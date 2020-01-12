Олимпийская чемпионка Елена Андреюк : «В Тулу за мной приехал сам Карполь»

В истории тульского волейбола всего две олимпийские чемпионки. И первой из них была Елена Андреюк, выигравшая золотые медали Олимпиады-80, проходившей в Москве.

В родном городе Елена Валентиновна бывает уже не так часто, но на Кубок губернатора приехала в числе приглашенных почетных гостей.



В Тулу за мной приехал сам Карполь

- Елена Валентиновна, вы ведь уехали из Тулы страшно давно.

- В 1976 году. Но все помнится как вчера. Начинала я заниматься волейболом в «Красном октябре» у Льва Николаевича Уткина — было такое предприятие в Заречье. Там была совсем заводская команда, тренировались все вместе — женщины, мужчины, дети. Мне дали мячик — сказали, десять раз в стеночку сможешь стукнуть, подпустим тренироваться дальше.

- То есть все произошло совершенно случайно.

- Здесь занималась сестра моей подруги, а мы просто ходили неприкаянные. И вот как-то подруга предложила: пойдем, там высоких берут. Взяли кеды и пошли.

- Это сколько вам было?

- Лет двенадцать-тринадцать, в шестом классе я училась. Тогда для спорта нормальный возраст. Меньше года отзанималась у Льва Николаевича. Потом случились городские соревнования, и Вячеслав Викторович Строганов пришел посмотреть, что в Туле интересного есть; приглядел меня. Говорит: давай ходить в детскую спортивную школу. Отвечаю: ой, я не смогу, наверное. — А ты попробуй.

- Это же еще и ездить через полгорода.

- Да нет. Мы жили на Галкина, а зал был на Жуковского и второй, завода «Прибой», тоже недалеко. Брала десять копеек на троллейбус и газировку, и ехала.

- Зал на Жуковского по-прежнему, конечно, стоит. А вот «Прибоя», нынешней «Октавы», уже нет — вместо него теперь мебельный магазин. Как узнали о предложении из «Уралочки»?

- Мой тренер посодействовал — Строганов Вячеслав Викторович. Потом уже рассказали, что меня и в Москву приглашали, но он об этом не говорил. Да у меня и в голове-то не было уезжать. Даже когда за мной приехал сам Карполь.

- Это как?

- Они пришли вдвоем ко мне домой, вместе со Строгановым. Позвонили в квартиру, зашли. О Карполе я до этого только слышала, но даже не знала, как он выглядит. А он, оказывается, ездил по детским соревнованиям, высматривал новых игроков. У нас же была очень хорошая команда — мы раз пять становились чемпионками России, и даже были чемпионками Советского Союза — в Таллине выиграли первое место. Но я Вячеслава Викторовича предупреждала, что никуда не поеду. Я уже занималась с репетиторами, собиралась поступать в медицинский институт. Какой тут волейбол?

1980 г. «Уралочка» третий раз подряд стала чемпионом СССР. Е. Андреюк - слева от Николая Карполя. Третья справа на фото еще одна тулячка - Ольга Филюшина.

- И как уговорили в итоге?

- Карполь сказал: представь, сколько у нас врачей — миллионы. А вас, девочек, которые играют в волейбол в высшей лиге, всего 144 — двенадцать команд по двенадцать человек в каждой. Но я тебе обещаю: год прозанимаешься, если не пойдет, гарантирую поступление в медицинский институт. Я подумала, и согласилась.

- По дому сильно скучали?

- Первое время да. Но я поставила себе цель, что год протерплю, а потом уже втянулась. Родители сохраняли мои письма того времени. Так они все в лужицах — пишу, а слезы капают.

- Почему тогда все не бросили?

- Во-первых, я привыкла доводить все до конца, цель видела. И всегда хотелось быть не хуже других. А потом захватило. В конце концов, люди в институт уезжают, от семьи отрываются. А у меня команда была семьей. Когда в Москву приезжали на игры, нас на два дня отпускали домой. К Ревякино на электричке подъезжаешь, сердце уже бьется. А потом Хомяково и Тула.



Мои травмы лечили дети

- Получается, не очень-то вы честолюбивы?

- Я никогда не была честолюбивая. Как получается по судьбе, так и получается. А завидовать, куда-то толкать… Привыкла все брать своим трудом.

- Однако после переезда уже довольно скоро оказались в сборной СССР.

