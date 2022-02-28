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Магазин «Зеленый дом» в Туле: стильные подарки и букеты к 8 Марта
Партнерский материал

Магазин «Зеленый дом» в Туле: стильные подарки и букеты к 8 Марта

Думаете, чем порадовать вторую половинку, маму, сестру или подругу? Надоели банальные наборы к 8 Марта? Расскажем, где найти то, что точно понравится женской половине.

Каким должен быть подарок на 8 Марта? Приятным и красивым. В магазине «Зеленый дом» в Туле таких очень много. Витрины наполнены сувенирами и композициями, которые будут радовать долгие годы.

Функциональный и красивый подарок — букеты из мыльной пены. В них содержатся натуральные эфирные масла, которые полезны для кожи и невероятно пахнут.

Такой букет можно поставить в ванную комнату и наслаждаться им несколько месяцев. Композиция не только не теряет аромата, но и еще больше раскрывает его от влаги. А когда букет надоест, мыльные лепестки можно добавить в ванну и приятно провести время.

Стоит такая композиция недорого — от 850 до 1760 рублей.

Те, кто любят уют, точно оценят свечи. Они в «Зеленом доме» настолько стильные и ароматные, что купить хочется сразу все. Тренд этого года — свечи из соевого воска. Это самый экологичный материал для свечей, он не дает копоти при горении и не вызывает аллергии.

Каждая свеча имеет свой тонкий и ненавязчивый аромат, а стильный дизайн отлично впишется в любой интерьер.

Для любителей изысков — свечи с каруселью, которая запустится от горения. Необычно и очень красиво!

Еще одно стильное и современное решение — электрические свечи с эффектом живого пламени. В «Зеленом доме» представлены модели из настоящего воска. Выглядят они совсем как настоящие, но не портятся и не сгорают.

Хотите совсем необычный подарок? Присмотритесь к композициям из сухоцветов или стабилизированных цветов и мха. Стабилизированные растения — хорошая альтернатива живым цветам. По сути, это и есть живые цветы, природную влагу из которых заменили на специальный гипоаллергенный раствор. Ухаживать за такой композицией не нужно, но внешний вид она сохраняет в течение 5−10 лет.

Композиции есть в самых разнообразных исполнениях — в форме букетов, картин, микромиров в стеклянных вазах и даже открытках. Стоит такой подарок от 350 рублей.

Аромат в доме — важная составляющая уюта. Окутать квартиру приятным ароматом помогут диффузоры и саше с сухоцветами. Саше можно разместить на полке с полотенцами в ванной комнате или в шкафу. А диффузоры подойдут для любого помещения.

Диффузоры уже в подарочной упаковке и с интересным дизайном.

Ну и, конечно, не забыли в «Зеленом доме» и о главном атрибуте 8 Марта — букетах из живых цветов. В наличии композиции различных размеров, все они выполнены в лучших традициях мировой флористики.

В наличии также наборы из живых цветов с алкоголем. Кстати, алкоголь можно принести свой, а в «Зеленом доме» с ним создадут уникальную композицию.

Поставить букет можно в красивую вазу или стильную колбу. Их в магазине тоже достаточно.

Не определились с подарком? Для вас подарочные карты на сумму 1000, 3000, 5000 и 10000 рублей.

г. Тула, ул. Луначарского, д. 16.

Тел.: 8 (4872)704−888.

greendom@yandex.ru

What’sApp: 8−906−533−08−88.

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Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 1
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 2
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 3
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 4
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 5
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 6
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 7
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 8
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 9
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 10
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 11
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 12
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 13
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 14
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 15
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 16
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 17
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 18
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 19
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 20
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 21
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 22
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 23
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 24
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 25
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 26
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 27
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 28
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 29
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 30
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 31
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 32
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 33
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 34
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 35
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 36
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 37
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 38
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 39
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 40
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 41
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 42
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 43
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 44
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 45
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 46
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 47
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 48
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 49
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 50
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 51
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 52
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 53
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 54
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 55
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 56
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 57
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 58
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 59
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 60
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 61
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 62
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 63
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 64
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 65
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 66
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 67
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 68
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 69
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 70
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 71
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 72
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 73
Подарки к 8 Марта в Зеленом доме, Фото: 74
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 19:21 0
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