Перезагрузка завершена и совсем скоро Tula House Jam представит крутую танцевальную вечеринку. Перед вами выступят приглашенные диджеи из Москвы Raf и Farfor и гости из Курска Crucian и Hazydub.

В программе есть все, что вы хотели знать о хаус музыке: лекции, часовой мастер класс по хаус-музыке от московского диджея Raf, яркие перформансы и танцевальные баттл, а завершится все мощной танцевальной вечеринкой.

Стоимость:

1. Лекции + Мастер-классы | 500 р.

2. Перфоманс + Jam + Battle | 300 р.

3. Вечеринка | 300 р.

4. "2"+"3" | 500 р.

5. "Tula House Day" | 900 р.