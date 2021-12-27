Счастливые дни
9 и 23 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
9 января 2022, воскресенье
18:30
23 января 2022, воскресенье
18:30
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