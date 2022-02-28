Магазин «Зеленый дом» в Туле: стильные подарки и букеты к 8 Марта

Думаете, чем порадовать вторую половинку, маму, сестру или подругу? Надоели банальные наборы к 8 Марта? Расскажем, где найти то, что точно понравится женской половине.

Каким должен быть подарок на 8 Марта? Приятным и красивым. В магазине «Зеленый дом» в Туле таких очень много. Витрины наполнены сувенирами и композициями, которые будут радовать долгие годы.

Функциональный и красивый подарок — букеты из мыльной пены. В них содержатся натуральные эфирные масла, которые полезны для кожи и невероятно пахнут.

Такой букет можно поставить в ванную комнату и наслаждаться им несколько месяцев. Композиция не только не теряет аромата, но и еще больше раскрывает его от влаги. А когда букет надоест, мыльные лепестки можно добавить в ванну и приятно провести время.

Стоит такая композиция недорого — от 850 до 1760 рублей.

Те, кто любят уют, точно оценят свечи. Они в «Зеленом доме» настолько стильные и ароматные, что купить хочется сразу все. Тренд этого года — свечи из соевого воска. Это самый экологичный материал для свечей, он не дает копоти при горении и не вызывает аллергии.

Каждая свеча имеет свой тонкий и ненавязчивый аромат, а стильный дизайн отлично впишется в любой интерьер.

Для любителей изысков — свечи с каруселью, которая запустится от горения. Необычно и очень красиво!

Еще одно стильное и современное решение — электрические свечи с эффектом живого пламени. В «Зеленом доме» представлены модели из настоящего воска. Выглядят они совсем как настоящие, но не портятся и не сгорают.

Хотите совсем необычный подарок? Присмотритесь к композициям из сухоцветов или стабилизированных цветов и мха. Стабилизированные растения — хорошая альтернатива живым цветам. По сути, это и есть живые цветы, природную влагу из которых заменили на специальный гипоаллергенный раствор. Ухаживать за такой композицией не нужно, но внешний вид она сохраняет в течение 5−10 лет.

Композиции есть в самых разнообразных исполнениях — в форме букетов, картин, микромиров в стеклянных вазах и даже открытках. Стоит такой подарок от 350 рублей.

Аромат в доме — важная составляющая уюта. Окутать квартиру приятным ароматом помогут диффузоры и саше с сухоцветами. Саше можно разместить на полке с полотенцами в ванной комнате или в шкафу. А диффузоры подойдут для любого помещения.

Диффузоры уже в подарочной упаковке и с интересным дизайном.

Ну и, конечно, не забыли в «Зеленом доме» и о главном атрибуте 8 Марта — букетах из живых цветов. В наличии композиции различных размеров, все они выполнены в лучших традициях мировой флористики.

В наличии также наборы из живых цветов с алкоголем. Кстати, алкоголь можно принести свой, а в «Зеленом доме» с ним создадут уникальную композицию.

Поставить букет можно в красивую вазу или стильную колбу. Их в магазине тоже достаточно.

Не определились с подарком? Для вас подарочные карты на сумму 1000, 3000, 5000 и 10000 рублей.

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