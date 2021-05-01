Скандал заказывали?
13 июня в Городском концертном зале покажут спектакль «Скандал заказывали?» с Егором Дроновым. Грандиозное событие театрального сезона!
Спектакль отменен.
Как известно, скандал не возникает на пустом месте. Чаще всего,
это множество событий, переплетённых в один узел. Так и в этом
спектакле: десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов,
десять скандальных историй предстанут в живую пред вами.
Отдохните и посмейтесь от души!
Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно. После
спектакля все восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Нет слухам и сплетням - только достоверный скандал !
Берегите себя и своих близких!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
13 июня 2021, воскресенье
19:00
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 - 29 июня
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
26 июня - 21 августа