Центр детской стоматологии в Новомосковске: когда хочется снова приходить к врачу

Поменять у юных пациентов привычное представление о лечении зубов способен после первого посещения новый Центр детской стоматологии. Он распахнул свои двери 14 февраля в городе Новомосковске.

Центр детской стоматологии Новомосковска предоставляет помощь всем детям, независимо от места жительства. Для получения бесплатного лечения в рамках программы Госгарантий необходимо наличие полиса ОМС. Myslo узнал подробнее, как устроен Центр и узнал ответы на самые популярные вопросы о детской стоматологии.

Стильный интерьер

Располагается Центр в здании детского поликлинического отделения №2 ГУЗ «Новомосковской городской клинической больницы» по адресу: г.Новомосковск, ул. Рязанское шоссе,2.

При входе, сразу же обращает на себя внимание оригинальное оформление интерьера. Яркие цветовые решения в сочетании со стильными рисунками на стенах заряжают хорошим настроением и малышей, и взрослых.

Игровая зона

Зона ожидания комфортная и позволяет ребенку при желании порисовать, поиграть или посмотреть мультфильмы, а не вынужденно сидеть смирно на кресле как в обычной поликлинике. Заняться тут есть чем!

Для малышей установлен большой мультимедийный сенсорный планшетный компьютер, на котором несколько малышей могут рисовать или играть в развивающие игры.

Для любителей рисовать, будто настоящие художники, имеется доска с ватманом и фломастерами, а также можно просто посидеть на мягких диванчиках и посмотреть мультфильмы.

Передовое оснащение

Оснащение Центра уникально для города – в одном месте можно получить комплексную стоматологическую помощь с консультацией специалистов, а также плановую терапевтическую, хирургическую и ортодонтическую помощь. В случае возникновения острой боли, врач окажет неотложную стоматологическую помощь в дежурном кабинете без предварительной записи, в день обращения.

В центре оказывается весь комплекс услуг, предусмотренных по программе ОМС, но возможно получить квалифицированную стоматологическую помощь сверх программы ОМС на платной основе. Каждое рабочее место врача оборудовано современной стоматологической установкой, которая отличается от предыдущих более совершенными техническими характеристиками, элегантным дизайном, отвечающим всем сегодняшним тенденциям, более развёрнутой комплектацией, а значит и возможностями.

Все терапевтические установки оснащены внутриротовыми камерами. Внутриротовая камера – современное устройство, позволяющее не только врачу видеть все, что происходит в полости рта пациента, но и самому пациенту и родителям подробно рассмотреть истинное состояние зубов и десен.

А еще на монитор внутриротовой камеры, если диагностика уже завершена, можно вывести мультики и тогда процесс лечения станет проходить для юных пациентов еще легче.

Пока врач работает с больным зубиком, малыш может отвлечься на любимых мультперсонажей.

Кабинеты оснащены самым современным оборудованием.

Имеется диодный лазер, который применяется в эндодонтии, пародонтологии, хирургической стоматологии. Лазер не режет, а испаряет ткани, за счет чего, манипуляция проходит безболезненно и бескровно, что очень важно в детской стоматологии. Применение лазера позволяет провести пластику уздечки верхней и нижней губы, языка качественно, быстро и не пугает маленьких пациентов.

Обнаружить скрытую кариозную полость на зубе поможет Диагнокам – аппарат лазерной диагностики кариеса, благодаря специальному свечению позволяет провести визуальную диагностику без рентгеновского излучения, полную диагностику наддесневых поверхностей зуба и вторичного кариеса, выявить трещины эмали без применения стоматологического микроскопа, обнаружить кариес на раннем этапе развития.

Апекслокаторы для измерения длины корня зуба, эндомотор для механической обработки и расширения корней зубов, аппараты АФС для проведения аутофлюорисцентной стоматоскопии, деструктор игл, лампы светополимерные для постановки пломб, аппарат для определения жизнеспособности пульпы – все это помогает и облегчает получить качественную стоматологическую помощь.

