Стулья
На сцене театра «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
«Стулья» – история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь. Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта.
Купить билеты можно по ссылке.
Купить билеты можно по ссылке.
Где и когда?
13 февраля 2021, суббота
19:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 февраля - 30 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