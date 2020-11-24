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Пять историй. «Младшую сестру сбила машина»

Пять историй. «Младшую сестру сбила машина»

Третья история социального видеопроекта о семьях с особенными детьми.

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» продолжают видеопроект «Пять историй».

Третья история – о потрясающе сильной семье, которой пришлось пережить сразу несколько трагедий. Шесть лет назад младшая дочка Ольги Буздиной попала под колеса автомобиля. Только чудо помогло сохранить девочке жизнь. 
 

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

История первая. Семья Привезенцевых

История вторая. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

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24 ноября, в 15:51 +2
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