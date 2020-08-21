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Танцевальная пятница в «Типографии»

Танцевальная пятница в «Типографии»

«Типография» продолжает серию летних танцевальных вечеров.
Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.

Вас научат импровизировать как сольно, так и в парах.

Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла.
Вы научитесь слушать и понимать эту музыку.
Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков. 
 
Важная составляющая танцевального вечера - это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 августа 2020, пятница
19:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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