- В 1979 году. В 1980-м пошли травмы. Как раз вскоре вышла замуж, а в 1982-м родился сыночек. Но в 1983-м я стала одной из немногих, кто вернулся после рождения ребенка в большой спорт. Мне Карполь потом говорил: Андреюк, ты заразу в команду занесла. Потому что я родила, и после меня восемь человек ушли в декрет. И у всех мальчишки. Вот тут на турнире ходит Леша Конышев, который с Таней Грачевой приехал. Он как раз из тех наших сыновей. Пару раз нам их разрешили на юг взять, на восстановительные сборы. Вот мой сын и Лешка, им тогда по четыре года было, болтались у нас везде под ногами.

- А как действительно получилось, что вернулись в команду?

- Мы же все общались. А я, когда сыну было шесть месяцев, опять начала тренироваться. Потом была свадьба у одной из наших девочек, на которой я присутствовала. Карполь сам подошел и говорит: ты обязана вернуться. И через мужа еще начал обрабатывать: пусть играет.

- Вы ведь даже в легендарной сеульской Олимпиаде могли принять участие.

- Шансы были, мне Николай Васильевич об этом говорил. Я находилась в хорошей форме. Но сказала нет. И потом уже другая девочка на мое место в сборной претендовала, стала ей помогать. Все же мне было к тридцати, по тем временам это считалось много, да еще старые травмы.

- Колени?

- Колени, позвоночник, плечо. Я ведь всегда была худенькая, и для меня все эти прыжковые нагрузки были очень чреватыми. Сейчас-то теория тренировок другая, более щадящая кое-где, науку подключили. А мы, начиная с тринадцати лет, бегали и прыгали со свинцовыми поясами. Представляете тоненькую худенькую девочку, на которую надет такой пояс? У Карполя одной из самых тяжелых тренировок была тяжелая атлетика — мы с этими блинами, со штангой, приседали. И без всяких ремней, которые штангисты себе подвязывают. Но, как Николай Васильевич говорит: самое главное мое достижение, что все девочки родили.

И потом мои дети мне здоровье возвращали. Я сына родила, у меня все зажило. Потом дочку родила, опять все зажило.

В первый раз вернулась быстро. Помогала Карполю не только на площадке, но и за пределами ее. Я ведь самая опытная была. В команде были хорошие отношения, но на площадке, конечно, ругались. Та же Ира Кириллова — она по-спортивному очень злая, могла душу из кого-то вынуть. Я все время пыталась сгладить эти острые углы.

- Но, хоть и шло все хорошо, решились на второго ребенка, то есть опять закончить со спортом.

- Я просилась уйти, меня Карполь не хотел отпускать. Говорил: наденешь костюм, будешь просто перед матчем выходить на площадку и потом мне помогать. Помню, я уже параллельно работала в детской спортивной школе, когда состоялся этот разговор. Отвечаю: не могу. — Почему?

Встаю из-за стола, а у меня живот. Карполь сразу: Кто велел?

Но я через два года после этого умудрилась еще сезон поиграть легионером в Испании.

- Хорошо заработали?

- Вернулась домой, на квартиру нам хватило. Но уезжать было непросто. Старший ребенок остался с мужем, а младшую дочку привезла в Тулу родителям. Честно отработала год, хотя временами хотелось застрелиться. Очень далеко от детей, от дома, письмо месяц шло. Вообще-то я думала, что еду на месяц максимум. Я ведь два года не играла. Думала, посмотрят на меня, за месяц заплатят и спокойно отправят домой. А они со мной контракт подписали. Причем быстренько, потому что там уже из другой команды проявляли интерес.

- И как все было после двухлетнего перерыва?

- Занимаемся ОФП, девчонки в конце падают от усталости. Думаю, значит нужно сделать вид, что и мне тоже непросто. Начинаю тяжело дышать. Карполевских тренировок хватило надолго.

- А что был за клуб, откуда?

- Канарские острова, Санта-Крус-де-Тенерифе.

- Неплохо.

- 1991 год. Наших еще никого. Морально очень тяжело. Ходила в порт слушать русскую речь — туда иногда заходили наши корабли. Телефоны-автоматы дорогие жутко по нашим меркам. Но в определенный час бегу, звоню, насколько могу потратиться. А так мне в определенный час звонил муж в бар, который под моим домом. Докладывал, как там дети. По телевизору показывают кадры из дома: танки, бабульки с пустыми бутылками. А я сижу бананы ем, потому что бананы там было самое дешевое, что можно купить.

- Не было возможности семью перевезти?

