Пять историй. «Младшую сестру сбила машина»

Благотворительный фонд «Не молчи» и интернет-проект «20×20 Тула» продолжают видеопроект «Пять историй». Третья история – о потрясающе сильной семье, которой пришлось пережить сразу несколько трагедий. Шесть лет назад младшая дочка Ольги Буздиной попала под колеса автомобиля. Только чудо помогло сохранить девочке жизнь.

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

История первая. Семья Привезенцевых

История вторая. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»