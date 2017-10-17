Сергей Шакуров о Туле, мандаринах и любви

Фото Дмитрия Дзюбина.

Шакуров приехал в Тулу на фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!», где ему вручили премию «За вклад в комедию».

Актеру 75 лет, но глядя на этого стройного, подтянутого мужчину с легкой походкой и лучистыми глазами, поверить в это трудно. Коллеги по актерскому цеху называют Шакурова «неуживчивым перфекционистом с непростым характером и невероятной требовательностью к себе». Он закрытый человек и не очень любит давать интервью, но нам на фестивале не смог отказать.

— Сергей Каюмович, с каким настроением приехали сегодня на фестиваль?

- С бодрым. Фестиваль — это всегда праздник, и мы должны нести его с собой, внутри себя, а потом выплеснуть наружу, чтобы он дошел до зрителя, чтобы он тоже улыбнулся. Тем более что Тула — часть нашей киношной территории. Здесь масса картин снималась, в частности, картина Вадима Абдрашитова «Парад планет». Тула, Ярославль, Владимир — русские города со своими храмами, со своей русской природой — как павильон «Мосфильма».

— У Вас есть свои секреты, как поднять настроение?

- Конечно! Русская юморная литература.

- Фильм «Две стрелы», который сняла Алла Сурикова, комедийный, но даже там Вы — серьезный человек.

- Это был такой образ, специально придуманный Аллой Ильиничной. Мне пришлось его воплотить вместе с моей знаменитой партнершей — Наташей Гундаревой.

Фильм снимался в Гаграх, в мандариновый сезон, мы практически ничего не ели, кроме мандаринов.

На первое, второе и третье и на ночь — мандарины. И мандариновый запах — такие у меня ассоциации с этим фильмом. А еще на тех съемках я подружился с Леонидом Исааковичем Ярмольником. С тех пор мы не расстаемся.

— Насколько, по-Вашему, подобные фестивали нужны современному зрителю?

- Очень нужны. Люди слишком «закомпьютерили» жизнь. Даже взрослые, достаточно умудренные, сидят в кафе, не отрываясь от телефонов и ноутбуков. Я не говорю про молодежь — она вроде как обязана быть в интернете, впереди планеты всей. Жалко, что фильмы перевели на цифру, потому что смотреть кино нужно в кинотеатре. Ты не один сидишь и в себе копаешься, если картина проблемная. А тем более комедийная. Реакция зала на смех — цепная. Одному сидеть и хохотать скучно, когда поддержки нет.

— Что Вы сами смотрите?

- Много чего… На днях в который раз посмотрел «Берегись автомобиля» — от этого фильма оторваться невозможно! Легкие и глуповатые картины Гайдая тоже смотрятся, но это вообще шедевр, который актуален до сих пор. Помните последний монолог Смоктуновского: ну ведь воруют… Это в десятикратном размере есть и сейчас. А вообще нам комедий не хватает! Проблем в мире накопилось много. У сценаристов разлетается вектор внимания. Раньше никогда не говорили про экологию, а в последнее время о ней заговорили. И даже стали снимать кино про это. О земных вещах, отношениях детей и родителей куда-то пропали фильмы, а вот мелодрама как раз и нужна людям. Вообще по природе русский человек очень добрый, отзывчивый, мягкий и тонкий. Нам, нашей русской природе, таких фильмов не хватает.

— Что беспроигрышно сейчас ударит в десятку?

- Любовь!

Из досье «Слободы»

Сергей Каюмович Шакуров



Фото Владимира Бондарева, фотопроект «Актеры советского кино».

Родился 1 января 1942 г. в Москве.

Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР.

Мастер спорта по акробатике.

Окончил школу-студию при Центральном детском театре.

Семья: третья жена Екатерина, сыну Марату 13 лет. От предыдущих браков сын Иван и дочь Ольга. Внуки Елена, Мария, Иван, Михаил, Анастасия.

Избранная фильмография: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Визит к Минотавру», «Друг», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Брежнев».