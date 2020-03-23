Дачный сезон-2020: выбираем цветы и деревья для сада

В «Леруа Мерлен» появилось много интересных новинок, которые помогут сделать ваш сад стильным, благоухающим и урожайным.

Среди разнообразия растений, которые весной появляются в продаже, даже опытные садоводы могут растеряться. Какие цветы и саженцы точно приживутся в нашей полосе? Что нового можно посадить, чтобы украсить сад? Какие экзотические деревья и кустарники дают урожай в наших садах? Инна Чижова, биолог садового центра гипермаркета «Леруа Мерлен», подскажет, на что обратить внимание.

Миллион роз и другие прекрасные цветы

- Каждый год в «Леруа Мерлен» мы стараемся представить максимум интересных новинок, декоративных и плодовых, — говорит Инна. — Все растения районированные, то есть приспособленные к условиям нашей полосы, не вымерзают зимой. Саженцы закупаются только в местных питомниках: пара часов — и продукция уже в магазине.

Розы — любимицы наших садоводов, и на их выбор сегодня представлен невероятный ассортимент этих цветов.

Чайно-гибридные — высотой до 1,5 метров, с единичными крупными цветками на срезку.

— высотой до 1,5 метров, с единичными крупными цветками на срезку. Плетистые — до 3 метров, их нужно сажать у опоры/арки. Многие сорта (например, «Розариум Юторсон») цветут всё лето до самых заморозков, цветки не выгорают на солнце, не разлетаются от дождя.

— до 3 метров, их нужно сажать у опоры/арки. Многие сорта (например, «Розариум Юторсон») цветут всё лето до самых заморозков, цветки не выгорают на солнце, не разлетаются от дождя. Роза флорибунда — невысокая, до 1 м, она образует не один бутон, а кисть с 3−5 цветоносами.

— невысокая, до 1 м, она образует не один бутон, а кисть с 3−5 цветоносами. Почвопокровные розы стелются по земле, им не нужны опоры, во время цветения практически не видно листвы: так, сорт «Фэйри» во время цветения выглядит как розовое облако на зеленом газоне.

Все сорта индивидуальны, с разным ароматом и разворотом цветка, и все очень красивы!

Совет от «Леруа Мерлен»

Как правильно посадить розу?

Если вы купили розу с открытой корневой системой, замочите ее перед посадкой в средстве «Корневин» (купить его тоже можно в «Леруа Мерлен»). Выкопайте посадочную яму, внесите в почву удобрение для роз пролонгированного действия, которое будет долго снабжать цветок питательными веществами.

Обратите внимание на место прививки: в наших климатических условиях нужно посадить розу на такую глубину, чтобы прививка была на 5 см скрыта в почве. Если зимой надземная часть растения вымерзнет, весной из привитой части, которая защищена землей, «проснется» роза, а не шиповник, на котором она привита.

Еще один популярный, очень эффектный и неприхотливый цветок — пион, травянистый и древовидный — оба варианта можно купить в «Леруа Мерлен».

Древовидный пион представляет собой куст высотой до 2 метров с огромными цветами. Новый интересный сорт, выведенный селекционерами, - «Золотая россыпь», с цветками желтого цвета с розовой каемкой.

Для украшения сада очень удобно использовать многолетники: их сажаешь один раз и радуешься цветению многие годы. В «Леруа Мерлен» можно найти очень красивые клематисы, в том числе махровые. Посадите цветы двух разных оттенков вокруг одной арки, и они, переплетаясь, создадут цветущий портал.

Очень эффектно в саду смотрятся гортензии. В «Леруа Мерлен» есть разные сорта этого цветка, крупнолистные и метельчатые.

Гортензия достаточно неприхотлива, но ей нужна весенняя обрезка, которая гарантирует обильное цветение.

В «Леруа Мерлен» - целое море цветов: георгины, лилии, каллы, флоксы, ирисы, бегонии.

Для тенистых уголков сада купите хосту — это самое теневыносливое растение, совершенно нетребовательное к солнцу. Хоста порадует вас крупными глянцевыми листями, а «Леруа Мерлен» — большим выбором сортов, включая голубые, пестролистные и т. д.

Лайфхак

Как сделать «ленивую клумбу»?

Можно создать красивый цветущий сад и не тратить на уход за ним много времени. В этом помогут решения «Леруа Мерлен» для садоводов. Советует Инна Чижова:

- Посадив клумбу или аллею с розами, застелите почву спанбондом высокой плотности (60−120) для ландшафтных работ. Сверху материал можно засыпать декоративной щепой под цвет других элементов — например, крыши дома или забора. На такой клумбе не будет сорняков, она требует минимального ухода — только полива и подкормки.

Таким же способом можно обработать приствольные круги деревьев: перекопайте почву, застелите спанбондом, засыпьте щепой или гравием. Доказано, что деревья, почва вокруг которых укрыта, развивается гораздо быстрее тех, вокруг которых растет трава: они получают больше влаги и питательных веществ.

Спанбонд также можно применять при создании искусственных водоемов, альпийских горок. Какие растения применить в этих и других декоративных элементах сада, вам подскажут в «Леруа Мерлен». Здесь вы можете получить консультацию по любым вопросам ландшафтного дизайна совершенно бесплатною. Обращайтесь!

Модные плодовые: новинки для вкусного урожая

Приятно, когда сад радует не только красотой, но и богатым урожаем. А вы знали, что можно выращивать в саду не только привычные нам яблоки и груши, но и южные фрукты? Если вы еще не проводили такие садовые эксперименты, приезжайте в «Леруа Мерлен» — здесь вам подскажут, как получить и классический, и экзотический урожай!

Вместо обычной яблони можно посадить колонновидную: она вырастает всего до 2 метров (удобно собирать урожай), не требует укрытия на зиму, очень красиво цветет, и с плодами тоже выглядит очаровательно: ствол усыпан яблоками, как бусинами.

Новинкой этого года станут яблони, на которых привито сразу несколько сортов с разными сроками плодоношения. Это отличный вариант для небольших участков — не придется сажать несколько яблонь, одно дерево все лето будет радовать вас яблочками разного вкуса.

В нашей полосе замечательно плодоносят районированные абрикосы, в прошлом году они порадовали тульских садоводов обильным урожаем.

Не все знакомы с таким замечательным растением, как актинидия. Это лиана высотой до 4 метров, плоды которой по вкусу аналогичны киви.

Актинидия плодоносит каждый год, плоды отличаются высоким содержанием витамина С, их едят свежими и консервируют. Растение и само по себе очень красиво, им можно оформлять беседки и арки. Лучшее место для посадки — защищенное от ветра.

В наших краях прекрасно растет шелковица — южный житель с нежными плодами интересного вкуса. Чтобы собрать урожай, достаточно расстелить под деревом укрывной материал и слегка встряхнуть ствол. Выращивать шелковицу тоже несложно: чтобы растение успешно переживало наши зимы, посадите его в хорошо освещенном и защищенном от ветра месте.

И конечно, в любом саду нужна наша традиционная «классика», кладезь витаминов — смородина, малина, крыжовник, вишня, черешня, ирга. Проверенные, устойчивые к болезням и вредителям сорта этих растений всегда есть в продаже в «Леруа Мерлен».

В садовом центре «Леруа Мерлен», который откроется в апреле, будет представлен большой выбор саженцев плодовых и декоративных растений с закрытой корневой системой.

Такие растения можно высаживать в саду в течение всего дачного сезона: саженцы не травмируются при пересадке и прекрасно приживаются.

С «Леруа Мерлен» ваш сад всегда будет красивым и урожайным!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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