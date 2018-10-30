Вместо протеза – перчатка Таноса: шаг вперед в современном протезировании

Компания занимается уникальным протезированием, разрабатывая для детей и взрослых индивидуальные протезы, позволяющие им не только пользоваться утраченными частями рук, но и заниматься тонкой работой и хобби.

В преддверии лекции Илья Чех рассказал о своей работе, о том, как она помогает людям.

— Что современное протезирование позволяет человеку? Что он уже может, а что только сможет в ближайшем будущем?

- Современные протезы практически полностью заменяют руку человека. Они позволяют выполнять множество повседневных бытовых действий, например, поднимать предметы весом от 1 до 10 кг в зависимости от типа хвата. Сейчас в корпус бионического протеза можно установить гибкий дисплей e-ink, с помощью которого пользователь сможет следить за такими параметрами, как время, дата, уровень заряда батареи, температура на поверхности тела внутри гильзы, пульс, режим управления протезом и многое другое. До конца года в протез планируется внедрить голосовое управление режимами работы и gsm-модуль для совершения звонков.

— Ваша компания специализируется в том числе на протезах для детей. Расскажите об этом направлении.

- Именно с детского протезирования началась история компании, так как эта сфера была самой проблемной. Сейчас детям мы устанавливаем активные тяговые протезы рук и предплечья — КИБИ. Это яркий игровой гаджет, который работает за счет напряжения мышц лучезапястного или локтевого суставов. В начале 2019 года планируется выпуск детского бионического протеза. Управление таким устройством происходит с помощью электродов, считывающих электрический потенциал с мышц культи в момент их сокращении. Уже сейчас мы активно ищем потенциальных пользователей таких протезов.

— Как вы помогаете детям с протезами лучше адаптироваться среди сверстников? Что помогает — индивидуальная раскраска, геймификация?

- В первую очередь, это индивидуальный дизайн, который дети выбирают самостоятельно.

У них пропадают комплексы, когда вместо травмированной руки у них появляется перчатка Таноса или протез в стиле супер-злодея Дефстроука.

Вот такой протез ребенок с удовольствием носит, с ним он проще вовлекается в общение со сверстниками, то есть лучше социализируется. Также мы активно поддерживаем наших пользователей: проводим совместные мероприятия, организуем конкурсы, разыгрываем путевки на море, приглашаем на съемки и даже на Fashion-показы. Таким образом создаем все необходимые условия для комфортной адаптации.

— Все разработанные протезы — уникальны? Сколько требуется времени для разработки каждого?

- Да, каждый протез разрабатывается индивидуально под пользователя. Мы снимаем у человека мерки и передаем полученные данные в разработку, где наши специалисты создают протез. Дизайн протезов также уникален, пользователи выбирают его самостоятельно. Часто дети рисуют свой протез, представляют каким он должен быть, а мы воплощаем их мечты в реальность. Разработка протеза занимает от двух недель до месяца в зависимости от загруженности.

— Сколько в итоге дети или взрослые платят собственных средств за ваши протезы?

- В 95% случаев компенсация от государства покрывает стоимость протеза. Если пользователю не хватает средств с компенсации для оплаты протеза, а собственных средств нет — мы обращаемся в благотворительные организации или к компаниям-партнерам и помогаем человеку получить необходимый ему протез бесплатно.

— Как в вашей работе помогает 3D-печать?

- С помощью 3D-технологий мы печатаем детали протезов, а затем наши конструктора собирают их в единое устройство. За счет этого имеется возможность широкой кастомизации, точной подгонки под размер и периодической замены определенных деталей, что немаловажно для растущих детей. Именно использование 3D-печати позволяет снизить стоимость протезов.

— Ребенок с протезом-рогаткой или снежколепом или с AR-игрой — насколько это близко к киберпанку и к той картине, которую рисовали фантасты и режиссеры знаменитых фильмов про будущее?

- Это уже скорее приближающаяся реальность, чем фантастика. Мы сейчас вшиваем внутрь протеза карту оплаты, детям хотим попробовать встроить для оплаты проезда карту учащегося. Есть идея сделать протез со встроенным помощником наподобие Алисы или Сири. Мы за то, чтобы протез выполнял какие-то дополнительные задачи. Был лучше обычной руки.

Лекция «Как современные технологии изменяют медицину и человека» пройдет в Большом зале «Октавы» 31 октября, начало — в 19.00, вход свободный.