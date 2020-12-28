Дмитрий Сидоркин, глава компании Soft Gold: «Этот год научил быть готовым к любым трудностям»

Основатель тульской компании с мировым именем поделился итогами непростого для всех 2020 года и рассказал, как пандемия повлияла на сферу IT.

2020-й стал испытанием для многих сфер бизнеса — и кажется, что только в IT всё должно быть неплохо, ведь работа IT-компаний и до пандемии во многом основывалась на дистанционных технологиях.

Soft Gold — IT-компания, основанная в Туле. Под торговой маркой CADSoftTools она создает программные продукты для работы с промышленными и строительными чертежами, которые используются более чем в 120 странах, среди клиентов — холдинги с мировым именем. Каким стал для Soft Gold 2020-й и удалось ли достигнуть запланированных результатов?

- Главный результат — все живы и здоровы. В такие времена, как сейчас, важность этого понимаешь особенно остро, — говорит Дмитрий Сидоркин. — А еще — важность команды и необходимость ее сохранить в непростых условиях. Я рад, что коллектив Soft Gold прошел этот год в полном составе, нам не пришлось сокращать штат и удалось не снижать уровень зарплат. Мы сохранили стабильность — еще один результат, который я считаю одним из самых важных для нас в 2020-м.

Дмитрий Сидоркин, руководитель компании Soft Gold.

— Сфера IT и в частности тот сегмент рынка, на котором Вы работаете, сильно пострадали от последствий пандемии и мирового кризиса?

- Могу сказать, что мы прошли этот период достаточно хорошо. Работа в IT в большинстве своем строится дистанционно, со всеми клиентами мы контактируем онлайн. Поэтому и нам, и нашим заказчикам не пришлось даже перестраиваться на дистант — мы и так в этих условиях всегда работали.

Некоторый спад наблюдался с самом начале пандемии и введенных ограничений, когда было непонятно, как сложится дальнейшая ситуация. Нам здесь, в России, было сложно прогнозировать развитие событий в тех странах, где работают потребители наших продуктов. Но клиенты быстро адаптировались к жизни в новых условиях, строительная и промышленная сферы, где используются наши продукты, продолжили работать, поэтому спад был кратковременным.

— Еще в прошлом году Вы рассказывали о том, что Soft Gold разрабатывает новый мультиплатформенный продукт, но в связи с ситуацией эту работу пришлось приостановить. Поставленная цель была достигнута?

- В начале пандемии мы действительно приостановили работу над мультиплатформенным продуктом и сконцентрировались на существующем ПО — дорабатывали его, совершенствовали, запускали новые сервисы. И это оказалось верным решением, судя по объемам продаж.

Когда ситуация стабилизировалась, работа над новым продуктом продолжилась, и в сентябре мы выложили его бета-версию.

Это новое приложение CST CAD Navigator, совместимое с Windows и Linux.

Приложение имеет понятный интерфейс и мощное CAD-ядро для быстрого просмотра 2D-чертежей и 3D-моделей, импорта и экспорта файлов и создания видов 3D-моделей в разрезе.

Сейчас мы собираем обратную связь от заказчиков. Отзывы позитивные, клиенты рады скорому выходу необходимого им ПО, которое будет работать на всех платформах. Да, это случилось позже, чем мы планировали, год внес свои коррективы, но то, что нам все же удалось это сделать — повод для гордости. Дополняем и обновляем наш продукт каждый день, анализируем отзывы и работаем дальше.

— Работали над расширением географии своих клиентов?

- Мы к этому не стремились: в нынешних условиях неопределенности важно не расширяться, а сохранять то, что имеешь. Мы с этим справились, сохранили пул наших клиентов, а о новых будем думать, когда всё закончится. Один из главных выводов, которые мы сделали — нужно быть готовым к любым трудностям. Они всегда возникают внезапно, но если ты готов к ним, если умеешь быстро перестроиться по новые реалии — ты переживешь сложные времена без больших потерь.

— До пандемии ваши сотрудники работали в офисе. Как они восприняли перевод на удаленку, и все ли сохранили мотивацию работать?

- У нашей компании нет сторонних инвесторов, которые могли бы поддержать нас в сложной ситуации: все наши доходы генерируем мы сами — каждый член команды своим трудом. Порадовало, что весь наш коллектив понимает: мы можем рассчитывать только на собственные силы и не должны расслабляться из-за того, что сменили офисное кресло на домашнее. Продуктивность и производительность труда не упали.

Команда Soft Gold.

Многим понравилось работать дома, но я вижу, что люди скучают по коллективу и общению. Некоторые снова вернулись в офис. Поэтому то, как мы будем строить свою работу в дальнейшем, пока под вопросом. Время покажет.

— Какие планы у Soft Gold на следующий год?

- Необходимо завершить наш мультиплатформенный проект, довести до релиза и выпустить в мобильной версии. Уверен, что всё получится!

Этот год был необычным — такого опыта ни у кого из нас не было, и не хотелось бы, чтобы он повторился. Поэтому в новом году желаю всем нам перемен к лучшему! И здоровья — это главное!

Справка Myslo

Компания Soft Gold

Основана в Туле в 2000 году.

Под торговой маркой CADSoftTools компания создает программные продукты для работы с промышленными и строительными чертежами. Например, приложение ABViewer с поддержкой более 60 форматов 2D- и 3D-файлов, графический редактор Inventory для работы в сфере управления объектами недвижимости, библиотеки для разработчиков.

Среди клиентов компании — LG HealthCare, Samsung, Hitachi Power Europe, Boeing, «Вымпелком» (Beeline), «СеверГазпром» и др.

Победитель областного конкурса «Бизнес-триумф» (2018 г.) в номинации «Лучшее экспортное предприятие», всероссийского конкурса «Золотой Меркурий», номинант национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019», победитель конкурса «Экспортер 2020 года» в номинации «Лучший экспортер услуг Тульской области».

Компания Soft Gold

Тула, ул. Морозова, 22.

Тел. (4872) 70−11−25.

cadsofttools.ru

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