Музей воды, смотровая площадка и велокаркас на бульварах: как Новомосковск готовится к 100-летию

Поговорили с главой администрации Новомосковска Русланом Бутовым о городе, экологии, транспорте и больших проектах к юбилею города химиков.

— Приехали в Новомосковск и не ощутили неприятных запахов, на которые, бывает, жалуются жители. Победили проблему?

— Наверное, говорить, что победили проблему, пока рано. Город насыщен производствами, это один из самых активно развивающихся городов центральной России. Но чтобы развитие не разрушало экологию, мы проводим большую системную работу.

С предприятиями подписываем соглашения о развитии — они готовы инвестировать в экологию. Работаем над системой аналитики состояния атмосферы: в прошлом году при поддержке губернатора установили один из самых современных в России постов контроля качества воздуха.

Мы идём к логическому завершению этой работы, когда будем точно понимать, что происходит, как и где. И надеюсь, неприятных запахов жители ощущать не будут.

Вообще, вопрос экологии мы ведём по двум направлениям: помимо работы с предприятиями, занимаемся озеленением города. И это вшито в концепцию развития к 100-летию. Причём это не хаотичные посадки, а научное системное озеленение: работаем с теми породами деревьев и кустарников, которые подходят нашей климатической зоне и почвам. Кстати, практика «Новомосковск, дыши!» признана лучшей в России.

Новомосковск — один из самых зелёных городов страны. Когда инвесторы приезжают сюда, удивляются: промышленный город утопает в зелени и цветах. И эту планку мы не собираемся опускать.

— Зима в этом году выдалась настоящая, со снегопадами, сугробами. Битву со снегом кто выиграл — природа или вы? На «снежный субботник» выходили?

— Да, снегопады внесли определенные коррективы в нашу работу. Но мы были к ним готовы. Заранее провели аукционы по привлечению дополнительной техники, закупили много уборочной техники в муниципальную собственность, причем не только тяжелую, но и малую механизацию для парков, скверов, тротуаров. И максимально оперативно не только убирали снег, но и вывозили его.

С управляющими компаниями работает наш муниципальный контроль. Каждый двор мониторим — как убирают снег, как вывозят, как убирают сосульки и наледь с крыш.

А инициатива губернатора со «снежным субботником» замечательная! Я помню из своего детства, как с папой выходили чистить снег во дворе. И это было абсолютно нормально. Новомосковск поддерживает аналогичные акции под лозунгом: «Новомосковск всегда был дружный! Сейчас помочь с лопатой нужно!» В этом году на снежный субботник вышло более 3 тысяч человек.

Я тоже участвовал, почистил чью-то парковку.

— Назовите три главные победы Руслана Бутова и его команды в 2025 году — события, проекты, достижения.

— Три сложно назвать, потому что их больше.

Во-первых, это увеличение доходной части бюджета города. В 2025 году собственные доходы бюджета выросли на 411 млн руб. А еще 1,5 млрд рублей были привлечены по госпрограммам на решение сложных вопросов и развитие нашего города.

Во-вторых, это развитие социальной сферы. В прошлом году капитально отремонтировали две школы и открыли один из самых современных молодежных центров.

В-третьих, это комфорт города: дороги, тротуары, парки и скверы. Прорывной проект — сквер 30-летия ВЛКСМ, который стал открытым пространством перед молодежным центром. В этом году мы сделаем там открытый уличный кинотеатр.

В-четвертых, наш стадион получил новое поле. Завершили ремонт лыжной базы Новомосковска — сделали хороший дом для лыжников, где есть комфортные раздевалки, душевые, тренажеры для отработки техники лыжных гонок, где можно хранить оборудование и его обслуживать.

В-пятых, это наше коммунальное хозяйство. В прошлом году мы вошли в федеральный проект «Чистая вода». И самые проблемные коммуникации города уже заменили.

— Возглавив администрацию, вы публично заявили о решении избавить Новомосковск от репутации «города плохих дорог». Удалось?

— Считаю, удалось. Два года назад, когда я пришел в Новомосковск, сделал сначала срез проблем, и оказалось, что на первом месте были разбитые дороги.

При поддержке губернатора и правительства региона мы реализовали колоссальный объем дорожного строительства. Отремонтированы все главные магистрали. На этот год остались локальные болевые точки. И мы их закроем.

Но самое главное — мы готовы к реализации масштабного проекта по расширению трассы Тула — Рязань, которая проходит через город (ул. Куйбышева — ул. Пашанина — Рязанское шоссе). В этом году проведем проектные работы, перепроектируем ливневую канализацию и пешеходные переходы, а в последующие годы реализуем этот проект.

Новомосковск — это город сталинского ампира и бульваров. И к 100-летию города на этих бульварах появится вело-сим-каркас — система безопасного движения для велосипедов и самокатов. Это не просто развлечение, а полноценный городской транспорт.

— А еще новомосковцы жаловались на работу общественного транспорта. Писали приглашение вам прокатиться на 21-м маршруте. В этом вопросе как обстоят дела?

— Это проблема более серьезная, чем дороги. В Новомосковске нет муниципального транспорта. Совсем. В отличие от Тулы. Так исторически сложилось. Поэтому мы вынуждены работать с перевозчиками, которых отбираем по конкурсным процедурам. И в такой ситуации самое главное — контроль за движением, чтобы перевозчики соблюдали интервалы движения.

