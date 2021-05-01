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Скандал заказывали?

Скандал заказывали?

13 июня в Городском концертном зале покажут спектакль «Скандал заказывали?» с Егором Дроновым. Грандиозное событие театрального сезона!
 
Спектакль отменен.
 
Как известно, скандал не возникает на пустом месте. Чаще всего,
это множество событий, переплетённых в один узел. Так и в этом
спектакле: десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов,
десять скандальных историй предстанут в живую пред вами.
Отдохните и посмейтесь от души!
Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно. После
спектакля все восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
 
Нет слухам и сплетням - только достоверный скандал !
Берегите себя и своих близких!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 июня 2021, воскресенье
19:00
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Касса
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4 июля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке
15 - 29 июня
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном
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13 июня, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 200 ₽
Раскаленный город
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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26 июня - 21 августа
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