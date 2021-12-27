Стеклянный зверинец
6 и 21 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
6 января 2022, четверг
18:30
21 января 2022, пятница
19:00
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