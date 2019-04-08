Актриса Ирина Горбачева: «Банька, девки, раки, пиво — и я отдыхаю!»

Фото Алексея Пирязева.

В Большом зале «Октавы» туляки посмотрели, а потом и обсудили фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», где актриса Ирина Горбачева исполнила одну из главных ролей.

Сюжет фильма рассказывает о паре молодых врачей — Олеге и Кате. Олег — талантливый врач, работает на скорой, которая мчится от пациента к пациенту. Он знает: его приезд может изменить всё. Но пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод… И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Фильм «Аритмия» участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, где взял Гран-при — приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. Картина завоевала несколько наград на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Уральском фестивале российского кино, Международном кинофестивале в Чикаго. Ленту наградили премией Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ирина Горбачева, которая исполнила роль Кати, посмотрела фильм вместе со зрителями, а потом целый час отвечала на их вопросы. Надо отметить, что и картину, и приезд в наш город этой замечательной, яркой, харизматичной актрисы туляки приняли на «ура»!

— Ирина, сколько раз вы уже смотрели «Аритмию»? Каково это видеть себя на экране и раз за разом переживать всё, что происходит с вашей героиней?

- Я раз пятый смотрю, если не шестой. И каждый раз я обалдеваю от Саши Яценко, он играет просто гениально. Нам сейчас не хватает абсолютно простых историй про настоящих людей, настоящих героев нашего времени. О человеческих взаимоотношениях. Этого так мало, и этого так хочется!

— Вы много работали с сотрудниками «скорой», собирали материал…

- Мне все объясняли сразу на площадке, во время сцены. А так работал консультант, который всегда был рядом с Сашей. Я вообще преклоняюсь перед врачами, спасателями — они спасают людей, «отдают» свою собственную жизнь, живут точно так же, как герои нашего кино, а может быть и хуже, сложнее. То, что они зарабатывают копейки, ни в каким рамки не лезет…

— После фильма «Аритмия» я испытала два противоположных чувства — катарсис и безысходность. Как бы вы хотели, чтобы сложилась жизнь ваших героев?

- Я бы хотела, чтобы они работали меньше, больше времени проводили вместе, зарабатывали своим трудом достойно. Как в таком аду вообще можно нормально существовать? Но люди так выживают, это реальность. Я общалась с некоторыми медработниками. Они рассказывали мне, что во время вызовов получают такое количество адреналина, что после работы не могут уснуть — им надо выпить крепкого алкоголя. И так каждый день. Они могут спиться, легко. И таких случаев очень много. Наша система порочна.

— Вы в своих фильмах проживаете столько жизней, в каждом фильме — новая судьба, новые эмоции, и помимо этого есть еще своя реальная жизнь, которая течет независимо от работы. Как вы это выдерживаете?

- В институте нас учат абстрагироваться, не входить в патологию, когда ты не можешь выйти из роли и тебя колбасит… Это считается моветоном, признаком непрофессионализма. С другой стороны, настоящие артисты всегда затрачиваются, отдают свою душу, силу, энергию. Многие думают, что профессия артиста легкая. Я и сама так думала, когда поступала в институт. Ну, вот он выучил текст, переоделся, вот он играет комедию, а вот трагедию…

Мне правда казалось, что все это просто и вообще актер — не совсем профессия и это легкий способ получить высшее образование. Так я думала первые два курса. А потом поняла, насколько это тяжело. Ты же работаешь со своей психикой. Каждая сцена в кино проигрывается 5−10 раз. Сначала кадр выстраивается на одного человека, потом — с другой стороны, с третьей… И ты каждый раз проигрываешь одну и ту же сцену. Иногда не получается, иногда просто уже нет сил. Это очень сложная профессия, и я уже очень давно уважаю артистов, которые затрачиваются.

— И как вы расслабляетесь после работы?

- Банька, девки, раки, пиво (смеется). Девки — в смысле подружки мои. Люблю куда-нибудь пойти отдохнуть, посидеть… Это особенно важно, когда соединяется работа сразу в двух проектах. Все отдыхают по-своему, я стараюсь без алкоголя.

— Ваша популярность в инстаграм повлияла на то, что вас стали приглашать в кино?

