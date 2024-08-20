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Здоровье желудка и кишечника: где в Туле пройти диагностику ЖКТ во сне?
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Здоровье желудка и кишечника: где в Туле пройти диагностику ЖКТ во сне?

Еда — основа нашей энергии, бодрого настроения и хорошего внешнего вида. Но если желудочно-кишечный тракт не в порядке, то даже самое сбалансированное питание не сможет дать пользу организму.

Проверить здоровье пищеварительной системы можно в Тульском центре диагностики и лечения.

Гастроскопия является информативным исследованием, позволяющим выявить патологии пищеварительного тракта на самом раннем этапе, а значит, иметь больше шансов на эффективное лечение. Гастроскопия позволяет обнаружить:

  • различные воспалительные заболевания;
  • деформации различного происхождения;
  • аномалии слизистых оболочек;
  • нарушения секреции и кислотности;
  • нарушение перистальтики;
  • наличие бактериальных возбудителей гастрита и язвы;
  • скрытые кровотечения;
  • подозрительные опухоли;
  • полипы.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Несмотря на то, что гастроскопия — оптимальный инструмент для обследования, не все могут хорошо ее перенести.

На этот случай в Центре диагностики и лечения есть возможность пройти исследование во сне.

Колоноскопия позволяет уточнить состояние толстой кишки. Качественное, современное оборудование дает возможность проводить манипуляции быстро, безболезненно и комфортно для пациента.

Опытные врачи Тульского центра диагностики и лечения проведут точную диагностику на современном оборудовании. Обследование ЖКТ проводит Андрей Капунин — эндоскопист. Стаж работы — 14 лет.

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Под его внимательным взглядом выполняется диагностическая эндоскопия пищевода, желудка, 12-перстной и толстой кишки (гастроскопия, колоноскопия); экспресс-тест для определения Helikobacter pylori; колоноскопия. При наличии показаний он проводит полипэктомию — малоинвазивную эндоскопическую операцию, во время которой через канал эндоскопа с помощью специального инструмента удаляется полип из желудка и кишечника.

Если в ходе обследования выявлено нарушение в ЖКТ, то врачи Тульского центра диагностики и лечения готовы оказать помощь. Пациенту будет составлен индивидуальный план лечения. При наличии сопутствующих заболеваний реализуется комплексный подход, основанный на актуальных клинических рекомендациях.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Прием пациентов ведет Жанна Юхименко — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог министерства здравоохранения Тульской области, врач высшей категории. Стаж работы — 22 года.

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Жанна Владимировна регулярно участвует в международных и национальных конгрессах по педиатрии и гастроэнтерологии. В практической деятельности занимается лечением воспалительных заболеваний пищевода и желудка, хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, дисфункций желчевыводящей системы и поджелудочной железы, хронических запоров, дискинезий толстой кишки, синдрома раздраженного кишечника.

Консультирует и лечит при дисфункции желудочно-кишечного тракта у детей (срыгивания, младенческие колики, запоры), дисфункции желчевыводящей системы, хронических воспалительных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, запоров, коррекции микробиоты кишечника и других заболеваний у детей с рождения до 18 лет.

Также в сферу ее компетенций входят вопросы диеты, медикаментозное лечение и профилактика рецидивов заболевания.

Позаботьтесь о своем здоровье!

 

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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