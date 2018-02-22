Tula House Day
Перезагрузка завершена и совсем скоро Tula House Jam представит крутую танцевальную вечеринку. Перед вами выступят приглашенные диджеи из Москвы Raf и Farfor и гости из Курска Crucian и Hazydub.
В программе есть все, что вы хотели знать о хаус музыке: лекции, часовой мастер класс по хаус-музыке от московского диджея Raf, яркие перформансы и танцевальные баттл, а завершится все мощной танцевальной вечеринкой.
Стоимость:
1. Лекции + Мастер-классы | 500 р.
2. Перфоманс + Jam + Battle | 300 р.
3. Вечеринка | 300 р.
4. "2"+"3" | 500 р.
5. "Tula House Day" | 900 р.
Внимание: Количество билетов на первую часть программы ограничено.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 марта 2018, суббота
14:00