Танцевальная пятница в «Типографии»
«Типография» продолжает серию летних танцевальных вечеров.
Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах.
Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла.
Вы научитесь слушать и понимать эту музыку.
Вы научитесь слушать и понимать эту музыку.
Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.
Важная составляющая танцевального вечера - это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.
Вход: свободный взнос.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 августа 2020, пятница
19:00
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
22 августа, суббота 09:45
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 августа, суббота 09:00
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