Какая вакцина лучше, правила медотвода и почему нашему народу нужен кнут для прививки

На днях меня легко и просто убедили в необходимости вакцинации. Дмитрий Сергеевич Марков, зампред правительства Тульской области, сделал это за 40 минут откровенного разговора. Кстати, он сам привился одним из первых в Туле и уже готовится к ревакцинации. На все вопросы, которые я готовила, штудируя инструкции минздрава и соцсети, комменты практикующих врачей и научные статьи в медицинских СМИ, Марков ответил без всяких dancing around.

— На прививочных пунктах — очереди, у туляков ажиотажное желание привиться. Сотрудники «Слободы» смогли привиться в соседнем с офисом ТЦ только с шестого раза — стоять в очереди по 2-3 часа все-таки большая роскошь. Почему вдруг ажиотаж?

– Есть исследования, согласно которым добрые увещевания и уговоры поставить прививку действуют только на 5% населения. Еще 12% мотивирует страх болезни и смерти от нее. Эти цифры подтвердились на туляках весной, когда началась прививочная кампания, — на прививочных пунктах и в поликлиниках было, скажем честно, пустовато.

Сильнее всего мотивируют людей жесткие ограничения, проще говоря, кнут. Например, потерять возможность отдохнуть по путевке, если нет сертификата о прививке. Или лишиться работы по специальности, если подпадаешь в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Именно поэтому с введением обязательной вакцинации по постановлению регионального управления Роспотребнадзора резко увеличилось количество туляков на прививочных пунктах. Особенно в наиболее популярных, например, в ТЦ «Гостиный двор». Чтобы не допускать скопления людей, на этом пункте увеличили количество медицинских работников.

Сейчас жители могут сделать прививку в одном из 54 пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, отделениях МФЦ, в Тульском цирке и на железнодорожном вокзале. Работают 45 выездных прививочных бригад и 10 мобильных комплексов при ФАПах. Вакцина есть в регионе в необходимом количестве. Мы строго соблюдаем «холодовую цепочку» при транспортировке вакцины.

10 июля по поручению Губернатора в Туле открылся большой прививочный пункт в Городском концертном зале (ул. Советская, 2). Здесь ежедневно работают 15 медицинских бригад. Пункт работает с 10.00 до 19.00, без предварительной записи.

Согласно Указу губернатора, обязательно должны быть привиты врачи, учителя, водители общественного транспорта, кассиры в супермаркетах. Кстати, кассиры — основные источники переноса вируса в супермаркетах, он один может дать цепочку в 150-200 случаев заражения.

— Вопрос от врачей частных клиник — почему нельзя расширить места вакцинации за счет частных медцентров?

– Мы работаем в этом направлении. Например, вакцинирует туляков больница РЖД. Ведем переговоры с клиникой «Эксперт». Обязательное условие для работы частной медорганизации по вакцинации населения — ее участие в системе госгарантий медпомощи, то есть оказание медицинской помощи по системе ОМС. Еще одно требование — не монетизировать процесс, то есть не навязывать гражданам платные услуги, например, осмотры врачей перед процедурой. И осмотр, и сама постановка вакцины должны быть бесплатны для граждан в частных клиниках, которые хотят работать по этому направлению.

— Некоторые медики, да и не только они, хотят осознанно сделать выбор вакцины и спрашивают, когда в регион поступит КовиВак.

– Надо понимать, что первой зарегистрированной вакциной стал все-таки «Спутник V». Вакцина имеет государственную регистрацию, сейчас идет подготовка к международной сертификации. В производство вакцины включено максимальное количество производств. Зарегистрированные «КовиВак» и «ЭпивакКорона» пока производятся в небольших количествах на экспериментальных производствах.

Вообще вопрос не в том, какая вакцина лучше, а какая хуже. Вопрос в ответственном принятии решения. Каждым из нас! Во-первых, вакцинироваться или нет — основываясь на рекомендациях лечащего врача и «второго мнения», то есть другого врача или специалиста, которому человек доверяет. Во-вторых, чем именно вы будете вакцинироваться. «КовиВак» поступает в Тульскую область, правда, в меньшем количестве. Но выбор вакцины должен основываться на медицинских показаниях, а не просто «хотелкой». «Не хочу «Спутник», дайте «КовиВак». – Вот вам «КовиВак». — Нет, хочу «ЭпивакКорону»…Такие требования — отговорка и уход от ответственного принятия решения о вакцинации.

Напомню, что быстрее и удобнее всего записаться на вакцинацию на портале госуслуг. Также запись ведется по телефонам регистратуры медучреждений, где открыты кабинеты вакцинации, на сайте Доктор71 и по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77.

— А что будет, если после прививки человек заболеет?

– Если после проведения полной вакцинации у человека не выработались антитела и он заболел, то такие случаи рассматривает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. У нас в регионе таких не было.

Вакцинация на 100% защищает не от заражения – оно возможно, а от тяжелого течения болезни и летального исхода. Ни одного случая тяжелого осложнения после вакцинации в регионе не зарегистрировано. По последним данным мониторинга, ковидом заболели 159 вакцинированных туляков. Из них 151 человек привился «Спутником V» и 8 — «ЭпиВакКороной». 50% заболели после первого компонента. Только у 8 из 80 человек возникла пневмония с госпитализацией.

