13 июня в Городском концертном зале покажут спектакль «Скандал заказывали?» с Егором Дроновым. Грандиозное событие театрального сезона!

Спектакль отменен.

Как известно, скандал не возникает на пустом месте. Чаще всего,

это множество событий, переплетённых в один узел. Так и в этом

спектакле: десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов,

десять скандальных историй предстанут в живую пред вами.

Отдохните и посмейтесь от души!

Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно. После

спектакля все восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

Нет слухам и сплетням - только достоверный скандал !

Берегите себя и своих близких!