- Ответ очевиден. Правда, некоторые люди думают, вот она снимала смешные скетчи и стала популярной. Но это же еще и история везения, удачи. При этом это пахота, пахота и еще раз пахота. Я человек, который любит работать, стараюсь в этом плане быть честной с людьми. Если у меня не прет — то я не делаю. Здесь главное, как ты воспользуешься шансом, который тебе дан. Вот это важно. Помните сказку про курочку и золотое яичко? Ее очень хорошо объяснил Михаил Казиник. Не слышали? Пожалуйста, молю, заклинаю вас — найдите его в интернете и послушайте, вы откроете для себя невероятное приключение в плане ума, души, музыки, вселенского развития. Так вот, что такое это яичко? Это шанс, золотой шанс, к которому надо быть готовым. Если ты не готов, то ты просто его разобьешь. Чтобы воспользоваться шансом, себя надо развивать, не жалеть, работать над собой, впахивать, вкладывать в любимое дело 150 процентов себя. И вот тогда все получится.

— Ирина, в каких проектах вы сейчас снимаетесь?

- У меня в работе два проекта. С Марией Машковой мы играет в сериале «Masha from Russia». Маша играет русскую актрису Марию, которую позвали сниматься в кино в Америку. Но проект заморозили. Я — ее подругу Ирину. И дальше мы смотрим, с чем сталкивается русский человек в Америке. Это про наш взгляд на эту страну. Проект хотелось бы снять смешной, практически скетчком, это разные короткие ситуации в виде блогов.

Вторая история — сериал «Чики». Это история про четырех проституток. Одна из них уезжает из города, потом возвращается, чтобы поменять свою жизнь и вытащить своих подруг.

— У вас есть заветная роль, которую мечтаете сыграть?

- Есть! Это Жанна Д’Арк. Я играла ее в студенческом театре, когда выпускалась. Это незакрытый гештальт, который хочется воплотить в жизнь.

— Вы сейчас играете в театре?

- В одном-единственном спектакле, он называется «О любви и дружбе». В «Мастерской Петра Фоменко» уже не играю.

— Ваш танцевальный проект придет в Тулу?

- Я только за! Очень хочется. Но на данный момент так сложилось, что моя команда распущена и мне теперь заново надо собирать людей. Мысли есть. Но мы всё это делали исключительно на свои средства, нам нужны спонсоры. Тяжело найти единомышленников, которые готовы работать бесплатно. Среди вас такие есть? Поднимите руки! Двое)) Это потрясающе. На самом деле, я сейчас очень хочу заняться этим вплотную.

— Вы успели погулять по нашему городу?

- Нет, я сюда прямо с поезда. Даже пряника не успела купить. Да, кстати, кто-нибудь принес пряники? (смеется).

— Не нашли в интернете — какие ваши любимые цветы?

- Пионы и тюльпаны.

— Ваше самое приятное впечатление за 2019 год?

- Я увидела Гонконг. Невероятно поразило меня это место. Но Барселона для меня все же на первом месте (смеется).

— Можете назвать книгу и фильм, которые вы рекомендуете почитать и посмотреть всем?

- Книгу «Женщины, которые любят слишком сильно» (автор Робин Норвуд). Все женщины должны прочитать ее, она перевернула мое сознание и мою жизнь. Она про нас, девочки. Да и парням полезно почитать. Еще одна книга «Радикальное прощение» (автор Типпинг Колин). А фильм — «Неоконченная пьеса для механического пианино», это мой самый любимый фильм на свете! Работа Александра Калягина там потрясающая.

— 10 апреля у вас день рождения. Где будете отмечать?

- Да, мне 31! Сегодня решалось, как я буду встречать свое 31-летие. Я поеду к папе.

— Дайте какой-нибудь совет!

- Налаживайте свои отношения с родителями. Это код. Если вам кажется, что вам не о чем разговаривать с вашими родителями, и вы на них поставили клеймо, то знайте, что вы поставили клеймо на своей жизни и на себе.

Моя мама ушла, когда мне было девять лет, и я уже физически не могу с ней поговорить.

И это моя боль в течение всей моей жизни. У меня очень долгое время были сложные взаимоотношения с папой, я не общалась с ним, но сейчас все наладилось. Были сложные отношения и с братом. Не развязывая узлы со своими родителями, мы, скорее всего, будем развязывать их со своими детьми. Помните, никогда в жизни никого не будет роднее, чем ваши родители.

Из досье Myslo

Ирина Анатольевна Горбачёва

Родилась 10 апреля 1988 года в городе Жданове (Мариуполь).

Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

Получила премию «Женщина года 2016» по версии журнала «GQ».

Известна благодаря коротким видеороликам в сети Instagram, где её скетчи-гэги и мгновенные импровизации привлекли 1,7 миллиона подписчиков.

Создала танцевальный проект «Я танцую по Москве».

Разведена.

Избранная фильмография: «Индиго», «Молодая гвардия», «Килиманджара», «Аритмия», «Как дети», «Я худею», «Тренер», «История одного назначения», «Громкая связь».