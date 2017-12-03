Есть такая профессия: Я работаю юристом

На фото Татьяна Макарова

3 декабря в России отмечается День юриста. Его празднуют адвокаты, судьи, прокуроры, преподаватели в сфере правоведения, юридические консультанты. Мы поговорили с тульскими юристами.

Преподаватель-юрист Татьяна Макарова

- Раньше существовала юридическая школа, и я, будучи подрост­ком, была в ней одной из самых старательных учениц. А потом понеслось: служба в органах внутренних дел, работа следователем, затем, после выхода на пенсию, — адвокатом.

Сейчас Татьяна Владимировна осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете и преподает юридические дисциплины в Тульском университете юстиции РПА.

- Каждый студент талантлив по-своему, — считает Татьяна Владимировна. — Порой я, рассказывая аудитории о том или ином своем деле, которое еще находится в производстве, слышу от ребят невероятные предложения. Удивительно, но впоследствии эти подсказки играют решающую роль в моей работе. Студенты мыслят по-новому, нестандартно. Поэтому я уверена: нам, действующим юристам, растет достойная смена.

Адвокат Сергей Зубарев

В отличие от большинства коллег Сергей не грезил об адвокатуре с детства. Увлеченность профессией к нему пришла позже, после службы в ВМФ. Сыграло еще и поступление брата на работу в полицию: Сергей, вдохновившись атмосферой правоведения, решил стать юристом.

Сергей Зубарев

- Если честно, мне кажется, что адвокатура — самая интересная и благородная из всех юридических специальностей, — признается Сергей. — Но, наверное, каждый хвалит то, что ему знакомо и дорого. Браться за любое дело — большая интеллектуальная нагрузка, а я это искренне люблю. Наверное, поэтому и выбрал адвокатуру.

Главная особенность профессии в том, что радость от побед, как бы они ни были долгожданны и велики, с годами забывается. Перед тобой мелькают новые задачи, на реализацию которых ты отдаешь все силы. Но не мерк­нет одно — человеческая благодарность. Вот недавний случай: во время обеда в кафе ко мне подходит мужчина, улыбается, здоровается. Я, признаюсь, его не узнал. После небольшого разговора выяснилось, что это клиент, которого я защищал много лет назад. Тогда он работал в органах, и его обвиняли во взятке. Нам удалось смягчить приговор. Судя по располагающему общению, человек до сих пор благодарен мне за прошлые заслуги. После подобных встреч на душе становится как-то особенно приятно.

Работая адвокатом, начинаешь ценить незначительное. Недавно мне удалось выиграть гражданское дело, в котором на кону стояла квартира — маленькая, тесная, однокомнатная, удаленная от центра. Для кого-то она — целая жизнь. И я, полностью войдя в положение обратившегося ко мне человека, делаю все, чтобы он вновь радовался жизни.

Я занимаюсь не только гражданскими, но и уголовными делами. Раньше, в 90-е годы, защищал криминальных авторитетов и даже должностных лиц. За 33 года работы я дважды столкнулся с таким современным юридическим чудом, как оправдательный приговор. Это акт судебной власти, которая официально провозглашает и гарантирует невиновность подсудимого. В России оправдательный приговор — большая редкость, поэтому случаи его применения относительно моих клиентов запомнились мне особенно ярко.

Часто мне говорят: «Но ведь есть виновные, как Вы можете их защищать?» Скажу так: для меня такого понятия нет. Один Бог знает, кто прав, кто виноват.

Юрист по кредитным вопросам Светлана Кривякина

Светлане 22 года, она учится на четвертом курсе юридического факультета и уже работает по специальности. В ее обязанности входит составление отзывов на исковые заявления, предъявление претензий, ведение дел о банкротстве, обработка корреспонденции и участие в судебных заседаниях. Последнее — самое сложное и волнительное для молодого специалиста.

Светлана Кривякина

- К судебным заседаниям надо тщательно готовиться, чтобы предвидеть каждый вопрос судьи, — говорит Светлана. — Это занимает много времени, но с помощью хорошего коллектива трудности преодолеваются гораздо быстрее и легче. Коллеги придают мне сил и уверенности в себе.

Особенно Светлане запомнилась ее первая профессиональная победа. Тогда, на третий рабочий день, ей дали задание — помочь клиенту избавиться от неустойки банку в 20 тысяч рублей.

- Я радовалась, как ребенок, — говорит Светлана. — Особенно приятно, что мне доверили такое важное задание в самом начале профессионального пути. Клиент остался доволен! Несмотря на подобные успехи, в университете мне поблажек не делают: учиться нужно в любом случае!

Медиаюрист Евгений Черников

С детства Евгений был влюблен в историю и мечтал пойти по стопам мамы и стать педагогом.

Евгений Черников

- Но в 90-е годы учителя мало зарабатывали, — говорит Евгений, — а я хотел для себя иного будущего. Как-то спросил у мамы: «Какая профессия связана с историей и другими гуманитарными дисциплинами?» и получил совет: «Будь юристом». Я сразу же воодушевился. Так что могу с чистой совестью сказать: мое поступление в юридический вуз было осознанным.

Сначала мне, и правда, все нравилось. Но потом начали появляться мысли о том, что юриспруденция, наверное, все же не мое. В ту пору я, как и большинство студентов, стал получать деньги на подработках, увлекся другими направлениями деятельности. На последнем курсе я был уверен: после выпуска я в юристы — ни ногой!

Но судьба распорядилась иначе: мне подвернулась возможность поработать в юридическом отделе налоговой. Согласившись, я вдруг понял, как же все это интересно. Но мне хотелось найти работу, совмещающую правоведение и творчество.

И я ее нашел. Как-то, «прочесывая» интернет в поисках вакансий, наткнулся на объявление: «Издательскому дому „Слобода“ требуется юрист». С тех пор я начал сотрудничать со «Слободой». Теперь я успешно работаю в области медиаправа, чувствую себя на своем месте: я могу общаться с интересными людьми, читать журналистские тексты и влиять на них!