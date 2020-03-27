Как уберечься от коронавируса: мнения известных врачей

Денис Проценко, главврач городской клинической больницы №40 в Москве (куда привозят всех заболевших COVID-19):

– Клиническая картина болезни — лихорадка, сухой кашель и всегда высокая температура, но она может падать сама по себе. Тяжёлая форма — это сочетание лихорадки, кашля и появление одышки. И очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Это происходит потому, что очень большой объём лёгочной ткани включается в вирусное поражение, и она перестаёт выполнять свою основную функцию — переносить кислород извне в кровь. От этого возникает компенсаторная одышка.

Здоровый человек в состоянии покоя делает от 9 до 16 вдохов, так что одышка свыше 25 вдохов в сочетании с высокой температурой — повод немедленно вызвать скорую помощь.

Дыхательными нарушениями может сопровождаться обычный грипп. Или бактериальная пневмония. При ней же может быть слабость, сухой кашель, насморк. А может и не быть. К сожалению, нет ни одного клинического симптома, который на 100% характерен только для коронавирусной инфекции.

Средневыраженные симптомы лечения не требуют — только изоляция и наблюдение. Кстати, именно с этим связаны жалобы типа «я третий день в больнице, а мне только измеряют температуру и никак не лечат».

Не нужно носить маску здоровым – от попадания вируса она не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим — только самоизоляция!

Важна как самоизоляция от большого социума, так и изоляция внутри квартиры. Вы занимаете одну комнату, после вашего похода в туалет близкие тщательно проветривают всю квартиру, если вы живете не вдвоем, а втроем-вчетвером-впятером, за вами ухаживает один член семьи. Не кто-то один единовременно, с тем чтобы потом его сменил другой, а один конкретный человек на всё время вашей изоляции.

Я смотрю то, что происходит в мире, и есть несколько сценариев. Если мы пойдём по китайскому сценарию, я надеюсь, что это всё закончится в мае-июне. Если мы пойдём по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей.

Анча Баранова, Школа системной биологии университета Джоржа Мейсона (США), призывает беречь пожилых — они в группе риска. Объясняем, почему:

Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких (ХОБЛ и др.), диабет, онкология осложняют течение вирусной инфекции. А ведь именно эти заболевания есть у многих пожилых людей. В совокупности с ними коронавирусная инфекция может привести к тяжелым последствиям — острому синдрому респираторного дистресса (проще говоря, отеку легкого, когда человек сам не может дышать).

Как предупредить такое состояние? Если почувствовали недомогание — ни в коем случае не перенапрягаться, потому что это определит, как будет протекать болезнь, если вы все-таки заразитесь. После тяжелого течения, даже после полного выздоровления, функциональный объем легких падает на 20-30%. Гимнастикой можно будет потом восстановить всего 3-5%.

Это значит, что если молодой человек переболеет тяжелой формой и потеряет 20% функционального объема легких, то марафон он уже не пробежит.

При температуре и начинающемся кашле хорошие лекарства — ацетилсалициловая кислота (снижает системное воспаление и тромбообразование) и ацетилцистеин (от кашля). Принимать в начальной стадии заболевания порошки, содержащие парацетамол, непродуктивно. А назначение антибиотиков и антивирусных препаратов — это вообще дело врачей.

Еще один важный момент — «дружба» коронавируса COVID-2019 с препаратами от гипертонии (ингибиторов белка ACE). На самом деле ACE2 — хороший белок, он помогает нам бороться с патологическими состояниями, в том числе в легких. Но в случае с COVID-2019 этот белок оказывается «в угоне» — его вирус использует для проникновения внутрь клетки. А препараты-ингибиторы повышают экспрессию белка ACE2, на котором вирус «въезжает» в легкие. Распознать такие препараты просто — название действующего вещества заканчивается на -ПРИЛ. На период эпидемии попросите врача подобрать иные средства от гипертонии.

Самый простой и физиологичный способ помочь себе в случае проблем с дыханием — лежать на животе с дополнительной поддержкой валиками под бедрами и верхней третью груди.

Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато. Это когда мы достигли пика и каждый следующий день у нас примерно одинаковое число вновь заболевших. Теоретически плато длится примерно один инкубационный период, то есть примерно за десять дней плато переходит к уменьшению случаев, но это при соблюдении карантина.

Евгений Комаровский, детский врач, кандидат медицинских наук, в своем Instagram написал, что мобильный телефон в период эпидемии — довольно опасная штука, ведь мы его берем грязными руками и подносим к лицу. Телефон надо обязательно регулярно обрабатывать дезсредствами. По возможности больше пользоваться гарнитурой. Доктор считает, если вы подхватили вирусную инфекцию, сидите дома, увлажняйте слизистые и воздух в помещении, много пейте воды, не нагружайте себя едой.

Наш земляк, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ , член-корреспондент РАН Николай Филатов считает, что новый коронавирус не более чем обычная респираторная инфекция. А остановит его только естественная иммунизация населения, для которой нужно время.

– Сколько и у нас, и в мире институтов, занимающихся вирусологией, вопросами иммунитета, вопросами вакцин! Почему органы власти не заставят их провести заседания ученых советов и дать рекомендации правительствам, чтобы было четко и понятно всем и всё? С точки зрения вирусологии, это лишь на какое-то незначительное время оттянет распространение. Ему быть. Но дело в том, что от обычной пневмококковой пневмонии умирает больше людей, чем от этого нового коронавируса.

Карантин обычно проводится для того, чтобы за территорией карантина не распространялась инфекция.

А здесь получается, что мы в этой карантинной зоне закрываем и больных, и здоровых. Должна быть зона отдельно для больных и отдельно для здоровых. И вот из обсервации человек должен уходить либо туда, либо туда. Кому-то и зачем-то понадобилось очень сильно напугать человечество.

Когда всё это прекратится? Как только будет много тепла и ультрафиолета. Вирус гриппа просто спит летом. Как поведет себя именно этот коронавирус, предсказать сложно, но я склонен считать, что летом у него будет неудачный сезонный период.

Вера Комарова, врач-дерматолог, косметолог, напоминает, что надо ухаживать за руками и укреплять иммунитет:

– При дезинфекции страдает кожа рук, поэтому важно пользоваться кремами для рук 1-3 раза в день. Носите перчатки, особенно в общественном транспорте и в супермаркетах.

Для укрепления иммунитета всегда полезны спорт, свежий воздух, проветривание помещений, овощи, зелень, клетчатка, лимоны, клюква, смородина, чеснок, имбирь, кисломолочные продукты, мёд. Ограничьте курение, алкоголь и быстрые углеводы.

Спать обязательно надо 8 часов и поддерживать хронические заболевания в состоянии вне обострения. Следите за уровнем сахара в крови и артериальным давлением. И пейте тёплую воду в день из расчета 25 мл на 1 кг веса.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Ольга Юдакова считает, что всем нам надо ответственно относиться к своему и общественному здоровью:

– Симптомы COVID-19 неспецифичны, их не отличить от симптомов обычных ОРВИ или гриппа: лихорадка, кашель, боли в горле, слабость, одышка, миалгии и утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, могут отмечаться головная боль, тошнота, рвота, диарея. В ряде случаев заболевание может протекать бессимптомно или практически бессимптомно. В тяжелых случаях развивается вирусная пневмония (причина большинства смертей от этого коронавируса).

Наиболее тяжелые формы зарегистрированы у пациентов пожилого возраста (60 и более лет), а также среди больных независимо от возраста, у которых отмечены сопутствующие заболевания: сахарный диабет, заболевания бронхолегочной системы, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания. В группу риска можно отнести курильщиков.

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

В тяжелых случаях может помочь только искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с помощью специальных медицинских аппаратов.

Что необходимо сделать, чтобы избежать тяжелых последствий? При любом проявлении симптомов острого респираторного заболевания обратиться за медицинской помощью. С целью профилактики — тотальное мытье рук, тотальная дезинфекция, уборка, избегать места массового скопления людей.

В такие моменты, как сейчас, психология людей должна переломиться. Все мы должны понимать, что меры профилактики и предосторожность — это не просто пожелания или какие-то капризы. Это насущная необходимость. И вопрос общественного выживания.