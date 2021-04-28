2 октября в городском концертном зале покажут спектакль «Судьба в подарок». Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок.

Случайное знакомство вдруг окажется судьбоносной встречей.

Роберт - сын состоятельных родителей, Энни - девушка из простой семьи. Но имеет ли всё это значение? Они влюбятся друг в друга с первого взгляда, и спрятавшись от посторонних глаз, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, проведут небольшой эксперимент… с судьбой. Спонтанная шутка навсегда изменит их историю.

Энни и Роберт имеют все шансы стать самой счастливой парой на свете.

Но хозяева ли они своей судьбы? Может кто-то (или что-то) вносит коррективы в их планы?

Автор и режиссёр: Вячеслав Гугиев.

Актёры:

Антон Хабаров – актёр театра и кино. В фильмографии актёра множество фильмов, а также есть картины, снятые в Болливуде и Германии. К самым рейтинговым картинам относятся: «Казанова», «Доктор Живаго», «И все-таки я люблю…», «Братаны», «Закрытая школа», «Фетисов», «Влюбленные женщины», «Судьбы и разводы», «Селфи с судьбой», «Новая жизнь»,

«Адвокат Ардашевъ».

Евгений Сидихин – известный советский и российский артист, зрительскую любовь к которому сложно переоценить, а фильмографию перечислить. Звезда сериалов «Литейный» и «Бандитский Петербург», зачастую воплощал на экране образ «надежного мужского плеча» в таких мелодрамах, как «Упасть вверх», «Ретро втроем» и многие другие.

Елена Проклова - начала свою кинокарьеру еще в детстве, и полюбилась зрителю в образе бесстрашной Герды в фильме «Снежная королева». Советская и Российская киноактриса, на счету которой более 30 ролей в кино, большая часть которых стала настоящими хитами проката: «Гори,

гори моя звезда», «Будьте моим мужем», «Мимино», «Желтый карлик», «Собака на сене» и др.

Вячеслав Гугиев – российский актёр театра и кино, режиссёр. В фильмографии актёра такие фильмы, как «Псевдоним Албанец», «Рублевка Live», «Гламур.Столица Греха», «Эффект Домино», «Слуга Государев».

Елена Хабарова – российская актриса театра и кино. На счету актрисы множество сыгранных ролей в театре. В кино Елену можно увидеть в фильмах «Долгое прощание», «Гончие», «Выхожу тебя искать-2», «Братаны», «Временно недоступен».

Продолжительность спектакля: 1 час 45 минут.