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Создаем идеальный новогодний образ вместе с SVADBA ROOM

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Создаем идеальный новогодний образ вместе с SVADBA ROOM

Близится зима. А это значит, скоро перед каждой леди встанет важный вопрос: какой наряд выбрать для новогодних праздников? Бутик SVADBA ROOM поможет вам определиться: здесь – сотни умопомрачительных образов на любой вкус.

Новый год – поистине самый радостный праздник и для детей, и для взрослых. Каждая женщина готовится к его празднованию по-своему. Но есть то, что все красавицы делают одинаково, – с азартом выбирают платья на предстоящие мероприятия. И неважно, где встречать Новый год, – в кругу семьи, в ресторане с любимым человеком, за деловым ужином с коллегами или на тропическом курорте, цель одна – выглядеть на все 100!

Каждая леди знает: при выборе платья важно руководствоваться не только собственными предпочтениями, но и модными тенденциями.

Вместе с командой бутика SVADBA ROOM мы решили выяснить, какие же наряды будут самыми ожидаемыми и эффектными для празднования приближающего 2018-го.

Для начала особое внимание стоит обратить на цвет, в котором принято встречать Новый год. Согласно восточному календарю, символом будущего года станет желтая земляная собака – животное умное, осторожное и консервативное. И если наряды в новогоднюю ночь, посвященную встрече огненного петуха, просто обязаны быть роскошными и вызывающими, то собака не потребует от дам подобных излишеств. Ей нравятся оттенки, приближенные к естественной цветовой палитре.

А тем, кому желто-коричневая гамма покажется слишком сдержанной, стилисты советуют обратить внимание на более яркие оттенки (малиновый, оранжевый, горчичный)...

...или пастельные – приглушенно-розовый, нежно-голубой.

 

В тренде – бордовый. В нем вы действительно почувствуете себя настоящей королевой бала. Да и окружающие наверняка по достоинству оценят выбранный наряд.

Уместны будут и традиционные цвета – черный и белый. 

Что касается фасона, то здесь дизайнеры предоставляют модницам полную свободу. Здесь выбор будет зависеть уже скорее от места празднования Нового года. Если это ресторан, то лучше остановиться на роскошных платьях-футлярах: они не только подчеркнут достоинства вашей фигуры, но и придадут вашему образу соответствующий празднику характер. 

Платья из нежнейшего кружева — для нежного и романтичного образа. Они подчеркивают хрупкость фигуры, выглядят изысканно и аристократично.

Для празднования в семейном кругу больше подойдут легкие, воздушные варианты из струящихся тканей. Их можно сочетать как с высоким каблуком, так и с удобными лодочками. 

Предпочитаете брюки? Элегантные костюмы — для празднования Нового года в деловой атмосфере. В таком наряде от SVADBA ROOM вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть безупречно.

Удобно, что все необходимые аксессуары, обувь, сумочки можно купить здесь же, в бутике SVADBA ROOM. А консультанты бутика помогут вам грамотно составить выразительный, привлекающий внимание образ. 

И конечно, куда же без сумочки? В SVADBA ROOM вы найдете различные модели для празднования Нового года: как большие вместительные варианты, так и маленькие изящные клатчи. 

 

Есть еще кое-что, что вы обязаны знать о SVADBA ROOM.

  • SVADBA ROOM – это бутик-ателье. Приходя сюда, вы можете не волноваться о том, что понравившаяся вещь не подойдет вам по фигуре или росту. В бутике постоянно работает швея, которая помогает девушкам подогнать наряды под желаемые характеристики. Длинно платье? Не проблема: его сразу же укоротят до предпочтительной длины. И, главное, эти услуги бесплатны! 
  • Случается такое, что вы влюбляетесь в определенную модель с первого взгляда. Но, померив, разочаровываетесь: размер не подходит. SVADBA ROOM исполняет мечты. Закажите нужный размер, и платьице будет доставлено в Тулу в течение нескольких дней. 
  • Представьте: вы пришли на новогодний корпоратив, а там коллега в точно таком же наряде. Настроение падает, праздничный вечер испорчен. С девушками, которые одеваются в SVADBA ROOM, такое случиться не может: все модели представлены в ограниченном количестве, а некоторые и вовсе выпускаются в единственном экземпляре. Риск встретить на празднике своего «двойника» минимален. 
  • Хотите быть неповторимой? Со SVADBA ROOM это легко: здесь вы можете заказать индивидуальный пошив платья или любой другой вещи. При необходимости профессионалы помогут с выбором и созданием фасона. Блистайте: Новый год – самое подходящее для этого время! 
 
 

Концептуальный бутик-ателье SVADBA ROOM

Тула, пр. Ленина, 84-а.

+7 (4872) 331-530

+7-910-151-51-52 (WhatsApp, Viber)

Сайт проекта: svadba-room.ru

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:12 0
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