Люди в городе. Евгения Сиволоцкая, координатор проекта «Том Сойер Фест» в Туле

Мы поговорили о том, почему бизнес-леди тратит время на то, чтобы давать постройкам новую жизнь, как статус культурного наследия убивает дома и почему застройка исторического центра – это не всегда плохо.

– Сложно ли было начинать «Том Сойер Фест» в Туле?

– Давно слышала об этом проекте, и пять лет назад решила, что он нужен городу, в котором живу. Я переехала в исторический центр Тулы, каждый день ходила по этим улицам и захотела сохранить их очарование, восстановить то, что упустили с годами.

Наш первый участник проекта – дом на ул. Пирогова, 42. Он до сих пор остается одним из самых сложных за все годы: здесь пришлось почти полностью восстанавливать разрушенный фундамент, менять входную дверь, окна. И все это помимо внешней отделки.

– Как жители отреагировали на предложение поучаствовать в проекте?

– Настороженно. Мы тогда жили здесь совсем недолго, особого доверия не вызывали. Но все-таки, проведя опрос среди соседей, люди поняли, что я не мошенница, и согласились.

Теперь мы делаем по два дома в год – так после окончания этого сезона получится, что обновили уже девять зданий. У каждого свои нюансы: где-то приходится слишком высоко залезать, чтобы вручную по­красить декоративные элементы, где-то заменять сгнившие элементы, переваривать столбы. Порой эти нюансы открываются уже во время работы.

– Сколько в проекте людей, которые помогают?

– Волонтеры – люди добровольные, поэтому постоянной цифры нет. Кто-то приходит один раз, кто-то два, а кто-то остается с нами несколько лет. Но в целом за сезон к нам присоединяется порядка ста человек. Причем это не только туляки: в этом году была команда из 25 человек из Москвы – они приехали на одни выходные, решили сделать такой волонтерский выезд.

Бывают школьники, пенсионеры – аудитория разная. Есть наш любимый Сашка, который учится в школе, собирается стать архитектором и уже три года на нем держатся практически все верхние покрасы.

– Какими знаниями и опытом нужно обладать, чтобы прийти в качестве волонтера?

– Ничего особенного уметь не нужно. Мы делаем простую работу, которую еще несколько десятилетий назад каждый человек делал в своем доме самостоятельно. Главное в восстановлении деревянных домов – аккуратность. Элементы нужно прокрашивать художественными кистями, обычный разнорабочий делать этого не будет, а наши волонтеры справляются.

Есть часть сложных работ – например восстановление фундамента. Для этого мы нанимаем профессионалов за деньги.

– Как находите дома для проекта?

– Мы работаем в пределах исторических кварталов, здесь всего несколько улиц, поэтому выбор у нас невелик. Главный критерий – чтобы дом можно было еще спасти. Мы не профессиональные реставраторы, поэтому в наших силах по большей части косметический ремонт.

– На восстановление домов очередь?

– Нет. Дело в том, что многие жители улицы даже не знают о «Том Сойер Фесте». И дело не в возрасте. Среднестатические люди, которые ходят на работу и домой, редко поднимают голову. Мы вешаем баннеры и таблички не из тщеславия, а чтобы люди хотя бы подняли голову, прочитали и поняли, что происходит.

– Почему вы сами ввязались в проект?

– Люблю историческую архитектуру. Обидно, когда приезжают из Италии и рассказывают, как там необыкновенно красиво. Но там же красиво, потому что архитектуру поддерживают. Так почему мы восторгаемся тем, как красиво где-то, не вкладывая силы в то, что есть у нас?

Считаю, что мы обязаны прилагать усилия для того, чтобы жить было лучше, а вокруг было красивее и чище.

– Сколько времени уходит на восстановление одного дома?

– Все лето. Мы можем зачищать дом в мае, начать красить в июле, а закончить в сентябре. Это при том, что на площадку одновременно приходят по 10-15 человек. Процесс трудоемкий.

– Дома культурного наследия вы можете ремонтировать?

– С этим сложно. Нужно участие лицензированной организации, это дорого и сложно. Такое в нашем городе было реализовано лишь однажды на ул. Металлистов. Многие такие объекты, к сожалению, обречены из-за этих ограничений.

По сути, сами дома ОКН не отличаются от обычных. Раздача статусов происходила много лет назад и была своеобразной. То есть, если в доме останавливался важный человек, то зданию присваивали статус ОКН. Теперь его сложно поддерживать. Многими такими домами мы бы занялись, но нельзя.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас в центре на месте старых домов появляются высотки?

– Спокойно. Это жизнь. Во все времена что-то сносили и строили. Вопросы должны быть не к застройщикам, а к людям: почему они бросают свои дома. Но и их можно понять: в советские годы в этих зданиях ютилось по 5-7 семей. Кому хочется так жить сейчас? Радости мало.

Выкупать такие дома частному лицу дорого. Куда расселить собственников? Дать каждому по квартире? Кто может себе это позволить? Только большая компания. В новостройках нет ничего ужасного, если люди бросили старые дома, и желающих жить в них нет.

Единственное, было бы классно, если бы застройщики восстанавливали хотя бы некоторые дома, делали бы в них те же офисы продаж. Такое практикуется в других городах. А у нас дом Страхова, например, передали застройщику за 1 рубль, он должен был его восстановить, но в итоге довели до того, что постройка сгорела. Это плохо.

То же касается и рынка. Будем объективными: он давно изжил себя. Есть ли смысл в этих торговых рядах в центре города? Пусть лучше будет нормальное жилье. Держаться за старые постройки нужно там, где они нужны людям.

– Вы выпускаете подкасты с туляками с хэштегом #тула_не_провинция. Что вкладываете в эту фразу?

– Идея появилась у меня, когда в Тулу приезжал Александр Цыпкин. Он ездил по регионам и показывал, что не только в Москве люди живут хорошо. Эта мысль мне близка. Считаю, что не только люди в больших городах имеют право жить в красивых местах, ездить по хорошим дорогам, реализовывать классные проекты. Какие-то вещи может реализовать государство, и оно многое делает. Но вот с частными домами у него полномочий меньше, поэтому подключаемся мы. Так что «Том Сойер» тоже об этом.

– Вы юрист, владелец соб­ственной компании, общественный деятель, мама. Как все успеваете?

– Как раз благодаря тому, что у меня много проектов. Они не отнимают силы, а дают энергию. Мне кажется, если бы меня посадили на рутинную работу с графиком 5/2, я бы делала меньше, а уставала больше.

Поняла это, когда начала активно заниматься общественной деятельностью во времена пандемии. Мы возили еду старикам, которые были в изоляции; потом я была волонтером, когда восстанавливали надписи на военной прокуратуре. Поняла, что мне это необходимо и решила взять на себя ответственность за «Том Сойер Фест». Это уже новый уровень – не просто прийти и покрасить стены, а довести работу до конца, собрать людей, учесть все нюансы. Я рада, что близкие меня в этом поддерживают.