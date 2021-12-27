афиша
афиша
Регистрация
Счастливые дни

Счастливые дни

9 и 23 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
9 января 2022, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
23 января 2022, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Tula metal evening
Купить билет
21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Rock Privet
Купить билет
12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.