Да, у нас были проблемы с маршрутами № 21 и 24. Мы решили их, нашли средства субсидировать маршруты, ввели два дополнительных. В этом году продолжим анализировать маршрутную сетку, при необходимости будем корректировать ее и количество транспорта на линиях.

Вопрос с муниципальным транспортом сложный в реализации. У нас нет базы, а создавать новую структуру в ближайшие годы точно не планируем. Это, скорее, идея на будущее, «на подумать».

— У вас есть собака или кошка?

— Маленький йорк и шотландская кошка, они дружат.

— А что вы думаете о проблеме бездомных животных? Она была острой для Новомосковска. Впрочем, и для других тоже. Как решили?

— Работаем с питомниками, у нас есть постоянные контракты на отлов беспризорных животных. Агрессивных собак отлавливаем, и они пожизненно остаются на содержании в питомниках. Мы находим на это средства. А неагрессивных возвращаем в ареал обитания.

Собаки и кошки не сами становятся «бомжами». Их бросают люди. И пик появления на улицах бездомных животных — сентябрь, когда люди возвращаются с дач, а в квартиру животное не везут. Работаем с зоозащитниками, проводим ярмарки по поиску дома для собак и кошек. Но, считаю, нужен федеральный закон, который обяжет людей нести ответственность за питомцев — чип в ухе, имя владельца и огромный штраф, если животное на улице без присмотра.

— На своей итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года вы сказали о подготовке к 100-летию Новомосковска. До юбилея еще 4 года. Что планируете сделать в городе?

— Готовиться к юбилею мы начали 2 года назад. Мы хотим, чтобы к своему 100-летию Новомосковск подошел обновленным, молодым, современным, с новой инфраструктурой, с капитально отремонтированными социальными учреждениями. В прошлом году отремонтировали две школы, в этом — гимназию. В прошлом — музей, а в этом — детскую школу искусств.

По федеральной программе отремонтируем ДК Заводского района. С этого района начинался сам город, и ДК там уникальный по архитектуре. И это будет уже не просто ДК, а музей промышленности, вернее, интерактивный музей химии и шахт, потому что Новомосковск родился благодаря химической и угольной промышленности. Это город трудовой доблести, в том числе еще и потому, что во время Великой Отечественной войны, сразу после освобождения, город первым в Подмосковном угольном бассейне дал уголь для нужд фронта.

В 2024 году в городе появился современный центр развития хоккея. В планах — капремонт городского стадиона и строительство легкоатлетического манежа.

— Расскажите про проекты к 100-летию.

— Один из масштабных — это Исток Дона, наше конкурентное туристическое преимущество, точка притяжения гостей города. В этом году мы начали проектировать ансамбль «Исток Дона».

Еще одна идея — музей воды. Он будет о великой русской реке. Знаете ли вы, что Дон не меняет своего русла, когда сливается с другими, даже более полноводными реками (Шат, Сосна)? Именно эту идею и хотим обыграть в музее. Дон побеждает всех. И вы победите всех, набрав себе воды из этой реки.

Есть предложение — сделать смотровую площадку из старой водонапорной башни в Березовой роще. Она уже отремонтирована, подсвечена, но никак не используется. Мы ищем инвестора, чтобы сделать из нее смотровую площадку, открыть кофейню и фотозону. Ее высота — 32 метра, город будет как на ладони!

— У вас очень душевные соцсети. Сами ведете?

— Да. Читаю комментарии и отвечаю сам. На это я выделяю время вечером.

— Вы в Новомосковске чуть больше двух лет на должности главы. Но в одном из интервью говорили, что этот город для вас родной. Что связывает вас с Новомосковском?

— Я родился в Ельце, в возрасте 9 месяцев с родителями переехал в Якутию. Там закончил первый класс. А уже со второго класса жил и учился в Новомосковске.

Закончил школу в 15 лет, у нас был экспериментальный выпуск, занимался карате. Поступил в наш РХТУ, а потом работал в новомосковской администрации, был самым молодым чиновником. Занимался инвестициями. Создавал технопарки на двух крупнейших площадках — «Оргсинтез» и «Азот», «приземлял» завод Haval.

— На Haval ездите?

— Да. Хорошая тульская машина.

— Вы, наверное, один из немногих глав, кто публикует в своих соцсетях что-то личное — фото с женой, фото из путешествий. Что для вас семья?

— Для меня семья — это мой тыл. Семья поддерживает меня во всех начинаниях. Работа занимает много времени, но я знаю: дома ждет любимая супруга, мои замечательные дети. Я люблю свою семью и горжусь ею.

А познакомились с супругой в институте. Довольно рано создали семью, рано появились дети. Сыну сейчас уже 23, он студент. Дочери 15, она тоже скоро станет студенткой.

— Спортом занимаетесь? Как поддерживаете свою спортивную форму?

— Хожу в зал, бегаю по дорожке. Летом катаемся с дочкой на велосипеде. Зимой — лыжи, на беговых уже успел покататься. На горных еще нет, но всей семьей любим их. Карате осталось в прошлом, но растяжку хорошую сохранил, на шпагат могу сесть.

Короткий блиц

— Ваша сильная черта?

— Трудоспособность, ответственность, надежность.

— Что больше всего цените в людях?

— Командную работу и понимание общих целей.

— Что для Вас счастье?

— Я счастливый человек. Счастье — это когда понимаешь, что ты делаешь, и находишь время для своих близких.