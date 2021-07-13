Пустите на море! Всё о правилах въезда на российские и заграничные курорты

Отпуск этим летом – история на тему «и хочется, и колется». Чтобы поехать на море, надо сделать прививку. Но если море не наше, а заграничное, то и прививки будет мало… А как на самом деле?

Везде ли нужны прививки и ПЦР, надо ли делать тесты детям и в какие страны пустят без всего?

Об актуальных правилах путешествий на российские курорты и в ближнее зарубежье рассказывает Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт».

Краснодарский край

С 1 июля курорты Краснодарского края – Сочи, Анапа, Геленджик и все остальные от границы с Абхазией до Керчи, принимают туристов только с отрицательным ПЦР-тестами. С 00.00 часов 1 августа – либо с сертификатом о вакцинации, либо с ПЦР-тестом, но тогда надо будет привиться на месте в течение трех дней с дня заселения. Это правило распространяется и на отели, и на гостевые дома, если они зарегистрированы в базе гостиничных объектов.

Прежде чем делать прививку, тщательно проверьте на сайте Госуслуг все свои данные – написание ФИО, номер и серию паспорта. Сертификат оформляется по тем данным, которые вы указали сами. Если в них есть ошибка, документ о вакцинации будет недействителен, и заселиться в отель вы не сможете.

Если вы едете с детьми, им тоже нужно сдать ПЦР-тест. На сегодняшний день это требование распространяется на детей старше 14 лет: тем, кто младше, тесты не нужны.

Краснодарский край - это и в том числе Красная Поляна. Бронируя туры на зиму, имейте в виду, что все вышеперечисленные требования будут действовать и для горнолыжных курортов региона – если ограничения не будут сняты.

Крым

Власти Крыма не пошли на ужесточение антиковидных мер, чтобы не отпугнуть туристов, как это случилось в Сочи и на других курортах Кранодарского края. В Крыму не требуют ничего – ни ПЦР-теста, ни сертификата о прививке. Пока там всё по-старому.

ПЦР-тест могут потребовать в санаториях, имейте это ввиду при бронировании и выборе дат, чтобы успеть сдать анализ до отъезда.

Абхазия

Здесь тоже пока ничего не требуют – ни ПЦР-теста, ни сертификата о вакцинации. Но рекомендую сдать ПЦР-тест после возвращения, потому что сейчас есть случаи некой коллизии. С одной стороны, законодательство не освобождает граждан от обязательства сдавать тесты после возвращения из иностранного государства, коим является и Абхазия. С другой стороны, представители Роспотребнадзора, включая главу ведомства, не раз заявляли о том, что тесты не нужны. В Туле уже есть прецеденты, когда на туристов, вернувшихся из Абхазии, наложили штраф за отсутствие ПЦР-теста. А он, напомню, составляет от 15 000 до 40 000 рублей. Поэтому лучше не рисковать, пройти двукратное тестирование, загрузить результаты на сайт Госуслуг и спать спокойно.

Грузия

Попасть в Грузию самолетом пока можно только через третьи страны – например, с пересадкой в Минске, Ереване или Баку. По прилету требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, в том числе и вакцинированным туристам – такое правило действует с 5 июля.

По сухопутной границе, через Владикавказ, въезд возможен только по приглашению, рабочему или гостевому, и только в оригинале, или на лечение, с подтверждающими этот факт документами. Поэтому мечту об автопутешествии в Грузию пока придется отложить.

Заграничные курорты

Границы постепенно открываются для туристов: на днях было объявлено о восстановлении авиасообщения России с Египтом. Об остальных открытых для наших путешественниках странах рассказывает Анна Титова, руководитель агентства путешествий «Сан.Дали».

- На данный момент только две страны, открытые для туристов, не требуют ни тестов ПЦР, ни сертификатов о вакцинации. Это Албания и Мексика. Тестов и карантина по прилету в них тоже нет.

Российскую вакцину «Спутник V» на сегодняшний день признают Иордания, Кипр и Хорватия. Турция признает вообще все российские вакцины. Привитым туристам в этих странах не нужен ПЦР-тест, всем остальным – нужен, в Иордании – двукратный, до вылета и после прибытия.

Нет послаблений для вакцинированных путешественников в Болгарии, Греции, на Кубе, Мальдивах и Сейшелах: всем въезжающим необходим отрицательный ПЦР. В Греции и на Кубе туристам делают повторный тест в аэропорту. Обратите внимание: на Кубе самостоятельным путешественникам придется 5 дней провести на карантине. Для организованных туристов (тех, кто летит по путевке) такого ограничения нет.

Обратите внимание: ситуация с ограничениями постоянно меняется, поэтому, собираясь в отпуск, отслеживайте актуальные требования на сайте Роспотребназдора и Ростуризма или уточняйте их у вашего туроператора.

вопрос-ответ Где сдать ПЦР, если…

…едешь на море на машине больше трех дней (например, с остановками в других городах)?

В этом случае сделанный дома ПЦР-тест будет просрочен. Сдайте анализ в любом городе по пути следования. Учитывайте сроки: тест-проба должна быть взята не позднее, чем за 72 часа до заселения.

…не успел сделать его в Туле?

Если вы летите из Москвы, во всех столичных аэропортах сейчас работают лаборатории, где можно сдать экспресс-ПЦР. Результат готов через полчаса. Хорошая новость для тех, кто летит в Краснодарский край: теперь такая лаборатория есть и в аэропорту Адлера, так что если не сдали тест дома – сдадите по прилету.

А без теста и прививки в Краснодарский край можно?

Можно. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации спрашивают только при заселении в отель, на ресепшн. Если вы едете к друзьям, или планируете жить на море в палатке, или поселитесь в частном секторе у условного дяди Миши, который туристов не регистрирует, - ковид-документы не требуются. Их не спрашивают в аэропортах, железнодорожных вокзалах, не спросят на пляжах, рынках и других местах курортов.

Что нужно для поездки в Египет?

8 июля Президент России отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Для въезда в страну тем, кто вакцинирован «Спутником V», не потребуется справка с отрицательным ПЦР-тестом: нужен только сертификат о получении двух компонентов вакцины. Непривитые туристы могут сделать тест ПЦР в течение 72 часов до прилета или сдать анализ в аэропортах в Египте, с карантином на нескольких часов до получения результата. Визу можно будет оформить прямо в аэропорту по прилету.