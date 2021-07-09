Стеклянный зверинец
16 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
16 июля 2021, пятница
19:00
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