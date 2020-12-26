Стилист Александр Рогов: Новый год в пижаме? Это модно!

Валерия Хващевская. Фото пресс-службы телеканала СТС (ИА «Столица»).

Советы стилиста: в чем встречать Новый год, что будет модно в 2021 году, как подготовиться к январским распродажам.

С давних времен подмечено, что високосные годы бывают с неприятными сюрпризами, но 2020, кажется, превзошел их все! Практически с самой ранней весны и до сего времени вся планета живет в условиях, приближенных к боевым. И предстоящий новогодний праздник, увы, тоже будет проходить в рамках предписаний Роспотребнадзора. Но мы всё равно ждем этого праздника и будем его встречать со своими самыми близкими людьми. И хотим выглядеть нарядно и празднично. Что для этого нужно и что уместно? За советами мы обратились к известному стилисту Александру Рогову. С ним мы поговорили не только о том, в чем уместно появиться перед гостями в новогоднюю ночь, но и о тенденциях будущего модного сезона и о том, что стоит присмотреть на распродажах, которые стартуют в начале января.

Наряд под ёлочку

– Александр, мой первый вопрос – тот, который, наверное, задают Вам сейчас многие женщины: посоветуйте, в чём встречать Новый год?

– В этом году многие отмечают праздник дома, поэтому, конечно, будет нелепо смотреться вечернее платье в пол. Нужно говорить об уместности и сочетании вещей с новогодним настроем. Если встречаете праздник за городом, то, скорее всего, в какой-то момент все выйдут на улицу, чтобы посмотреть салют или фейерверки, и тогда в коротком платье будет очень холодно. Поэтому нужно исходить из обстоятельств, в которых вы окажетесь. Как только поймёте их – проанализируйте, какие люди с вами отмечают, предусмотрен ли дресс-код.

– А если отмечать с родными и друзьями дома?

– Тогда выбирайте максимально удобный наряд. Например, можно остановить свой выбор на кашемировом костюме из худи и брюк. Всё-таки Новый год – не повод надеть всё самое блестящее на себя. Но при этом можно сделать макияж чуть ярче обычного: так, можно приклеить в уголки глаз пару стразинок.

Перчатки в тренде

– Кстати, если говорить о домашней одежде: пандемия повлияла на все отрасли, в том числе и на моду. Многие известные дизайнеры обратили внимание на домашние образы. Что Вы посоветуете носить дома, чтобы было уютно, но при этом чтобы выглядеть привлекательно?

– Рекомендую приобрести пижаму из немнущегося шёлка.

Это могут быть широкие брюки на резинке. К ним можно добавить футболку или удлинённую рубашку из того же материала.

С таким комплектом хорошо будет смотреться симпатичная домашняя обувь – например, тапочки.

– 2020 год научил нас вписывать в свой гардероб защитные средства. C масками более-менее понятно: многие модные дома стали выпускать этот аксессуар, и, видимо, он с нами надолго. А как быть с перчатками? Какие сейчас особенно в моде?

– Отмечу максимально высокие перчатки из кожи, экокожи или латекса. Их можно смело назвать самым ярким трендом сезона, который любой образ может вывести на новый уровень и сделать его острым. Например, такие перчатки преобразят базовый свитер, простое пальто. Но тут важно не попасть впросак: чтобы лук не получился вульгарным, перчатки нужно обыгрывать чем-то уютным – например, трикотажем.

«Насмотренность» подскажет

– Понятно, что мода в условиях карантина – понятие довольно условное, но всё равно же есть какие-то основные тенденции будущего года? На какие вещи и аксессуары стоит обратить внимание?

– В первую очередь, это кожаные вещи. Но здесь главное – не увлечься и не превратиться в женщину-кошку, поэтому советую миксовать кожу с базовыми вещами. Отмечу тренд на объёмные плечи: рекомендую в данном случае выбрать жакет на два или три размера больше. В магазины возвращается кружево, а вместе с ним и романтика. Также в образах на подиумах часто появлялась бахрома, которая присутствовала не только на одежде, но и перекочевала в аксессуары. Например, можно приобрести сумки с бахромой. Кроме того, в моде сумки с массивными цепями, большие клатчи, сумки-хобо (сумки в форме полумесяца. – Прим. автора) и огромные шоперы.

– Оверсайз надолго поселился в наших гардеробах?

– Да, этот тренд с нами надол­го. Мода на одежду больших размеров появилась несколько лет назад и пока не отступает. Я лично за оверсайз (стиль oversize – это намеренный выбор предметов гардероба большего размера, чем необходимо, или одежды, имеющей подчеркнуто свободный, мешковатый крой. – Прим. авт.). Мне кажется, что особенно классно он смотрится на хрупких девушках.

– Какие цвета будут главными в будущем году?

– Например, классический синий. Я не фанат этого цвета, но его было очень много на модных показах. Просто цвет года! Также отмечу мальвово-красный, жёлто-зелёный, пурпурно-фиолетовый, фуксию, оттенки коричневого и шоколада. Из тех оттенков, что в тренде и мне близки: оливковый хаки, мокрый снег (это серый) вне времени, припыленно-розовый (особенно мне нравятся монохромные образы в этом цвете). И конечно, total black! Обожаю чёрные комплекты: это драматично, гротескно и свежо. Чёрный актуален всегда.

– Останется ли модным сочетание в одном образе вещей разных фактур?

– Скажу так: сейчас тренд на «насмотренность». Наблюдайте за тем, что происходит в моде, и к базовым вещам добавляйте тренды, которые по душе, – тогда ваш стиль будет уникальным. Что касается вещей из материалов разной фактуры, ваша «насмотренность» и позволит умело сочетать их в гардеробе – например, лёгкую плиссированную юбку и объёмный вязаный свитер.

Ревизия гардероба

– После Нового года начнутся традиционные распродажи. Как удержать себя от ненужных покупок?

– Рекомендую перед распродажами провести ревизию гардероба и понять, что действительно вы ещё будете носить, а что можно отдать на переработку. А если вещь в хорошем состоянии – то подарить тем, кто в ней нуждается. И только после этого отправляться на распродажи! Потому что часто мы просто забываем о том, что лежит в нашем шкафу.

– Что обязательно купить, на что обратить внимание?

– На распродажах хорошо покупать базовые вещи, с помощью которых всегда можно составить комплект: белые футболки, кеды, классические юбки, джинсы, жакеты и так далее. Также стоит дождаться распродаж, чтобы приобрести вещь известного бренда – если она дорогая и вы давно о ней мечтали. А на тренды сезона со скидкой не советую смотреть, потому что тренды быстро устаревают. В порядке исключения – оверсайз. И конечно, обращайте внимание на местные бренды и материалы из натуральных тканей, что очень экологично. И будьте в новом году самыми счастливыми, здоровыми и радостными!!!