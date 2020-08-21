Танцевальная пятница в «Типографии»

«Типография» продолжает серию летних танцевальных вечеров.

Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.

Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах.

Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла.

Вы научитесь слушать и понимать эту музыку.

Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.

Важная составляющая танцевального вечера - это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.



Вход: свободный взнос.