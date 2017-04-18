Муркафе в Туле: Главная задача – найти своего Человека каждому хвосту

Автор Анна Чекмазова.

Не так давно в Туле появился новый формат заведения: кафе и кошачий мини-приют в одном месте.

В котокафе можно пообщаться и поиграть с мурчащими, погладить их, покормить и даже забрать домой.

Подробнее об этом рассказал владелец кафе «Кошки в окошке», шоумен и ведущий Гаврила Путевый.

– Как возникла идея открыть заведение именно такого формата?

– Идея, конечно, не моя, а японцев. В Японии очень много подобных заведений. Уже после нее котокафе стали открываться и во многих других странах, в том числе и в России. А идея тульского муркафе появилась у меня ещё года 4 назад, когда я в Питере случайно забрёл в «Республику кошек». Хотел просто кофе попить, а остался почти на весь вечер. Мне очень все понравилось, и я начал ездить по разным городам, где уже есть котокафе, изучать этот вопрос. И вот в один прекрасный день проснулся и понял, что пора и Туле обзавестись таким уютным и атмосферным местечком.

– В некоторых муркафе в России и других странах кошки ходят прямо по столам, когда посетители кушают. Как у вас с этим?

– У нас два раздельных зала: один — для того, чтобы перекусить, второй — для того, чтобы пообщаться с пушистыми мурлыками. Некоторые по этому поводу говорят: «Вот, Гаврила сломал представление о муркафе». Но я считаю, что еда и кошки должны быть отдельно.

– Сколько животных у вас сейчас?

– Девять: восемь кошек и один кот.

– Откуда они?

– Мы взяли их из приюта «Любимец». Все побитые людьми, судьбой, обстоятельствами.

– По какому принципу вы берете кошек в муркафе?

– Самое главное – они должны быть более-менее социально адаптированными: не бояться людей, не царапаться, не кусаться. Обязательно стерилизованные. Обязательно здоровые и привитые.

Так как мы работаем относительно недавно, некоторые кошки, которые у нас находятся, еще не совсем адаптировались к новым условиям. Но потихоньку привыкают, играют, контактируют.

Мне хочется, чтобы эти кошки поверили, что люди не только умеют выкидывать на улицу, а могут, наоборот, дарить добро и заботу.

– Вы хотите пристроить всех этих кошек?

– Именно.

Одна из главных задач нашего муркафе — найти своего Человека (да, вот так, с большой буквы) каждому хвосту.

Забрать можно любую кошку. С бытовой точки зрения это очень удобно. Ведь с котенком столько мучений. А взрослое животное уже приучено к сухому корму, ходит в лоток, не грызет ни мебель, ни тапки.

– Как проходит процесс «усыновления»?

– Мы общаемся с человеком, желающим взять себе душегрейку, задаем вопросы. Смотрим, как кошка ведет себя с ним, как он ведет себя с кошкой. Если все хорошо, составляется договор передачи с возможностью следить за судьбой кошки.



– У всех кошек есть ветеринарные документы?

– Конечно. Есть ветпаспорта, где указаны все анализы и прививки. Раз в неделю к нам приезжает ветеринарный врач. Он проводит полный осмотр: уши, зубы, шерсть, когти и т. д. После ставит отметки в специальном журнале.

Также за кошками ухаживает котоняня: протирает глазки, вычесывает, убирает за животными и проводит дезинфекцию не менее пяти раз в день.

– Что для вас значит этот проект? Что вы хотите им сказать? Может, хотите с его помощью чему-то научить людей?

– Доброте.

Ведь наши мысли большей частью заняты вопросами «Как больше заработать?», «Где больше урвать?». А в «Кошки в окошке» можно прийти и на время отключиться, расслабиться и получить то, чего нам больше всего не хватает, — добро. Ведь тут такая вибрация особенная… мурлычащая. Вроде шумный центр города, а внутри спокойно. Как зайдешь к кошкам, так сразу настроение улучшается.

– Какой особенный случай, связанный с кошками, можете рассказать?

– Когда-то давно у меня была кошка Лиза. Она однажды спасла мне жизнь. Ночью разбудила своими громким мяуканьем, запрыгнула на кровать, царапаться стала. Было понятно, что что-то не так. Оказалось, что я оставил на кухне включенным газ, и она это почувствовала. Потом ещё долго ей спасибо говорил и буквально закармливал вкусняшками.



Любите животных, и они обязательно ответят вам взаимностью!