Стеклянный зверинец
25 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
25 февраля 2022, пятница
19:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