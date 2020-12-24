Пять историй. «Врачи уговаривали оставить ребенка»

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» продолжают видеопроект «Пять историй».

Результат идеальной беременности оказался самым тяжелым испытанием в жизни семьи Новиковых. Несмотря на каждодневный сложный уход за сыном у них появились еще два ребенка. Новиковых по праву можно назвать счастливой и многодетной семьей.

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

История первая. Семья Привезенцевых

История вторая. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

История третья. «Младшую сестру сбила машина»