Рядом с креслом для пациента стул, на который могут сесть мама или папа, чтобы подержать малыша за руку, успокоить или просто побыть рядом. Любой ребенок из такой поликлиники выйдет с положительными эмоциями и здоровыми зубами и будет регулярно посещать врача-стоматолога.

Запись на прием

Записаться на прием к врачам можно через сайт Доктор71, Единый портал государственных услуг и функций, инфоматы или по телефону регистратуры 8-902-905-64-12, (48762) 2-94-26. Время работы Центра с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00.

Что нужно обязательно знать родителям?

Каким бы современным оборудованием ни был оснащен стоматологический кабинет, важно, чтобы родители знали о важности профилактики заболеваний полости рта. Myslo поговорил с заведующей филиалом №8 ГУЗ «Тульской областной стоматологической поликлиникой» Анной Грицаюк о самых частых вопросах, которые задают родители.

– Нужно ли лечить молочные зубы, ведь они все равно сменятся?

Анна Грицаюк - Многие родители считают, что можно не лечить молочные зубы, т.к. они все равно сменятся постоянными зубами. Но это является большим заблуждением. Под каждым молочным зубом располагается зачаток постоянного зуба. И если вовремя не вылечить молочные зубы, то существует большой риск повредить, а в некоторых ситуациях и даже совсем лишиться формирующихся постоянных зубов. Невылеченный зуб является источником хронической инфекции. Также следует учитывать, что лечение молочных зубов на ранней стадии пройдет легче и быстрее, не причинив малышу большой дискомфорт в процессе лечения.

– Что будет, если не лечить кариозный молочный зуб?

- Вовремя не леченные зубы приводят к раннему удалению. Раннее удаление молочных зубов ведет к ряду серьезных нарушений. В первую очередь – к затруднению прорезывания основного зуба.

Соседние зубы начинают сдвигаться со своих мест, заполняя пустое пространство, и постоянный зуб может прорезаться не на своем месте. Тогда в подростковом возрасте перед ребенком и его родителями встанет проблема выравнивания зубов и исправления неправильного прикуса – дорогостоящее и длительное лечение.

Отсутствие молочных зубов негативно влияет на нормальное пережевывание пищи, а ведь переваривание пищи начинается во рту. Происходит нарушение развития прикуса, дикции, лицевого скелета, формируются косметические недостатки.

– Когда можно начинать корректировать прикус и устанавливать брекеты?

– Заботится о здоровье зубов необходимо сразу же после рождения малыша. Современная стоматология поможет в любом возрасте устранить проблему с прикусом. Но все же, специалисты рекомендуют это делать в детском возрасте, потому что тогда процесс менее длительный. И, конечно же, дети легче переносят ортодонтические устройства во рту и не стесняются, часто наоборот, гордятся разноцветными брекетами в виде звездочек или зверюшек.

Привести ребенка для консультации ортодонта необходимо в возрасте 5-6 лет. Специалист проведет осмотр и подтвердит либо опровергнет наличие каких-либо нарушений прикуса. В случае выявления проблем предложит индивидуальный план лечения. Детям в возрасте 5-10 лет исправление прикуса проводится в основном на съемной аппаратуре при помощи пластинок. Детям более старшего возраста для исправления прикуса применяют брекеты. Заниматься исправлением прикуса можно в любом возрасте, но именно в детском, этот процесс будет проходить значительно быстрее и легче.

– Когда следует начать посещать стоматолога?

– Первый визит к стоматологу нужно нанести не позже достижения одного года. Затем, если проблем с зубками у крохи нет, посещайте стоматолога дважды в год. Благодаря профилактическому осмотру, ранней диагностике можно провести более быстрое безболезненное и недорогое лечение. Осмотр зубов у ребенка с профилактической целью не вызывают чувства страха и маленький пациент сможет осознать, что бояться ему нечего.