: 57
Улыбки по-тульски, Фото: 58
Улыбки по-тульски, Фото: 59
Улыбки по-тульски, Фото: 60
Улыбки по-тульски, Фото: 61
Улыбки по-тульски, Фото: 62
Улыбки по-тульски, Фото: 63
Улыбки по-тульски, Фото: 64
Улыбки по-тульски, Фото: 65
Улыбки по-тульски, Фото: 66
Улыбки по-тульски, Фото: 67
Улыбки по-тульски, Фото: 68
Улыбки по-тульски, Фото: 69
Улыбки по-тульски, Фото: 70
Улыбки по-тульски, Фото: 71
Улыбки по-тульски, Фото: 72
Улыбки по-тульски, Фото: 73
Улыбки по-тульски, Фото: 74
Улыбки по-тульски, Фото: 75
Улыбки по-тульски, Фото: 76
Улыбки по-тульски, Фото: 77
Улыбки по-тульски, Фото: 78
Улыбки по-тульски, Фото: 79
Улыбки по-тульски, Фото: 80
Улыбки по-тульски, Фото: 81
Улыбки по-тульски, Фото: 82
Улыбки по-тульски, Фото: 83
Улыбки по-тульски, Фото: 84
Улыбки по-тульски, Фото: 85
Улыбки по-тульски, Фото: 86
Улыбки по-тульски, Фото: 87
Улыбки по-тульски, Фото: 88
Улыбки по-тульски, Фото: 89
Улыбки по-тульски, Фото: 90
Улыбки по-тульски, Фото: 91
Улыбки по-тульски, Фото: 92
Улыбки по-тульски, Фото: 93
Улыбки по-тульски, Фото: 94
Улыбки по-тульски, Фото: 95
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Улыбки по-тульски, Фото: 97
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Сюжет: Антипаника
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Автор: Юлия Королева
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23 марта, в 15:34 +11
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