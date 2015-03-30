Михаил Петрович Старицкий, поэт, драматург, романист, режиссер, антрепренёр, написал комедию на все времена. В пьесе «За двумя зайцами» есть всё: интрига, азарт, юмор, характеры, любовь, недостижимость идеала.

Что делать предприимчивому неглупому молодому человеку привлекательной наружности, когда у него нет денег? Ясно: жениться на богатой. А если богатая нехороша, а хороша та, что красива до невозможности? Денег Свириду Петровичу Голохвостому очень хочется, но еще больше манит к себе удовольствие! Вкус жизни чего-то ведь стоит!

И Голохвостый решается на отчаянную авантюру.

Кто только не будет замешан в возникшей круговерти: родители невест, жених одной, друзья, подруги, кумовья, сваты, соседи, слуги, ростовщик и даже квартальный!

Эта народная картина нравов и характеров окажется яркой, солнечной, озорной, песенной и танцевальной! Создатели спектакля надеются, что равнодушных в зрительном зале не будет!

В спектакле заняты: народный артист России Борис Заволокин; заслуженные артисты России Наталья Савченко, Ирина Федотова; артисты Марина Анисимова, Антон Архипов, Ирина Бавтрикова, Елена Берестнева, Ирина Васина, Ян Воробьев, Людмила Гамуряк, Алексей Емельянов, Наталия Забарова, Лариса Киеня, Наталья Королькова, Тимур Курбангалеев, Инна Медведева, Мария Попова, Сергей Пыжов, Данил Русинов, Сергей Сергеев, Мария Соловьева, Максим Старцев, Инна Тарада.