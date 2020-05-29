Онлайн-выходные в Туле: 29-31 мая

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Онлайн-лекция «Современный ювелирный дизайн»

Когда: 29 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Лектор Катерина Комова, к сожалению, заболела и не сможет прочитать лекцию «Современный ювелирный дизайн». Ее заменит Инна Власихина — не менее опытный ювелирный дизайнер и знаток темы. Кроме того, Инна создала собственный бренд Statements, поэтому кроме анонсированной ранее темы она поделится опытом создания собственной ювелирной марки.

Как дизайнеры проектируют украшения? Как придумать концепцию ювелирной коллекции, которую захочет приобрести потенциальный покупатель? Чем отличается современный ювелирный дизайн от классического? А какие современные технологии сейчас используется в ювелирной индустрии? На эти и другие вопросы 29 мая ответит Инна Власихина.

Онлайн-трансляция спектакля «Д'Артаньян» Когда: 29 мая, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» . 29 мая в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля в 2-х действиях по роману А. Дюма «Д'Артаньян» по пьесе М. Бартенева. Молодой гасконец д'Артаньян приезжает в Париж, чтобы стать мушкетёром. И в первый же день нарывается на дуэль с тремя опытными мушкетёрами — Атосом, Портосом и Арамисом. Дуэль, которая сделает их друзьями на всю жизнь. На дворе XVII век, страной правят безвольный Людовик XIII и всемогущий кардинал Ришелье. И четверо мушкетёров постоянно оказываются на пути бесчисленных интриг кардинала. А ведь нет ничего опаснее, чем мешать Ришелье и в особенности его агенту — загадочной Миледи, соблазнительнице и отравительнице с тёмным прошлым. Онлайн-концерт Ольги Серябкиной Когда: 29 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС «ВКонтакте». За более чем десятилетие в составе группы Serebro Ольга Серябкина стала одним из главных секс-символов российской эстрады — казалось, ей достаточно просто появиться перед камерой, чтобы привлечь к себе внимание. В середине нулевых артистка стала фронтвумен коллектива, заменив Елену Темникову, а после распада формации запустила сольную карьеру под псевдонимом Molly. Всё это время Серябкина оставалась в тесных объятиях продюсера Максима Фадеева и его представлений о том, как должна звучать хорошая поп-музыка: чаще всего как драматичный и вязкий медляк. Расставшись с наставником, с 2019 года Серябкина выступает под собственным именем. Такое ощущение, что карьеру ей приходится отстраивать заново, больших хитов не видать, но зато в ее новых песнях появился воздух — в виде глитчей, хаус-битов, совершенно новой, более интимной вокальной подачи и беззастенчивых ретромотивов. Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00. С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания. На этих выходных запланированы следующие мероприятия: 29 мая: 11.00 Аксолотль.

16.00 Фельзумы.

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой. 30 мая: 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу. 31 мая: 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу. Онлайн-показы в «Эрмитаже» Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время. Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события: 29 мая

20.00 «Лицом к…». Прямой эфир с участием актёра театра «Эрмитаж» Дмитрия Локтионова.

21.30 Онлайн-спектакль.

30 мая

20.00 ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ. Прямой эфир.

31 мая

20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Театр Имени Которого Нельзя Называть (СПб). Онлайн-психологический клуб: Травля в школе. Что делать? Когда: 31 мая, воскресенье, 18.00.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе

31 мая, воскресенье, 18.00.подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии»

В «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба.

К сожалению, классы, в которых кого-то травят, встречаются чаще, чем классы, в которых все живут дружно. Когда кого-то постоянно обижают, дразнят, оскорбляют, когда с кем-то не здороваются и отказываются сидеть и стоять рядом, когда отнимают, прячут, портят чьи-то вещи, когда кого-то толкают, бьют, унижают, угрожают, — это называется травля! В преддверии Дня защиты детей мы разберём понятие и механизмы травли в школе. И главное, как действовать учителям, родителям и ДЕТЯМ! Книжный музыкальный фестиваль «Редкие виды» Когда: 31 мая, воскресенье, 13.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по 31 мая, воскресенье, 13.00.в назначенное время перейти по ссылке

Несколько независимых книжных объединили усилия, чтобы выжить во время кризиса. Заручившись поддержкой звездных гостей и музыкантов, они проведут фестиваль с одним из наиболее впечатляющих лайн-апов за время карантина. В программе — легенды независимой сцены: Борис Гребенщиков, фронтмен альтернативной команды Tequilajazzz Евгений Федоров, фолк-трикстер Псой Короленко, рокер Найк Борзов и лидер «Последних танков в Париже» Леха Никонов, артхаусный хулиган Пахом и другие артисты. Среди знаменитостей — актриса Рената Литвинова и поэт Вера Полозкова. Из молодых артистов выступят захваленные арт-рокеры «Хадн Дадн», дрим-поп-фавориты «Увула», небожитель андеграундного гаражного рока Арсений Креститель, группы JARS, «Позоры», «Спасибо» и другие музыканты. Трансляция бесплатная, есть возможность оставить донейшен на поддержку книжных. а что в кино? Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD». Как попасть: Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

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Мост в Терабитию

Наступили выходные, дорогие друзья. Возможно, вы немного не так их себе представляли, но что есть, то есть. При всем количестве негативных факторов и информационном шуме важно во всём находить что-то положительное. Например, можно получше узнать своих близких и весело провести с ними время, а поможет вам в этом совместный просмотр хороших фильмов из нашей небольшой киноподборки.

И первой на очереди – приключенческая семейная мелодрама о двух подростках, которые открывают для себя волшебную страну. Главные роли блестяще исполнили восходящие звезды Голливуда Джош Хатчерсон и Анна-София Робб. Неуверенный в себе, замкнутый ученик пятого класса Джесс Аарон всегда мечтал стать самым быстрым бегуном в школе, но его обошла задорная новенькая Лесли Берк. У двух подростков есть все причины ненавидеть друг друга, но, тем не менее, они становятся друзьями. Вместе ребята находят удивительный мир, Терабитию, где есть свои правила, свой разумный народ и, конечно же, свой Темный Властелин, мечтающий поработить весь мир.

Собачья жизнь

Следующей кинокартиной в нашей небольшой подборке станет экранизация трогательного бестселлера В. Брюса Кэмерона о нескольких жизнях одного пса, способного перерождаться после смерти и с каждой новой реинкарнацией всё лучше понимать людей. От режиссера Лассе Халльстрема («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Мистификация», «Хатико. Самый верный друг») и с Деннисом Куэйдом в роли хозяина пса.

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Последним на очереди, но не по значению сегодня будет кинодебют Александра Ханта — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Черная трагикомедия в духе прославленного ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Витька Чеснок (Евгений Ткачук) — бывший детдомовец и гопник-миллениал, который по вечерам напивается с друзьями в кабаках, изменяет измученной жене с миловидной любовницей и не замечает сына. В общем, повторяет путь отца-уголовника, которого сам же всем сердцем ненавидит. Вскоре, однако, Витька узнает, что его отец по прозвищу Леха Штырь (Алексей Серебряков) всё еще жив, хоть и парализован, — и, чтобы заполучить его квартиру, решает сдать его в дом инвалидов. Но Штырь (в прошлом известный бандит) оказывается не так прост, наставляет на сына пистолет и велит везти в одно место.

Оставайтесь дома или по возможности берите с собой зонт — выходные обещают быть дождливыми. Берегите себя!