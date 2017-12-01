Спящая красавица (Белорусский музыкальный театр)

В Тулу с гастролями приедет Белорусский государственный академический музыкальный театр с балетом «Спящая красавица» — либретто народной артистки Беларуси Екатерины Фадеевой и Татьяны Ермолаевой.

Балетмейстер-постановщик: народная артистка Беларуси Екатерина Фадеева.

Дирижер-постановщик: Марина Третьяковка.

Дирижер: Николай Макаревич.

Художник-постановщик: Инара Асланова.

Художник по свету: Сергей Озеран.

Ассистенты балетмейстера: заслуженный артист Республики Беларусь Вениамин Захаров, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанна Лебедева.

Балет «Спящая красавица» был написан П. И. Чайковским в 1889 году на основе одноименной сказки Ш. Перро. Идею создания этого балета предложил директор императорских театров И. А. Всеволожский , который вместе с балетмейстером М. Петипа сочинил либретто будущего спектакля. В основе сюжета — борьба сил добра и зла, олицетворенных двумя персонажами феей Сирени и феей Карабос, в нем воспевается торжество света, любви и красоты.

Балет «Спящая красавица» стал настоящим шедевром хореографического искусства, его различные сценические версии идут во многих театрах всего мира.