В тульском ГИМе открылась выставка русских фарфоровых скульптур

В тульском филиале Государственного исторического музея открылась выставка, отправляющая вас в путешествие по разным уголкам России. Здесь представлены фарфоровые скульптуры, представляющие разнообразие населения страны.

Основой для структуры выставки послужила «Карта России и племена её населяющие» 1866 года, включающая в себя планы Санкт-Петербурга, Москвы, карты всех частей Российской империи и изображения народов России в национальных костюмах.

Принцип был использован в создании экспозиции выставки, которая состоит из трех разделов: «Петербург», «Москва» и «Вся Россия».

Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея:

— Выставка «Народы России» представляет уникальное собрание русских фарфоровых скульптур XIX — начала XX века, где показаны лучшие образцы национального искусства. Экспозиция демонстрирует богатство культурного наследия России, отражая актуальные представления о многонациональном и многоконфессиональном российском обществе. Уверен, что выставка привлечёт внимание широкой аудитории своей исторической значимостью и эстетической ценностью.

На открытие выставки приехал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он поблагодарил генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина за организацию выставки и поддержку тульского — единственного в регионах — филиала ГИМ:

— Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что тульский филиал ГИМ успешно работает и вносит значительный вклад в сохранение нашего исторического наследия. Низкий поклон всем музейным работникам за активный, даже проактивный подход — вы обогащаете жителей и гостей региона культурно и духовно.

Важно, что выставка раскрывает тему многонациональности России, подчеркивает нашу общность и единство. Сейчас тема единения особенно актуальна. Все мы стремимся к Победе, к сохранению традиционных ценностей и богатейшего наследия нашей страны.

Коллекция была подготовлена Государственным историческим музеем при участии Музея им. В. Ю. Орлова в Ярославле.

Елена Смирнова, заведующая отделом керамики и стекла Государственного исторического музея:

— Для нашего отдела это второй проект, который мы подготовили для тульского филиала. И всегда делаем это с удовольствием. Мы решили показать целую серию «Народы России». Это редкий случай, когда можем это сделать в абсолютном идеале. Здесь представлены все модели, которые были сделаны для этой серии.

Удалось соблюсти смысловую и эстетическую гармонию, обратить внимание на людей, которые населяют страну. В процессе поняли, что именно в этом и есть важнейший смысл экспозиции. Мы удовлетворены результатом, потому что всё получилось ясно с точки зрения смысла и формы.

Мне бы хотелось, чтобы гости выставки, выйдя с нее, поняли, что все народы составляют определенное единство. Осознали, что нас всех объединяет Земля, магия места и красоты, которая здесь представлена.

Выставка пробудет в Туле до 19 июля 2026 года.