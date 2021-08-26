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Валентинов день

Валентинов день

26 октября в КДЦ «Азот» покажут спектакль «Валентинов день».

Валентин и Валентина - история человеческой любви и неземной нежности. История длинною в жизнь... Какими они стали, о чем они мечтали, думали, на что надеялись... История о любви: о любви женщины к мужчине, о любви, во имя которой можно солгать, оклеветать, умереть... история простая и одновременно очень сложная, история человеческих чувств, эмоций, человеческого бытия. 
 
Спектакль «Валентинов день» поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к нашим героям, заставит смеяться даже самых серьезных и искушенных ценителей комедии. Уморительная, заразительная Олеся Железняк покорит очередной раз своей непосредственностью и талантом остро-характерной комедийной актрисы, романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст нашим дамам сил бороться за свою любовь любыми средствами, доступными и известными каждой из них. Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую из одного временного отрезка в другой, а поможет зрителю не потеряться в потоке времени молодой артист, талантливый музыкант Иван Замотаев.
 
Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин. Ученик Марка Захарова, режиссер московского театра Ленком, он поставил спектакль-жизнь, спектакль-драму, спектакль-праздник, спектакль, не оставляющий равнодушным никого.
 
В ролях: Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич, Алексей Соколов.
Режиссер: Роман Самгин.
Где и когда?
КДЦ Азот
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
26 октября 2021, вторник
19:00
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Ансамбль «Берёзка»
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13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Красная Плесень
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2 декабря, четверг 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Анна Каренина
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22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Авантюристы поневоле
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 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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