Закрытие 239-го театрального сезона. Премьера сезона. Дэвид У. Кристнер. Комедия в 2-х действиях.

Перевод с английского Виктора Вебера.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: Ирина Блохина.

Автор пьесы «Знойные мамочки» Дэвид У. Кристнер живет в самом маленьком штате Новой Англии. Он – весёлый человек, написал комедию из жизни одной семьи, а семейные истории похожи и в Америке, и в Москве, и в Туле… У Тульского академического театра драмы – право первой постановки в России.

Дэн и Эбби – идеальная пара, энергичная в быту, удачная в бизнесе. Они находятся в том прекрасном возрасте, когда и родители устроены и дети обучаются в закрытой элитной школе. Наши герои любят друг друга, им хорошо, свободно и радостно в их обжитом гнездышке.

Однако жизнь полна неожиданностей: матери обоих супругов оказываются под одной с ними крышей, в их доме, по их же собственному желанию…

Конечно, Дэн и Эбби не предполагали, что будет открыт ящик Пандоры…

Тихая жизнь вздыбилась, семья стала как-то непонятно множится, и неясно, кто следующий может войти в открытую дверь… Все стало непредсказуемым, взрывоопасным и умопомрачительным!..

«Знойные мамочки» - комедия, где ни минуты не будет скучно! Автор легко и виртуозно придумывает интригу, не забывая сочинять и прекрасные роли для актеров – а значит, хорошее настроение всем будет обеспечено!

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Виктор Ананьин, Геннадий Вершинин, Игорь Небольсин, Наталья Савченко, Любовь Спирихина, артисты Инна Медведева, Максим Толстиков.