Александр Шаламов: «Кризисы прошлых лет научили население создавать «подушку безопасности»

Управляющий банка «Открытие» в Тульской области в интервью Myslo рассказал, как банковская экономика пережила эти сложные полгода, какие услуги сейчас востребованы среди туляков и о многом другом.

— Александр Александрович, какие услуги банка сейчас наиболее востребованы среди туляков? - Та активность, которая была до пандемии, сохранилась. По-прежнему востребованы среди клиентов кредитные продукты — потребительские и ипотечные. Граждане продолжают использовать депозиты для сбережения средств, а также начинают осваивать новые инвестиционные подходы к преумножению своего капитала. — Как обстоят дела с ипотеками? Какие сейчас действуют программы? - С 16 июня мы снизили ставки по госпрограмме до 5,99%. По этому продукту уже одобрено значительное количество сделок. Изменены условия кредитования военнослужащих — рефинансирование программы «Военная ипотека» доступно под 7,6% годовых на срок до 25 лет. Продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%. С 25 июня мы снизили ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Важно, что при этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные условия. Подать заявку на кредит можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

Совсем недавно вступила в действие программа «Жилой дом», она актуальна, ее очень ждали. В период самоизоляции многие клиенты и граждане начали смотреть в сторону загородного жилья.

Эта программа позволяет приобрести дома с земельными участками на вторичном рынке недвижимости стоимостью до 5 млн рублей с первоначальным взносом 30% и на срок до 30 лет по ставке 8,9%.

Заявку на ипотечные кредиты можно подать не приходя в офис. Эта услуга максимально упрощена.

— Этим летом популярен межрегиональный туризм. Как банк поддерживает это направление?

- Нашим клиентам мы предлагаем путешествовать по России бесплатно с нашей картой Opencard. Расплачиваясь ей, можно получить кэшбэк до 3% за любые покупки и до 11% в выбранных категориях. Заработанными бонусами можно оплачивать гостиницы, авиа и ж/д билеты, даже если баланс карты равен нулю. При полной оплате бонусами покупка станет на 20% дешевле. Например, перелет туда-обратно в Сочи стоит 20 тысяч рублей, а с Opencard — 16 тысяч рублей. Для этого необходимо авторизироваться в программе и оформить карту. Заявку можно подать дистанционно. Сотрудник подъедет и передаст вам карту дома или на работе.

— Как вообще менялось потребительское поведение с начала года? Была ли паника среди клиентов из-за пандемии?

- До марта всё было размеренно и понятно. Многие делали накопления для каких-то покупок, которые они хотели совершить в ближайшем будущем. Пользовались спросом кредитные продукты и классические накопительные счета. Тем самым мы видели, что клиенты ведут накопительную стратегию для покупок в будущем. К сожалению, наступила пандемия. Тот, кто откладывал деньги на какую-то покупку, принимал решение здесь и сейчас. В основном, пандемия подтолкнула совершить те покупки, которые откладывались — автомобили или жилье. Тем не менее, мы не видели панических настроений среди наших клиентов.

— Банк «Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для чего это было сделано и как еще банк поддерживает бизнес в это непростое время?

- Мы запустили много программ: отменяли комиссию на три месяца за обслуживание зарплатных счетов, предоставляли клиентам кредитные каникулы. Банк является участником программы по беспроцентным кредитам на зарплаты сотрудникам. Недавно мы вошли в программу по кредитованию под 2% на возобновление деятельности юридических лиц, предпринимателей в соответствии с Постановлением Правительства. По этой программе заемщикам предоставляется отсрочка погашения кредита до 1 декабря 2020 года. А если компания не будет снижать численность сотрудников более чем на 20%, отсрочка будет продлена до 1 апреля 2021 года. При этом, если на 1 марта 2021 года компания сохранит 90% штата, кредит, начисленные проценты можно полностью списать. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.

— Как банк «Открытие» ведет борьбу с киберпреступностью?

- В последнее время кибермошенничество набирает обороты. Даже мне звонят, представляются сотрудниками банка и просят предоставить персональные сведения.

Мы со своей стороны ведем работу среди клиентов, чтобы они максимально сохраняли всю персональную информацию и не сообщали никому своих данных.

В конце прошлого года мы реализовали проект автоматизации реагирования на инциденты киберопасности путем внедрения системы Security vision. Проект стал победителем национальной банковской премии в номинации «IT-решение в области информационной безопасности».

Несмотря на пандемию и снижение доходов, мы продолжаем инвестировать большие средства в IT-технологии, в том числе в безопасность. Для граждан у нас есть продукт «Opencard виртуальная», эта карта позволяет обезопасить покупки в интернете. Для бизнеса мы совершенствуем систему «Банк-клиент», постоянно внедряя дополнительные системы безопасности.

— Александр Александрович, подведите, пожалуйста, итоги работы банка за полгода. Что было сделано за это время?

- Пандемия ускорила процесс автоматизации и переход на цифру, трансформацию бизнеса в сторону онлайн. Цифровизация экономики неизбежна. 90% операций доступна нашим клиентам онлайн. Предусмотрели онлайн-запись посещения офиса. Клиент может зайти на сайт банка и выбрать удобную дату и время для посещения офиса. Пользуются популярностью переводы по номеру телефона — банк давно является участником системы быстрых платежей. Оплата услуг ЖКХ по QR-коду внедрена через мобильный банк, клиенты пользуются этим уже давно. Также мы запустили онлайн-технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой, так называемая онлайн-инкассация. Благодаря этому происходит моментальное начисление выручки без визита в банк. Она работает в круглосуточном режиме, сокращая трудозатраты по сравнению с классической инкассацией.

— Что у банка «Открытие» в планах? Наверняка, пандемия коронавируса никуда не уйдет в ближайшие полгода.

- Сейчас разрабатываем стратегии на три года и основной упор делаем на увеличение количества активных клиентов. В целом, за 2,5 года банк «Открытие» прошел путь, который банки проходят за 5−6 лет. Кроме того, мы очень большое внимание уделяем качественному сервисному обслуживанию клиентов, чтобы наши услуги были доступны, просты и удобны. Для нас это является ключевым.

Мы продолжим развивать классические продукты, которыми пользуются наши клиенты. Видим в этом году активное развитие направления кредитных карт. Например, тулякам, которые получают зарплату на карту банка «Открытие» мы можем практически мгновенно выдать одобренную кредитную карту. Это выгодно, экономит время и дает ее обладателю расширенные возможности.

По сравнению с 2019 годом за полгода мы сделали большой рывок, в частности, по количеству активных клиентов выросли почти в два раза. Нам стали доверять порядка 40 тысяч клиентов. Кредитный портфель физлиц вырос в 2,5 раза. По объему выданных ипотек мы входим в топ-3 банков страны. В 2 раза мы приросли по портфелю кредитов для юридических лиц и предпринимателей.

Продолжаем расти и занимать устойчивую позицию. Видим, что наши финансовые услуги востребованы в Туле и области, нам доверяют.