Никифор Макаров: «Двигайся к цели, несмотря на трудности»

Конкурс «Молодой предприниматель России» проходит с 2010 года. Его цель – выявить и поощрить успешных молодых предпринимателей как регионального, так и федерального уровня. В этом году в конкурсе принимал участие 23-летний Никифор Макаров – гендиректор компании «ПОЛИПЛАСТ ГРУПП».

– Отучившись в колледже, я отслужил в армии и в 2018 году устроился на работу на производство, связанное с инженерными коммуникациями. Заинтересовался и решил заняться этим бизнесом со своими товарищами – Артемом Рожновым и Максимом Султановым. Дело пошло: сейчас у нас имеется собственное производство водопроводных труб и обсадных труб для скважин. Кроме этого мы комплектуем заказы сопутствующим оборудованием, фитингами (муфты, отводы и т. д.).

Разумеется, вначале были трудности: продавать в этом сегменте очень сложно, нужна репутация, нужен стаж. Но благодаря тому, что мы работали на износ, совершали много «холодных» звонков, чтобы продать товар, проводили экскурсии на производстве, мы смогли убедить клиентов, что наша продукция конкурентоспособна. Мы анализируем потребности каждого клиента, подбираем оптимальное решение, закрывая тем самым все проблемные вопросы. Огромным плюсом для нас стало создание интернет-магазина – покупатели получили возможность приобретать необходимый товар в розницу.





В нашей компании грамотные и высококвалифицированные специалисты, которые сориентируют клиентов в нашем каталоге и помогут в выборе необходимых товаров.

Мы работаем с госзаказами, в том числе и с гособоронзаказом, а потому можем предложить хорошие условия для оптовых и постоянных клиентов. Например, мы можем комплектовать заказы на объекты в течение 24 часов и предоставлять хорошие скидки.

Также мы предоставляем услуги по логистике. Наши специалисты по логистике помогут выстроить наиболее оптимальный маршрут и рассчитать стоимость доставки.



Наш подход по достоинству оценили в центре « Мой бизнес ». Для предпринимателей Тульской области специалисты центра проводят бесплатные консультации практикующих юристов, маркетологов, экономистов и бухгалтеров по различным направлениям. Это действительно помогает. Особенно импонирует тот факт, что к каждому предпринимателю здесь находят индивидуальный подход. А с такой поддержкой ты получаешь уверенность в собственных силах. Понимаешь, что жизнь – одна и надо делать здесь и сейчас, делать всё, что в твоих силах. Если решил заняться предпринимательством, не бойся проблем, они будут появляться в достаточном количестве. Важно двигаться к цели, несмотря на трудности, только в этом случае можно прийти к успеху.



Вячеслав Романов – 2020 год для бизнеса был непростым, но тульские предприниматели со свойственной им стойкостью, мужеством, предприимчивостью и любовью к своему делу продолжали работать в непривычных условиях, – отметил председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов. – И в итоге они достигли отличных результатов.

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