На сцене театра «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…





Купить билеты можно по ссылке. «Стулья» – история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь. Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта.