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Туляки выбрали три лучших ночных клуба-2019

Туляки выбрали три лучших ночных клуба-2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 7 марта по 8 апреля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие ночные клубы в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше по душе отдыхать.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 8 апреля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Реальные итоги отличаются от рейтинга с накрутками.

 

Победителем голосования стал «Тульский Токарев» — он набрал 559 голосов!

Второе место и 547 голосов получил клуб «Мёд». Этот клуб стал «победителем» среди накруток в голосовании.

 

Третье место и 536 голосов туляки отдали клубу «Гэтсби» (сейчас клуб временно закрыт).

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание клуба.

 

Клубы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг ночных клубов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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вчера, в 14:53 0
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Туляки выбрали три лучших ночных клуба
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