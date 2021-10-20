Создаем уют в доме: новая коллекция декора уже в «Леруа Мерлен»

Новые предметы интерьера, часы, шторы и освещение – всё для того, чтобы вы провели эту осень приятно.

В «Леруа Мерлен» — сезонное обновление. На главной витрине магазина сейчас представлено всё для домашнего декора.

Уют в доме поможет создать современное освещение — люстры, бра и функциональные светильники.

Новинка сезона — светильник с тактильным включением. Модули включаются от прикосновения, их можно снимать и перемещать. К одному блоку подключается до шести световых модулей. Располагайте их так, как нравится именно вам, и добавьте интерьеру уникальности.

Создать уютную атмосферу в доме помогут умные лампочки. Никакого дополнительного оборудования не нужно: достаточно wi-fi, приложения на телефоне или умной колонки, и лампочки будут светить по вашему сценарию.

Лампочки могут менять цвета — светить теплым, холодным или переключаться на разноцветный RGB-свет. Умные лампочки можно также программировать по времени включения и отключения, а также использовать заданные режимы, такие как «свидание», «вечеринка» и т. д.

В «Леруа Мерлен» вы найдете умные лампочки под разные цоколи: обычные, Е27, тонкие миньоны Е14, а также точечные светильники.

Для тех, кому экспериментов не хочется, дизайнеры разработали современную коллекцию люстр и настенных светильников. Компактные, яркие, с холодным и теплым светом, модные сейчас трековые или светильники-подвесы, они придутся кстати любому помещению.

Элен Белай, продавец-консультант:

– Всего в коллекции «Леруа Мерлен» более тысячи светильников. В основном это современные светодиодные модели. Они потребляют мало энергии, долговечны, ярко светят и гораздо экономичнее в обслуживании по сравнению с обычными. Ресурс светодиодной люстры позволяет ей работать от 25 000 до 50 000 часов в зависимости от модели, что равно 5-10 годам службы. Управляются светильники пультом, что очень удобно, а еще их можно настроить под себя — изменить яркость и теплоту освещения.

Атмосфера в квартире во многом зависит от правильно подобранных штор и других предметов декора. Это знают создатели новой коллекции «Леруа Мерлен».

Здесь есть всё для создания теплой обстановки — дизайнерские журнальные столики и часы, искусственные цветы, мягкие пуфы и пледы, подушки, ароматы для дома. Модели настолько универсальны, что дополнят как классический интерьер, так и современный модерн.

Настоящая гордость «Леруа Мерлен» — коллекция штор. В этом году в магазине представлено сразу 167 новых позиций. Это уникальные разработки дизайнеров специально для сезонной продажи. Больше таких штор в коллекции не будет.

Льняные, хлопковые, воздушные, тюль и большие ночные шторы, яркие, приглушенных оттенков и даже двухцветные. Многие их них отлично сочетаются с подушками и пледами из новой коллекции.

Валентина Кабанова, менеджер отдела:

– Многие наши покупатели знают о сезонной коллекции штор и приходят именно за ней. Это всегда трендовые сочетания цветов и фактур по доступным ценам. Мы хотим, чтобы шторы из «Леруа Мерлен» радовали вас долгие годы, поэтому дизайнеры используют ткани с добавлением акрила, чтобы они не потеряли внешний вид при стирке и глажке.

Приятная новость для туляков: покупка штор в «Леруа Мерлен» стала еще удобнее. Теперь в магазине работает экспресс-ателье по подшиву штор. Мастер доведет шторы до идеального размера всего за 30 минут, пока вы совершаете покупки. Цены на услуги одни из самых демократичных в городе — всего от 220 рублей за метр.

Также, если вы хотите нестандартную модель, можете воспользоваться услугами по пошиву штор. Цена пошива начинается от 320 рублей за метр и зависит от сложности выбранной модели.

Продажа сезонной коллекции будет в «Леруа Мерлен» всего семь недель. Успейте купить всё для того, чтобы сделать свой дом уютным!

В период выставки коллекции «Оформление интерьера» «Леруа Мерлен» совместно с блогерами проводит конкурс, в котором можно выиграть ремонт квартиры.

Условия участия в конкурсе на проведение ремонта от ЛМ:

жители городов России, в которых присутствует «Леруа Мерлен»;

совершеннолетние,

владельцы «типовых» помещений (квартир, домов), в которых есть комната площадью 15-25 кв. м. С подробными условиями участия вы можете ознакомиться на странице проекта.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

Группа «ВКонтакте»

Инстаграм