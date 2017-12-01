Спящая красавица (Белорусский музыкальный театр)
В Тулу с гастролями приедет Белорусский государственный академический музыкальный театр с балетом «Спящая красавица» — либретто народной артистки Беларуси Екатерины Фадеевой и Татьяны Ермолаевой.
Балетмейстер-постановщик: народная артистка Беларуси Екатерина Фадеева.
Дирижер-постановщик: Марина Третьяковка.
Дирижер: Николай Макаревич.
Художник-постановщик: Инара Асланова.
Художник по свету: Сергей Озеран.
Ассистенты балетмейстера: заслуженный артист Республики Беларусь Вениамин Захаров, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанна Лебедева.
Балет «Спящая красавица» был написан
Балет «Спящая красавица» стал настоящим шедевром хореографического искусства, его различные сценические версии идут во многих театрах всего мира.