- За свой счет. Но я ведь поехала не за этим. Правда, муж приезжал в отпуск на двадцать дней. Получились такие прекрасные каникулы. Он военным был. Помню, звонит, рассказывает: получил зарплату, купил яблоко и грушу на базаре сыну. А потом потихоньку начало дома налаживаться. Муж стал работать хорошо. В 2000-м его в Москву перевели, так что мы все переехали в столицу.

- Как получилось, что вы познакомились? Разный же круг общения.

- Обычно, в общей компании. Причем, он был с другом, тоже военным, с которым начала встречаться моя подруга. Они поженились через три месяца после нас. До сих пор так все вместе и живем.

- Сын или дочь спортивную карьеру не выбрали?

- Нет.

- Расстроены?

- Я вижу, что у них нет для этого физических данных. Но они физкультурники. Дочка танцами занималась. Сын немножко пытался играть, но он маленький — метр 93. Для волейбола не то. А куда еще кроме волейбола?

В 1986 г. «Уралочка» вновь стала чемпионкой СССР. В этой команде Елена Андреюк играла уже вместе с другой тулячкой - Ириной Кирилловой.

Медаль Олимпиады-80 лежит в шкафу

- Вы ведь первая тульская олимпийская чемпионка по волейболу? Домой после той победы в 1980 году выбрались?

- Да, я приезжала. Мне Строганов устраивал встречу с девочками, которые у него занимались. Медаль привозила, показывала.

- Что осталось в памяти от тех событий на Олимпиаде в Москве?

- Было волнительно, хотя мы на все в жизни были готовы ради этой победы. Предварительно всех побеждали — Японию обыгрывали, Кубу обыгрывали, чемпионками Европы были. Но мало ли что бывает?

- Ну да. На той Олимпиаде сборная по футболу в финал не вышла, мужская сборная по баскетболу тоже чемпионом не стала. Хотя уж в них-то верили все.

- Вот именно. Но в итоге лишь последняя игра у нас получилась более-менее сложной, остальные полегче.

- А из-за бойкота кто-то из сильных соперников не приехал?

- Только Япония. В 1979 году была открытая Спартакиада народов СССР, и мы Японии проиграли в финале. Правда, выступали как сборная РСФСР, не Союза. Но в 1980-м в Японию ездили, и два раза там ее побеждали.

- В советское время, говорят, от начальнических накачек было никуда не деться.

- Дозировано все было. Николай Васильевич все держал под контролем. Собрания были, да. Помню, показывали видео — чья-то бабушка говорила: милая, я за тебя болею, или родители чьи-то, ребята из школы. Это тоже помогало.

- Медаль той олимпиады где сейчас? Висит на видном месте в доме?

- Просто лежит в шкафу. Кто попросит, показываю. Было какое-то мероприятие дома. Мне дети потом говорят: ой, мама, мы и забыли кто ты у нас, нам напомнили.

- А кроме звания олимпийской чемпионки — вы еще и чемпионка СССР, мира, Европы…

- Универсиады, победитель Кубка европейских чемпионов, Кубка кубков. Чемпионка СССР семикратная — четыре в первое пришествие, три во второе.

- Вы можете для себя определить, в какой момент полюбили волейбол настолько, что, прямо, полюбили?

- Знаете, мне нравился не столько сам волейбол, сколько ощущение, что ты в команде. Мне что в Туле, что в Свердловске очень повезло с коллективом. В сборной были очень хорошие девочки, отличные дружеские отношения. Мы до сих пор как сестры, у нас чат свой для общения. Как куда поехать — везде встретят, всегда поздравят. Кто через Москву едет, у меня останавливаются.

- Но тренером так и не стали.

- Я и не хотела. Правда, семь лет проработала в спорте, в свердловском училище олимпийского резерва методистом. Просто чтобы не теряться из спорта. Потом переехали в Москву, пыталась что-то найти. Но московские расстояния — это два часа ехать, чтобы час тренировать. А у меня дочка, сын.

- В общем, сосредоточились на семье.

- У нас трое внуков, ждем четвертого, двое детей. Одному помог, потом второму помогать. Так что и без того постоянно кому-то нужна.



Из досье Myslo



Елена Чеснокова (до 1982 — Андреюк) — игрок сборной СССР (1979—1980), олимпийская чемпионка 1980, чемпионка Европы (1979).

Заслуженный мастер спорта СССР (1989).

Родилась 23 ноября 1958 г. в Туле.

В 1998—2001 годах принимала участие в чемпионатах России среди ветеранов. Дважды становилась чемпионкой (1998, 2001) и дважды серебряным призером (1997, 1999) этих соревнований.