«Сбитый ас», «Душ. После боя», «Текстильщицы»: в Тулу привезли картины знаменитого художника Александра Дейнеки

Фото Алексея Пирязева.

Выставка картин Александра Дейнеки — одно из самых ярких событий музейной осени.

На выставке в Фонде искусств представлено более 110 полотен знаменитого художника из коллекций Государственного Русского музея и Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.

В оружейную столицу картины были доставлены в ящиках, сделанных по индивидуальным размерам произведений. Внутри картинам обеспечили необходимый уровень влажности и температуры. Каждая работа была упакована в специальную бумагу, защищающую от влаги и всего того, что может ее повредить.



«Душ. После боя».

Уникальность этой выставки в том, что ранее работы классика советского и мирового искусства из этих коллекций не демонстрировались вместе на одной площадке.

Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области:

— На творчество Александра Дейнеки пришлись все знаменательные события в стране: индустриализация, Великая Отечественная война, полет человека в космос… В год 80-летия Великой Победы, в год Защитника Отечества мы вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов, и в творчестве Дейнеки также был отражен подвиг советского солдата. Особое место занимает послевоенное время, восстановление страны, достижения в спорте.

Представленные работы охватывают все жанры (портрет, исторические и жанровые сцены, натюрморт, интерьер) и все периоды творческого пути Дейнеки: от ранней графики начала 1920-х годов до поздней большеформатной живописи конца 1950—1960-х.

Куратор выставки, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея Алиса Любимова:

— Я сопровождаю выставку Дейнеки начиная с выставки в Русском музее. Потом она соединилась с частью коллекции из Курского художественного музея и переехала в Рязань, а оттуда — в Тулу. Мне очень приятно быть здесь, в новом здании Фонда искусств. Это не первая выставка Русского музея здесь, а уже четвертая, и все они — уровня топ! Это очень приятное сотрудничество.

Александр Дейнека — один из великих художников ХХ века. Он интересен не только тем, что он ровесник века, но и тем, что создал художественный язык, адекватный и соответствующий времени. Его художественный метод вобрал в себя и композиторское умение, и великолепные колористические данные, и умение работать с большой темой, и лирическую составляющую.

У него есть громкие работы на тему новой жизни, нового строительства, нового человека. Но на этой выставке Дейнека раскрывается и как художник-лирик, необыкновенно нежный, проникновенный, тонко чувствующий, думающий.

По словам Алисы Любимовой, одна из знаковых работ Александра Дейнеки — «Текстильщицы» (1927 год). Безусловный шедевр был написан уже после того, как художник стал знаменит. Эту картину Дейнека написал в 28 лет, и уже в следующем году она попала в собрание Русского музея.

— Картина поражает своей композицией, потому что сначала мы не понимаем, что происходит на картине. Девушки позируют?.. И потом видим, что они сосредоточенно занимаются своим трудом, а зритель находится на месте станка и как бы подглядывает сквозь бобины за девушками, — говорит Алиса Борисовна. — Почему они в таких легких платьях и босиком? У художника все творчество вышло из его наблюдений. Его ранние рисунки ложились в основу больших композиций. На выставке есть рисунок с ткацкого производства, где Дейнека отразил то, что видел: как работают девушки — босиком и в легких платьях, потому что там было очень жарко. Абсолютный реализм, доведенный до образа.

Дейнека — один из немногих советских художников, которому в 30-е годы удалось поехать в командировку в Америку. Возвращался он через Италию и Францию. И эта поездка невероятно обогатила его художественный язык.

— Картины написаны в Париже, образы утонченных изысканных парижанок даже поменяли его цветовую гамму. Появляется шарм. К лирическому Дейнеке прибавляется артистизм.

Туляки увидят грандиозное полотно «Сбитый ас», созданное в 1943 году, и единственный эскиз к нему в масштабе 1:1. Здесь же показано и монументальное полотно «Раздолье» 1944 года, выразившее уверенность автора в близкой Победе.



«Сбитый ас».

Также можно увидеть графику и две уникальные мозаики — «Утро» и «Хоккеисты».

Панно «Хоккеисты» входило в цикл мозаик «Люди Страны Советов», который был задуман в качестве тематического оформления здания Дворца Советов. В мозаичной композиции для усиления эффекта игры на льду художник применил крупные гладкие стеклянные прямоугольные прозрачные плитки, внутри которых была запаяна серебряная фольга. Также в работе он использовал камни, керамику, смальту.



«Хоккеисты».

В 1964 году за эту мозаику Дейнеке присуждена Ленинская премия.

В состав выставки вошли и послевоенные работы Александра Дейнеки, например картина «Тройка» 1951–1952 годов. Она была заказана Дейнеке к 100-летию со дня смерти Николая Васильевича Гоголя.



«Тройка».

Кроме того, на выставке можно увидеть редкую скульптуру Дейнеки — фарфоровую фигуру «Перед забегом», созданную в 1955 году.

Выставка открыта для посещения до 2 ноября 2025 года. 6+