— Как получить медотвод? Может ли получить медотвод врач?

– Есть противопоказания для постановки прививки — они указаны в инструкции для каждой зарегистрированной вакцины. По этим противопоказаниям лечащий врач дает заключение о медотводе, которое должна утвердить врачебная комиссия. И неважно, кем работает человек — врачом, учителем или водителем, если есть основание для медотвода — человек его получит.

Для чего введена врачебная комиссия? Чтобы исключить возможные злоупотребления и выдачу «левых» справок, а также давление на конкретного врача со стороны пациентов. Коллегиальное мнение – всегда более взвешенное и непредвзятое.

Если человек чувствует себя здоровым, его ничего не беспокоило длительное время, но перед вакцинацией он решил проконсультироваться, можно ему вакцинироваться или нет, для этого созданы врачебные комиссии в вакцинальных кабинетах.

Если же человек имеет хронические заболевания, стоит на диспансерном учете, то медотвод он получит (если есть показания) у своего лечащего врача. Причем неважно, наблюдается пациент в платной клинике или в государственном медучреждении, главное — чтобы его действительно наблюдали, чтобы была медицинская история. Согласно законодательству заключение лечащего врача о медотводе утверждает медкомиссия.

Комиссия собирается по мере необходимости и может рассмотреть медотвод пациента из любой точки Тульской области — все документы собраны в единой базе в инфоклинике. Особенно это актуально для удаленных ФАПов.

Кстати, Центр информационных технологий Тульской области запустил новый раздел на сайте doctor71.ru — «Медкарта», который включает записи о предыдущих посещениях, результаты обследований, протоколы диспансеризации, больничные листы и льготные рецепты.

Covid-19 — новая инфекция, мы продолжаем изучать вирус и действие вакцин, поэтому нередко минздрав уточняет свои инструкции. Например, ситуация, если человек переболел ковидом. Сейчас он приравнен к вакцинированным, если болел не ранее чем полгода назад и об этом есть данные на сайте госуслуг. Как только с момента болезни истечет полугодовой срок, гражданину надо будет делать прививку.

— Прививают ли беременных и детей?

– Обычно беременных мы не вакцинируем и никакие препараты не даем. Что касается коронавируса, рекомендации Минздрава РФ таковы: на сегодняшний день беременность исключена из списка противопоказаний в инструкции к вакцине «Спутник V». А лечащий врач должен оценить риски, что опаснее — вакцинация или вероятность тяжелого течения ковида. У нас в Тульской области целый роддом в Донском отведен под заболевших ковидом рожениц. Есть и тяжелые случаи.

Что касается детей, то, увы, детские коллективы — основные переносчики вирусной инфекции. Дети и подростки заносят вирус в семью. В некоторых странах, например в Израиле, уже начали вакцинировать детей, ведь чем больше людей вакцинировано, тем меньше переносчиков. Пока мы не прививаем детей до 18 лет, даже если родители просят. Но думаю, мы к этому придем и у нас появится комбинированная вакцина против гриппа и ковида для всего населения. Может быть, через год-два. А затем каждый год будем ревакцинироваться.

— В Москве плановые госпитализации, лечение и операции проводят только для поставивших прививку пациентов. Планируются ли такие ограничения в Тульской области?

– Пока не планируем. С одной стороны, правильно не допускать инфекцию в лечебное учреждение. Но, с другой стороны, что такое «плановая госпитализация»? Если ее не провести в назначенное время, она может стать экстренной через какое-то время. Не удалил воспалившийся аппендикс — получил перитонит.

— Как Вы относитесь к информации, что вузы не будут заселять в общежития и пускать на очные занятия непривитых студентов и преподавателей?

– Такие решения — зона ответственности руководства вузов и министерства науки и высшего образования. Считаю такое решение обоснованным — мы должны создать определенную иммунологическую прослойку, а студенты — самая активная среда, самая контактирующая.

Помимо прививок важный навык — соблюдать правила гигиены. Мыть руки, носить маски, дезинфицировать места распространения вирусов… Неудивительный факт — за время пандемии у нас практически не было вспышек кишечных инфекций и гриппа, потому что мы все наконец научились мыть руки, обрабатывать дверные ручки и пользоваться масками...

Кстати, в спортзалах самые «грязные» в части инфекции поверхности — это поручни тренажеров, гантели, штанги, проще говоря, за что мы хватаемся руками. Их нужно обязательно часто дезинфицировать.

— А Вы сами как себя поддерживаете?

– Витамины D3, группы B, магний, микродозы аспирина. Ну и ходьба, правда, всё больше по коридорам «белого дома».

досье myslo

Дмитрий Сергеевич Марков, зампред правительства Тульской области.

Родился 31 января 1970 г. в Чебоксарах.

Закончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности «лечебное дело». Проработал в родном вузе семь лет. Доктор меднаук.

Возглавлял управление здравоохранения в Чебоксарах, работал главврачом больницы скорой помощи, восемь лет работал в здравоохранении Московской области в должности сначала замминистра, потом министра.

Руководил Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

С 17 августа 2020 года — зампредправительства Тульской области.

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