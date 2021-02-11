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Стулья

Стулья

На сцене театра «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…

«Стулья» – история о любви и одиночестве, в постановке Сергея Мазанова пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у вас есть большая любовь. Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта.

Купить билеты можно по ссылке.
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