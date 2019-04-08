Туляки выбрали три лучших ночных клуба-2019

С 7 марта по 8 апреля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие ночные клубы в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше по душе отдыхать.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 8 апреля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Реальные итоги отличаются от рейтинга с накрутками.

Победителем голосования стал «Тульский Токарев» — он набрал 559 голосов!

Второе место и 547 голосов получил клуб «Мёд». Этот клуб стал «победителем» среди накруток в голосовании.

Третье место и 536 голосов туляки отдали клубу «Гэтсби» (сейчас клуб временно закрыт).

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание клуба.

Клубы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг ночных клубов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.