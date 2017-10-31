Создаем идеальный новогодний образ вместе с SVADBA ROOM
Близится зима. А это значит, скоро перед каждой леди встанет важный вопрос: какой наряд выбрать для новогодних праздников? Бутик SVADBA ROOM поможет вам определиться: здесь – сотни умопомрачительных образов на любой вкус.
Новый год – поистине самый радостный праздник и для детей, и для взрослых. Каждая женщина готовится к его празднованию по-своему. Но есть то, что все красавицы делают одинаково, – с азартом выбирают платья на предстоящие мероприятия. И неважно, где встречать Новый год, – в кругу семьи, в ресторане с любимым человеком, за деловым ужином с коллегами или на тропическом курорте, цель одна – выглядеть на все 100!
Каждая леди знает: при выборе платья важно руководствоваться не только собственными предпочтениями, но и модными тенденциями.
Вместе с командой бутика SVADBA ROOM мы решили выяснить, какие же наряды будут самыми ожидаемыми и эффектными для празднования приближающего 2018-го.
Для начала особое внимание стоит обратить на цвет, в котором принято встречать Новый год. Согласно восточному календарю, символом будущего года станет желтая земляная собака – животное умное, осторожное и консервативное. И если наряды в новогоднюю ночь, посвященную встрече огненного петуха, просто обязаны быть роскошными и вызывающими, то собака не потребует от дам подобных излишеств. Ей нравятся оттенки, приближенные к естественной цветовой палитре.
А тем, кому желто-коричневая гамма покажется слишком сдержанной, стилисты советуют обратить внимание на более яркие оттенки (малиновый, оранжевый, горчичный)...
...или пастельные – приглушенно-розовый, нежно-голубой.
В тренде – бордовый. В нем вы действительно почувствуете себя настоящей королевой бала. Да и окружающие наверняка по достоинству оценят выбранный наряд.
Уместны будут и традиционные цвета – черный и белый.
Что касается фасона, то здесь дизайнеры предоставляют модницам полную свободу. Здесь выбор будет зависеть уже скорее от места празднования Нового года. Если это ресторан, то лучше остановиться на роскошных платьях-футлярах: они не только подчеркнут достоинства вашей фигуры, но и придадут вашему образу соответствующий празднику характер.
Платья из нежнейшего кружева — для нежного и романтичного образа. Они подчеркивают хрупкость фигуры, выглядят изысканно и аристократично.
Для празднования в семейном кругу больше подойдут легкие, воздушные варианты из струящихся тканей. Их можно сочетать как с высоким каблуком, так и с удобными лодочками.
Предпочитаете брюки? Элегантные костюмы — для празднования Нового года в деловой атмосфере. В таком наряде от SVADBA ROOM вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть безупречно.
Удобно, что все необходимые аксессуары, обувь, сумочки можно купить здесь же, в бутике SVADBA ROOM. А консультанты бутика помогут вам грамотно составить выразительный, привлекающий внимание образ.
И конечно, куда же без сумочки? В SVADBA ROOM вы найдете различные модели для празднования Нового года: как большие вместительные варианты, так и маленькие изящные клатчи.
Есть еще кое-что, что вы обязаны знать о SVADBA ROOM.
- SVADBA ROOM – это бутик-ателье. Приходя сюда, вы можете не волноваться о том, что понравившаяся вещь не подойдет вам по фигуре или росту. В бутике постоянно работает швея, которая помогает девушкам подогнать наряды под желаемые характеристики. Длинно платье? Не проблема: его сразу же укоротят до предпочтительной длины. И, главное, эти услуги бесплатны!
- Случается такое, что вы влюбляетесь в определенную модель с первого взгляда. Но, померив, разочаровываетесь: размер не подходит. SVADBA ROOM исполняет мечты. Закажите нужный размер, и платьице будет доставлено в Тулу в течение нескольких дней.
- Представьте: вы пришли на новогодний корпоратив, а там коллега в точно таком же наряде. Настроение падает, праздничный вечер испорчен. С девушками, которые одеваются в SVADBA ROOM, такое случиться не может: все модели представлены в ограниченном количестве, а некоторые и вовсе выпускаются в единственном экземпляре. Риск встретить на празднике своего «двойника» минимален.
- Хотите быть неповторимой? Со SVADBA ROOM это легко: здесь вы можете заказать индивидуальный пошив платья или любой другой вещи. При необходимости профессионалы помогут с выбором и созданием фасона. Блистайте: Новый год – самое подходящее для этого время!
Концептуальный бутик-ателье SVADBA ROOM
Тула, пр. Ленина, 84-а.
+7 (4872) 331-530
+7-910-151-51-52 (WhatsApp, Viber)
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