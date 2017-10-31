Создаем идеальный новогодний образ вместе с SVADBA ROOM

Близится зима. А это значит, скоро перед каждой леди встанет важный вопрос: какой наряд выбрать для новогодних праздников? Бутик SVADBA ROOM поможет вам определиться: здесь – сотни умопомрачительных образов на любой вкус.

Новый год – поистине самый радостный праздник и для детей, и для взрослых. Каждая женщина готовится к его празднованию по-своему. Но есть то, что все красавицы делают одинаково, – с азартом выбирают платья на предстоящие мероприятия. И неважно, где встречать Новый год, – в кругу семьи, в ресторане с любимым человеком, за деловым ужином с коллегами или на тропическом курорте, цель одна – выглядеть на все 100!

Каждая леди знает: при выборе платья важно руководствоваться не только собственными предпочтениями, но и модными тенденциями.

Вместе с командой бутика SVADBA ROOM мы решили выяснить, какие же наряды будут самыми ожидаемыми и эффектными для празднования приближающего 2018-го.

Для начала особое внимание стоит обратить на цвет, в котором принято встречать Новый год. Согласно восточному календарю, символом будущего года станет желтая земляная собака – животное умное, осторожное и консервативное. И если наряды в новогоднюю ночь, посвященную встрече огненного петуха, просто обязаны быть роскошными и вызывающими, то собака не потребует от дам подобных излишеств. Ей нравятся оттенки, приближенные к естественной цветовой палитре.

А тем, кому желто-коричневая гамма покажется слишком сдержанной, стилисты советуют обратить внимание на более яркие оттенки (малиновый, оранжевый, горчичный)...

...или пастельные – приглушенно-розовый, нежно-голубой.

В тренде – бордовый. В нем вы действительно почувствуете себя настоящей королевой бала. Да и окружающие наверняка по достоинству оценят выбранный наряд.

Уместны будут и традиционные цвета – черный и белый.

Что касается фасона, то здесь дизайнеры предоставляют модницам полную свободу. Здесь выбор будет зависеть уже скорее от места празднования Нового года. Если это ресторан, то лучше остановиться на роскошных платьях-футлярах: они не только подчеркнут достоинства вашей фигуры, но и придадут вашему образу соответствующий празднику характер.

Платья из нежнейшего кружева — для нежного и романтичного образа. Они подчеркивают хрупкость фигуры, выглядят изысканно и аристократично.

Для празднования в семейном кругу больше подойдут легкие, воздушные варианты из струящихся тканей. Их можно сочетать как с высоким каблуком, так и с удобными лодочками.

Предпочитаете брюки? Элегантные костюмы — для празднования Нового года в деловой атмосфере. В таком наряде от SVADBA ROOM вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть безупречно.

Удобно, что все необходимые аксессуары, обувь, сумочки можно купить здесь же, в бутике SVADBA ROOM. А консультанты бутика помогут вам грамотно составить выразительный, привлекающий внимание образ.

И конечно, куда же без сумочки? В SVADBA ROOM вы найдете различные модели для празднования Нового года: как большие вместительные варианты, так и маленькие изящные клатчи.

Есть еще кое-что, что вы обязаны знать о SVADBA ROOM.